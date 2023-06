Impfgeschädigte und Tübinger Ärztegruppe fordern die Aussetzung der STIKO-Impfempfehlung

Niemand kann sagen er hätte es nicht gewusst

Das „Neue-Medien-Portal“ weist auf einen offenen Brief einer Tübinger Ärzte- und Therapeutengruppe hin, welche sich regelmäßig mit einer Selbsthilfegruppe an Impfgeschädigten trifft. Diese veröffentlichten nun einen offenen Brief und fordern die STIKO dazu auf, die Impfempfehlung für die Corona-Impfung auszusetzen. In einer Liste sind die Ärzte und Therapeuten aufgefüht. Darunter ein Facharzt für Biochemie und ein Chemiker Prof. Schnepf. In der Liste stehen 21 Impfgeschädigte, die sich nur mit Vornamen haben in die Liste aufnehmen lassen. Vermutlich aus Angst vor der gesellschaftlichen Reaktion.

Begründet wird die Aussetzung der STIKO-Impfempfehlung mit 5 Fragen, welche laut der Gruppe zunächst erstmal geklärt werden müssen:

Wie hoch ist die Rate an schweren Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung?

Wie hoch ist die Wirksamkeit der Covid-19-Impfung?

Ist ein Zusammenhang der aktuellen Übersterblichkeit mit der Impfung auszuschließen?

Wie lange verbleiben Spike-Proteine und Nanopartikel im Körper?

Wie hoch ist die Häufigkeit von Long-Covid bei Geimpften?

Forderung an die Tübinger Pandemiebauftragte Dr. Lisa Federle, Herrn

Oberbürgermeister Boris Palmer und den Leiter der Universitätsklinik Prof. Dr. Michael Bamberg

Außerdem wird eine Einrichtung einer Post-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Tübingen gefordert. Denn derzeit werden dort zwar Long-Covid Betroffenen behandelt, Impfgeschädigte werden dabei aber nicht berücksichtigt.

Auch zu einem Erfahrungsaustausch mit den im Brief angesprochenen Personen lädt die Gruppe ein.