Impfschäden werden von der tagesschau unter dem „Chronisches Fatigue-Syndrom“ vertuscht

Unsere Bitte wurde erhört, denn die tagesschau berichtet – zwar ziemlich still – aber doch eindeutig, zumindest wenn man es verstehen will, über Impfschäden. Ein Dank geht an die Kommentatorin, welche uns darauf hingewiesen hat. Der tagesschau Sprecher (Thorsten Schröder) verkündet also gestern um 20:00 Uhr: das „Chronisches Fatigue-Syndrom“ (ME/CFS) – „Corona-Infektionen und seltener auch die Impfung führen offenbar zu deutlich mehr Fällen“.

In den vergangenen Jahren hat die Krankheit als Langzeitfolge einer Corona Infektion oder Impfung mehr Beachtung bekommen. Betroffene haben heute vor dem Bundestag demonstriert. Thorsten Schröder, tagesschau 19.01.2023

Unter dem Video in der Medithek heißt es:

Chronisches Fatigue-Syndrom: Betroffene demonstrieren vor dem Bundestag und klagen über mangelnde Unterstützung

Schaut man sich im www um, stößt man auf die Aussage der WHO, die von einer neurologischen Erkrankung spricht.

In dem Beitrag kommt auch Schieffer zu Wort, doch dem fällt in diesem Moment das Wort Impfschaden leider nicht ein.

Interessant ist, dass bereits im Koalitionsvertrag von 2021 das Fatigue-Syndrom sowie ME/CFS erwähnt wird. Ob man schon früher um die ganzen Impfschäden wusste und deshalb diesen Passus eingefügt hat? ME/CFS scheint es ja schon deutlich länger zu geben und hat bislang niemanden interessiert. Ein weiteres Syndrom, welches geschaffen wird um Impfschäden nicht beim Namen nennen zu müssen? Wir kennen ja bereits das Nach-Impfungs-Syndrom.

