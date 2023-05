Wiederholte Impfung hemmt natürliche Immunabwehr, kann Autoimmunerkrankungen, Krebs und Myokarditis fördern

Fachartikel in der Fachzeitschrift „vaccines“

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die Fakten, die Stefan Homburg aus dem Ärmel zaubert, höchst spannend sind. Sind sie gewiss auch, aber liest man sich seine höchst eloquenten Antworten auf die unfassbar barbarische verbale Entgleisung der Corona-Elite durch, dann kommt man nicht umhin diesem Mann mehrfach für seine Ausdauer und Geduld zu danken.

Es geht um folgendes Dokument vom 17. Mai 2023 in der Fachzeitschrift „Vaccines“: „IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein“ – am Ende als PDF zu finden. Übersetzt: „Wiederholte Gabe von mRNA hemmt die natürliche Immunabwehr, fördert Coronainfektionen und kann Autoimmunerkrankungen, Krebs und Myokarditis fördern.“

Hier der letzte Teil des Abstracts automatisch übersetzt:

Es wurde vermutet, dass eine Erhöhung der IgG4-Konzentration eine schützende Funktion haben könnte, indem sie eine Überaktivierung des Immunsystems verhindert, ähnlich wie dies bei einer erfolgreichen allergenspezifischen Immuntherapie der Fall ist, indem sie IgE-induzierte Effekte hemmt. Neue Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass der gemeldete Anstieg der IgG4-Spiegel, der nach wiederholter Impfung mit den mRNA-Impfstoffen festgestellt wurde, möglicherweise kein Schutzmechanismus ist, sondern vielmehr einen Mechanismus der Immuntoleranz gegenüber dem Spike-Protein darstellt, der durch Unterdrückung der natürlichen antiviralen Reaktionen eine ungehinderte SARS-CoV2-Infektion und -Replikation fördern könnte. Eine erhöhte IgG4-Synthese aufgrund wiederholter mRNA-Impfungen mit hohen Antigenkonzentrationen kann auch Autoimmunerkrankungen verursachen und das Krebswachstum und die autoimmune Myokarditis bei empfänglichen Personen fördern.

Hockertz zitiert in seinem Tweet aus dem Abstract des Fachartikels wie folgt:

Neu in Fachzeitschrift „Vaccines": Wiederholte Gabe von mRNA hemmt die natürliche Immunabwehr, fördert Coronainfektionen und kann Autoimmunerkrankungen, Krebs und Myokarditis fördern. Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37243095/

