Achtung Verjährungsfrist von 3 Jahren: Zivilrecht einzige Chance bei Impfschaden? Negativer Feststellungsbescheid kann Verfahren ungünstig beeinflussen!

An dieser Stelle möchten wir uns erstmal bei der Person bedanken die es uns ermöglicht hat diesen Welt Artikel hier auf dem Blog zu veröffentlichen und sich zudem die Mühe gemacht hat, diesen Text in eine TXT-Datei zu schreiben. Der Artikel erreichte uns schon vor längerer Zeit, aber leider haben wir im Team das ganze etwas „verschlafen“.

MIT ALLEN MITTELN (WamS 07-05-2023, S.7) In Deutschland stocken die Prozesse wegen möglicher Impfnebenwirkungen gegen Biontech und andere Hersteller von Corona-Vakzinen. Im Ausland dagegen formieren sich immer mehr Klagen gegen den Konzern (VON ANJA ETTEL UND ANDREAS MACHO) Eric Lanzarone ist umgeben von den Spuren seines Kampfes. Das elektronische Postfach des Rechtsanwalts aus der französischen Hafenstadt Marseille quillt über vor Studien, Gutachten und Anfragen von Mandanten. Und dann ist da noch der Berg aus Akten auf seinem Schreibtisch. Gewachsen ist er aus den Schriftsätzen, die er mit seinem Prozessgegner austauscht: Pfizer, einem der mächtigsten Pharmakonzerne der Welt. Die Paragrafenschlacht zwischen Lanzarone, Gründer einer Kanzlei mit vier Mitarbeitern, und Pfizer, vertreten durch einige der renommiertesten Anwälte der Grande Nation, läuft schon seit mehr als einem Jahr. Begonnen hat der ungleiche Kampf mit dem Schicksalsschlag eines damals 13-jährigen Jungen aus Marseille. Kurz nach der Impfung gegen Covid-19 war er fast vollständig erblindet. Lanzarone ließ das Schicksal des Jungen nicht los. Obwohl seine Kanzlei auf Vergaberecht spezialisiert ist, übernahm er den Fall. „Es kann doch nicht sein, dass die EU-Kommission die Impfstoffhersteller in so gut wie allen Fällen von der Haftung freigestellt hat und Menschen mit möglichen schwerwiegenden Impfnebenwirkungen nun vollkommen auf sich selbst gestellt sind“, sagt der Jurist. Fast täglich landen in Lanzarones Postfach inzwischen neue Anfragen von Menschen, die davon überzeugt sind, durch die Impfung gegen Covid-19 einen schwerwiegenden Impfschaden erlitten zu haben. Rund 280 vertritt er mittlerweile. Doch nicht nur Lanzarone hat aufgerüstet. Auch sein Prozessgegner hat unerwartete Manöver gefahren. So erklärte Pfizer in Frankreich vor Kurzem, für die Schadenersatzklagen nicht der richtige Adressat zu sein. Den Impfstoff hätten das deutsche Unternehmen Biontech und eine Pfizer-Tochter in Belgien hergestellt. „Ich reiche nun alle Klagen wegen möglicher schwerwiegender Impfnebenwirkungen in Frankreich systematisch gegen beide Konzerne ein, Pfizer und Biontech“, sagt Lanzarone. Biontech und Pfizer wollten die Verfahren nicht kommentieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in Deutschland die Corona-Pandemie Anfang April für beendet erklärt. Sämtliche bundesweiten Maßnahmen gegen die Übertragung des Virus wurden aufgehoben. Doch mit der nachlassenden Gefahr durch das Virus beginnt auch die Aufarbeitung der außergewöhnlichen Impfprogramme der vergangenen beiden Jahre. Noch nie in der Medizingeschichte sind Impfstoffe so rasch entwickelt und zugelassen worden wie jene gegen Covid. Trotz des Erfolgs der Massenimpfungen müssen sich die Hersteller zunehmend kritischen Fragen stellen. Und auch Klagen. Mehr als 180 Zivilklagen von mutmaßlich Impfgeschädigten gegen Hersteller der Vakzine sind in Deutschland derzeit anhängig. Angesichts der millionenfach verimpften Dosen eine fast verschwindend geringe Anzahl. Doch die Kläger behaupten, im Zusammenhang