Elon Musk über seinen 2. mRNA-Booster: „Ich fühlte mich mehrere Tage lang, als würde ich sterben. Hoffentlich keine bleibenden Schäden“

Elon Musk hat Nebenwirkungen (side effects) nach seiner mRNA-„Impfung“, davon berichtet er bei Twitter. Er antwortet auf die Frage von Scott Adams der einen Tweet von Rasmussen Reports retweetet:

Ein Nutzer stellt ihm ungläubig die Frage, ob er sich einen 2. Booster spritzen hat lassen:

Taylor Forrest Martin antwortet unter dem Post, dass seine 18-jährige Tochter nach der mRNA-Impfung starb und Jax berichtet von seiner Perikarditis.

Eine weitere Frau postet ein Video unter den Tweet und zeigt, was die mRNA-Impfung bereits nach der ersten Dosis bei ihr angerichtet hat.

This is me after 1 dose of Pfizer on 1/5/2021 in the hospital. I was a very healthy 45 year old who managed a surgery center. Two years later I am still having major issues

Übersetzung

Das bin ich nach 1 Dosis Pfizer am 1/5/2021 im Krankenhaus. Ich war eine sehr gesunde 45-Jährige, die ein Operationszentrum leitete. Zwei Jahre später habe ich immer noch große Probleme