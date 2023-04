Alle Impfhersteller spielen laut RA Ulbrich auf Zeit – kein Landgericht möchte entscheiden: Hoffnung liegt auf Düsseldorfer Richter

Datenerhebungsvermeidung als Basis der Corona-Politik

Laut RA Ulbrich spielen alle Impfstoffhersteller derzeit auf Zeit, denn auf Twitter schreibt er:

Danke für den Hinweis an eine Leserin und ehemalige RAin:

LG Frankfurt/Main hat in einem Fall bereits zum zweiten Mal den vorgesehenen Verhandlungstermin aufgehoben.

LG Frankenthal hob nach Replik den vorgesehenen Termin auf (1. = Klageschrift, 2. = Klageerwiderung, 3. = Replik des Klägers).

LG Köln wollte im April eine mündliche Verhandlung stattfinden lassen, aber der Gegner wollte nicht. (Heißt vermutlich, dass BioNTech Terminverschiebung beantragt hat).

Nach aktuellem Stand finden am 4.5.2023 vor dem LG Düsseldorf die ersten drei Verhandlungstermine hintereinander statt.

Darüber hinaus interviewte Politik Spezial RA Ulbrich.

Die Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich in Düsseldorf vertritt viele Opfer und Geschädigte der sogenannten Corona-Impfung und klagt gegen die Impfstoffhersteller und die Bundesrepublik Deutschland. Die Kanzlei wurde bereits bundesweit bekannt, als sie im Abgasskandal gegen VW und andere Autohersteller als führende Rechtsanwaltskanzlei erfolgreich klagte. Helmut Reinhardt sprach mit Rechtsanwalt Tobias Ulbrich in Düsseldorf. Politik Spezial

Impfhersteller wurden nicht aus der Haftung ausgeschlossen – ein Märchen laut Ulbrich

Laut Ulbrich ist es ein Märchen, dass Pharmakonzerne wie BioNTech aus der Haftung durch den Vertragsschluss mit der Bundesregierung genommen wurden. Die Haftung bei Impfstoffherstellern sieht derzeit so aus, dass Impfgeschädigte eine zivilrechtliche Anspruchsgrundlage haben, aber auch nach dem Arzneimittelrecht und möglicherweise ebenso nach dem Gentechnikrecht.

Die geschlossenen Verträge durch die Bundesrepublik Deutschland mit den Impfstoffherstellern bedeuten allerdings im Endefekt tatsächlich eine Freistellung. Laut Ulbrich läuft das vereinfacht so ab:

Der Impfhersteller haftet gegenüber dem Geschädigten und der Schädiger holt sich das Geld vom Steuerzahler zurück. RA Ulbrich

Schließt die Unterschrift, dass Nebenwirkungen auftreten können eine Klage aus?

Zunächst bedeutet dies ein eindeutiges „Ja“. Dabei muss allerdings eine informierte Entscheidung vorliegen, was in dem Fall der Corona-„Impfung“ nie der Fall war. Dies liegt an der Tatsache der bedingten Zulassung, worüber wir hier auf dem Blog schon früh berichtet haben (Beitrag).

Also die Verantwortung ist klar, derjenige, der es entwickelt und hergestellt hat ist verantwortlich. Also das sozusagen „Blame Game“ funktioniert dort nicht. Aber, dass derjenige, der die Schäden angerichtet hat, komplett frei ausgeht, das ist ein politischer Skandal den es noch aufzuarbeiten gilt. RA Ulbrich

Bei zivilrechtlichen Ansprüchen ist der Begriff Impfschaden unerheblich

Wenn der Geschädigte einen Anspruch nach dem Zivilrecht stellen möchte ist der §2 IfSG unerheblich, es geht einzig und alleine um gesundheitliche Schäden. Dabei muss nicht erläutert werden, ob etwas schwer oder auf Dauer angelegt war und darüber hinaus über die normal zu erwartenden Nebenwirkungen hinaus reicht.

4. Punkteplan von Ulbrich für die geringe Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs von Impfung und Schadens

Ein geringer Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden muss dann dargelegt werden.

Über 80% der Mandanten (800 Mandate von 8.000 Meldungen, 150 sind im Klageverfahren, Rest im außergerichtlichen Verfahren) hatten vorher überhaupt keine Vorerkrankung, waren im Anschluss der „Therapie“ aber schwer krank.

Weiter wird dann die Vielzahl der Meldungen (auch die Verdachtsfallmeldungen) an PEI und EMA herangezogen, welche gleichgelagert zu den Schilderungen der Mandanten sind.

Dazu kommt eine Sammlung von über 1.000 Aufsätzen zu dem Thema und die konkreten Diagnosen.

Das ist alles, was der Mandant darlegen kann/muss. Die Gegenseite muss nun beweisen, dass der „Impfstoff“ keinen Beitrag zum Schaden geleistet haben kann.

Dabei werden dann von den Impfstoffherstellern Ideen zu Ersatzkausalitäten genannt.

Anspruch auf Rentenzahlung

Für eine Rentenzahlung nach IfSG §60 muss der Impfschaden belegt werden.

Viele wissen hier nicht, weshalb die Ablehnungsquote auch derart hoch ist.

Der Staat hat aber ein großes Interesse daran die Menschen wie die Lemminge in dieses Verfahren zu treiben, weil es gleichzeitig zunächst erstmal, wenn ein negativer Bescheid ergeht, in soweit als eben als negative Feststellung im Bescheid sind, Tatbestandswirkung auch für den Zivilprozess hast. Umgekehrt, habe ich einen positiven Bescheid, ist das Zivilverfahren deutlich einfacher. RA Ulbrich

Periodic safety update reports (PSURs)

Ulbrich hat den geheim gehaltenen „Periodic safety update report“ bekommen. Diese müssen regelmäßig gegenüber der EMA abgegeben werden. Bereits im ersten Report hatte BioNTech über eine Schadensquote von 75% bei Frauen berichtet. Ihm war nicht bekannt, dass Frauen darüber aufgeklärt worden sind, dass sie ein 3-Fach höheres Risiko haben, wenn sie eine Impfung erhalten.

Betroffen sind bei seinen Mandanten 75% Frauen, welche sportlich sind und einen niedrigen BMI haben. Männer sind eher jünger und ebenfalls sportlich.