mit den Impfungen schwerwiegende Nebenwirkungen wie Thrombosen oder Herzmuskelentzündungen erlitten zu haben. Beweisen lässt sich das allerdings nur schwer. So hat das Landgericht Hof zuletzt die Schadenersatzklage einer Frau gegen AstraZeneca abgewiesen. Begründung: Es gebe „keinerlei Anhaltspunkte“ dafür, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfung für die Gesamtheit der Geimpften negativ sei. Auch gegen den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech, der seinen Wirkstoff in Partnerschaft mit dem US-Konzern Pfizer vertreibt, laufen in Deutschland zahlreiche Zivilklagen. Urteile gibt es noch keine. Sämtliche öffentlich bekannten Prozessbeginne gegen Biontech wurden bislang verschoben. Sowohl das Landgericht Frankfurt am Main als auch die Landgerichte in Frankenthal und Düsseldorf haben die ursprünglich geplanten Prozesstermine platzen lassen. Laut Beobachtern würden die Verzögerungen hauptsächlich der Komplexität der Fälle geschuldet sein, die mehr Vorbereitungszeit erforderlich machen würde. Im Nachbarland Frankreich liefen unterdessen bereits im vergangenen Jahr die ersten Zivilprozesse gegen den Hersteller Pfizer an. Nach Informationen von WELT AM SONNTAG könnten sich mehrere dieser Prozesse nun auch gegen Biontech richten. So wurde der Konzern in zwei laufenden Verfahren in Frankreich als möglicher Klagegegner angehört. Zudem will Anwalt Lanzarone drei weitere Zivilklagen gegen Biontech und Pfizer einbringen. In anderen Ländern werden die anlaufenden Prozesse gegen das Mainzer Pharmaschwergewicht ebenfalls genau beobachtet. So sammelt etwa ein Prozessfinanzierer aus Liechtenstein Fälle von Menschen mit möglichen Impfschäden, um damit Sammelklagen gegen Behörden oder Impfstoffhersteller vorzubereiten. In Deutschland lotet eine Kanzlei aus Mainz im Rechtsstreit mit Biontech zudem neue Wege aus, um Schadenersatz für mögliche Impfgeschädigte zu erstreiten. Die Konzerne wollten die Verfahren nicht kommentieren. Was es bedeutet, gegen zwei Pharmakonzerne gleichzeitig vorzugehen, können die Mandanten von Rechtsanwalt Lanzarone an den Rechnungen der Kanzlei ablesen. Weil Pfizer auch auf Biontech als Mitadressaten von Klagen gegen den gemeinsamen Impfstoff Comirnaty verweist, geht Lanzarone nun auch gegen den Mainzer Konzern vor. Jedes Dokument, das er gegen Biontech einreicht, muss er dafür ins Deutsche übersetzen lassen. 30 Seiten Übersetzung kosten rund 800 Euro. Und das ist noch der kleinste Teil der anfallenden Kosten. Einige Mandanten des französischen Anwalts sind mit dem finanziellen Aufwand, den die Klagen mit sich bringen, schon jetzt überfordert. Für einige von ihnen arbeitet Lanzarone deshalb kostenlos. Seine Prozessgegner haben finanziell hingegen kaum etwas zu befürchten. Der französische Staat hat – ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland – den Impfstoffherstellern weitreichende Zusagen bis hin zur Haftungsübernahme der Prozesskosten gemacht. So muss der französische Steuerzahler selbst dann die Rechnung für mögliche Schadenersatzkosten begleichen, wenn die Hersteller die Prozesse verlieren sollten. Gut 800 Kilometer entfernt von Marseille droht Biontech eine weitere juristische Auseinandersetzung. Die auf Medizin- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Anwältin Yvonne Schuld von der Kanzlei Dr. Schuld in Mainz vertritt zwei Menschen mit behaupteten schweren Impfnebenwirkungen. Doch um Schadenersatz von Biontech einzufordern zu können, müsste Schuld zuerst einmal mehr über den Impfstoff Comirnaty und dessen Nebenwirkungen wissen. „Das Problem ist, dass weder die Behörden noch Biontech exakte Informationen über die Nebenwirkungen und mögliche Wechselwirkungen des Impfstoffs herausgeben“, sagt Schuld. Um mehr über die Nebenwirkungen des Biontech-Wirkstoffs Comirnaty und die Anzahl der bekannten Schadensfälle zu erfahren, hat die Mainzer Anwältin gegen Biontech deshalb wegen arzneimittelrechtlicher Auskunftsansprüche zivilrechtlich geklagt. Die Klage sieht Schuld dabei nur als ersten Schritt im Kampf um Schadenersatz. „Erst wenn die entsprechenden Daten von Biontech vorliegen, kann man beurteilen, ob Biontech tatsächlich alle Nebenwirkungen des Impfstoffs rechtzeitig an die Behörden gemeldet hat. Sollte es hierbei zu Verzögerungen gekommen sein, würden die Erfolgsaussichten bei Schadenersatzklagen deutlich steigen“, so Schuld. Biontech teilt dazu mit, dass die Fach- und Gebrauchsinformationen zum Impfstoff Comirnaty „zu jeder Zeit dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft“ entsprochen hätten. Zu große Hoffnungen will Anwältin Schuld Geschädigten nicht machen: „Die Verfahren gegen die Hersteller werden lange dauern, sie sind kostenintensiv, und der Ausgang ist ungewiss.“ Menschen mit möglichen Impfschäden rät sie dazu, sich nur dann auf einen Prozess einzulassen, wenn die Kosten etwa durch eine Rechtsschutzversicherung gedeckt sind. Doch was, wenn das Unwahrscheinliche passiert? Wenn sich Anwälte kleiner Kanzleien wie Lanzarone oder Schuld gegen die Pharmaschwergewichte durchsetzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Wolfgang Ender, Vorstandschef von Erste Allgemeine Schadenshilfe (EAS), einem Prozessfinanzierer aus Liechtenstein. Und Ender hat bereits Vorbereitungen für den Fall der Fälle getroffen. Enders Spezialgebiet sind Rechtsstreitigkeiten mit zahlreichen Geschädigten. So finanzierte EAS etwa die Prozesse von Glücksspielsüchtigen gegen Online-Casinos aus Malta. Auch im Skandal um manipulierte Dieselautos mischte EAS mit und übernahm in Österreich die Prozesskosten und das Klagerisiko von geschädigten Dieselkäufern. Von den Vertretenen verlangt Enders dafür 20 bis 45 Prozent Erfolgsbeteiligung – je höher die Erfolgsaussichten, desto niedriger ist der Beitrag. Nun hofft Ender auf einen neuen Umsatzbringer: die Schadenersatzklagen von mutmaßlich Geschädigten der Covid-19-Impfung. Hunderte solcher Fälle hat EAS laut eigenen Angaben bereits akquiriert und nach Erfolgsaussichten unterteilt. 60 Prozent der Kunden stammen dabei aus Österreich, 30 Prozent aus Deutschland, zehn Prozent aus der Schweiz. EAS arbeitet mit spezialisierten Kanzleien zusammen und beobachtet nun aufmerksam die laufenden und anstehenden Prozesse gegen Impfstoffhersteller, Behörden und Ärzte. „Sobald es ein erstes Urteil im Sinn unserer Kunden gibt, werden wir massenhafte Klagen anstrengen. Ob sich diese dann gegen Behörden oder Impfstoffhersteller richten, ist uns dabei vollkommen gleich“, sagt Ender. Der französische Rechtsanwalt Lanzarone hat trotz aller Widerstände einen ersten Etappensieg gegen Pfizer errungen. So hat Lanzarone in mehreren Fällen durchgesetzt, dass die Gerichte medizinische Experten hinzuziehen, um zu klären, ob die Impfung für die Krankheiten seiner Mandanten ursächlich sein könnte. Über die Auswahl der Ärzte wird allerdings noch gestritten. Anwältin Schuld wartet indessen auf einen Prozesstermin gegen Biontech. Mit schnellen Lösungen im Rechtsstreit rechnet sie nicht. „Weder Anwälte noch Richter werden mutmaßlich Impfgeschädigten rasch helfen können“, sagt Schuld. „Das kann nur die Politik.“