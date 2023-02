Richter Arne Tank leidet an einem Impfschaden: Herzmuskelentzündung, Thrombosen, Schlaganfall, zerstörte Herzkranzgefäße und ein Herzinfarkt!

Die nebenwirkungsfreie „Impfung“ (Gentherapie), wie sie von Lauterbach u.a. bei Twitter verkauft wurde, ist anscheinend doch nicht besagter Zaubertrunk. Weder schützte sie vor einer Ansteckung noch am Ende vor einem schweren Verlauf. Die bittere Erkenntnis, mit der sich jetzt gerade Impfgeschädigte befassen müssen.

Ich freue mich, dass ich immer noch lebe. Richter, Arne Tank

Die Bild berichtet mehr denn je über Impfschäden. Erst heute kam bei „Viertel nach Acht“ der Richter Arne Tank zu Wort. Er erzählt von seinem Impfschaden und den vielen Krankheiten, die die Impfungen mit sich brachten. Ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung fing es an, denn er bekam eine Herzmuskelentzündung. Wieder ein halbes Jahr später bekam er eine Thrombose im linken Unterschenkel, auch einen Schlaganfall (dadurch völliger Verlust des Gleichgewichtssinns) erlitt er im Oktober 2022. Die Thromben wanderten ins Herz und zerstörten seine Herzkranzgefäße, sodass er 5 Stents bekam. Zu alledem bekam er dann auch noch einen Herzinfarkt. Diese Woche fing er wieder das Arbeiten an, denn er war bis jetzt auf Reha.

Nach einer COVID-19-Impfung im Januar und Juli 2021 erkrankte Arne Tank schwer. Die Impftermine hat ihm sein Dienstherr (Verwaltungsgericht Greifswald) besorgt. Es wurde erwartet, dass man sich impfen lässt. Eine Herzmuskelentzündung, ausgeprägte Thrombosen, ein Schlaganfall, zerstörte Herzkranzgefäße und Herzinfarkte waren die Folge. Es besteht der Verdacht, dass alle genannten Erkrankungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch die beiden Impfungen verursacht wurden. Hierfür spricht, dass es sich um typische Nebenfolgen der Covid 19-Impfung handelt, bei ihm keinerlei Indikationen für die Erkrankungen und die Thrombenbildung gegeben sind. Nach eigenen Aussagen hatte er viel Glück, dass er noch lebt. Hätte Arne Tank bei der Impfung von seiner späteren Krankengeschichte gewusst, hätte er sich nicht impfen lassen. Über solche Folgen wurde er vor der Impfung nicht aufgeklärt. Zusammenfassung bei Youtube

Da er keinerlei familiäre Vorbelastungen für diese Krankheiten hat, ist der Zusammenhang zur Impfung laut ihm sehr wahrscheinlich.

An dieser Stelle möchten wir nochmal alle Menschen beglückwünschen, welche trotz gesellschaftlicher Ausgrenzung „Nein“ gesagt haben. Noch immer haben Menschen mit diesem System zu kämpfen, sei es Michael Ballweg, der weiterhin im Gefängnis sitzt, Menschen die sich wegen Attesten vor Gericht wiederfinden und Ärzte, die nicht nur Geldstrafen zu erwarten haben, sodass sie aus dem Land flüchten. Ein Glas Rotwein an dieser stelle beruhigt nicht nur Nerven, sondern das darin enthaltene Resveratrol soll Blutgefäße vor der Verkalkung schützen und somit das Herz. In diesem Sinne geht viel an die frische Luft und trinkt hin und wieder ein Glas Rotwein.