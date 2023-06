Mysteriöse Stimme unterbricht Rede von Spahn: Schweizer Zuschauer stellt die Demokratie in Deutschland in Frage!

Anfangs lacht Jens Spahn noch, doch dann wird seine Rede („Sicherheit in neuen Zeiten geben“) durch eine Lautsprecherdurchsage aus dem Publikum unterbrochen. Unter seiner Präsentation sieht man die Partner des „schweizerischen Instituts für Auslandsforschung an der Universität Zürich“ eingeblendet, u.a. steht dort der Pharmakonzern Roche. Außerdem stehen dort Unternehmen wie McKinsey & Company, UBS, SIX, VermögensZentrum, SwissRe, SwissLife, EY, Schwyzer Stiftung, …

Ein erster Gongschlag unterbricht Jens Spahn also nun in seiner bereits 35 Minuten andauernden Rede:

Lieber Jens Spahn,

hier spricht dein Gewissen.

Du redest wie ein Sprechblasenautomat von der WEFschen Jugend-Terror-Organisation.

Warum hast du dich von Schwab für die Umsetzung von „event 201“ und „Great Reset“ kaufen lassen?

Dein Verzeihen?

Das reicht mir, deinem Gewissen, nicht.

Er versucht zu lächeln und mit dem Satz „das ist wahrscheinlich die Moderne Welt abzutun“. Kurz darauf kommt die zweite Durchsage:

Lieber Jens,

Lieber Jens Spahn,

hier spricht dein Gewissen.

Resultat nach deinen mörderischen C-Massnahmen:

Milliardäre wurden exponentiell mächtiger.

Die Armut verdoppelte sich und die explodierten Schulden sollen Kindes-Kinder schultern.

Dein nächster Auftrag heisst Klima-Krieg, christliche Nächstenliebe heisst dein Propaganda-Lied.

Dein Verzeihen?

Das reicht mir, deinem Gewissen, nicht.

Offensichtlich möchte er es sich nicht ganz anhören und spricht dazwischen, dass dort einige geschlossen gegangen wären. Das Publikum lacht immer wieder und schon kommt der nächste Gong. Diesen lässt er geduldig über sich ergehen 😉

Er soll es ignorieren und weiter machen. Beim vierten Gongschlag versucht er souverän weiter zu sprechen.



Am Ende wird diskutiert und Jens Spahn spricht von einer voll intakten Demokratie in Deutschland, als ihn einer aus dem Publikum darauf anspricht. Schließlich wären sie vom Volk als Entscheidungsträger gewählt worden. Von der Wahl durch eine Minderheit lässt er in der Schweiz aber nichts durchblicken.

Auch die EU-Verträge spricht die Person aus dem Publikum an. Jens Spahn versucht sich zu rechtfertigen und gibt zu bedenken, dass es eben Inhalte in Verträgen gibt, die nicht öffentlich sein sollten.

Am Ende kriegt er ein Buch geschenkt „Zu Fuß durch Zürich, 12 Spaziergänge“. Der Vortrag wird mit viel Honig um den Mund beendet, das Publikum habe hier den nächsten oder spätestens übernächsten Bundeskanzler gehört. Eine Hand wäscht ja bekanntlich die andere.

Unter dem YouTube Video von Juan Austriaco heißt es: