Trauer um Prof. Arne Burkhardt eine Koryphäe in seinem Gebiet der Pathologie – er gab den Toten eine Stimme

Eine Koryphäe seit seiner ersten Pathologie-Konferenz

Ein trauriger Tag für alle Menschen, nicht nur diejenigen Menschen die Prof. Burkhardt sehr nahe standen, denn er gab uns seine Zeit – das wertvollste was es gibt – und klärte uns, diejenigen die absolut unwissend in seinem Gebiet der Pathologie sind, auf.

Er investierte Stunden über Stunden und versuchte uns in unzähligen Videos nahezubringen was so essentiell ist. Nicht nur seine herausragende Tätigkeit wird uns fehlen, sondern auch seine Leidenschaft dies zu tun. Wir möchten diesen Beitrag mit einem Gedicht, welches uns schon sehr oft half die Trauer zu überwinden, schließen und am Ende noch zwei wichtige letzte Videos hier auf dem Blog veröffentlichen:

Der Tod ist nichts,

ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.

Ich bin ich, ihr seid ihr.

Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.

Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt.

Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.

Gebraucht keine andere Redeweise,

seid nicht feierlich oder traurig.

Lacht weiterhin über das,

worüber wir gemeinsam gelacht haben.

Betet, lacht, denkt an mich,

betet für mich,

damit mein Name ausgesprochen wird,

so wie es immer war,

ohne irgendeine besondere Betonung,

ohne die Spur eines Schattens.

Das Leben bedeutet das, was es immer war.

Der Faden ist nicht durchschnitten.

Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,

nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?

Ich bin nicht weit weg,

nur auf der anderen Seite des Weges. Henry Scott Holland (1847-1918)

Trauerbekundung seines Vereins MWGFD

Der Verein MWGFD schreibt zu dem Tod von Prof. Arne Burkhardt:

Wir sind zutiefst erschüttert. Unser liebster Freund und unvergleichlicher Kollege, Professor Dr. Arne Burkhard, ist von uns gegangen. Unser Mitgefühl und unsere ganze Anteilnahme gelten seiner Familie, der wir übermenschliche Kraft wünschen in dieser schweren Zeit. Mit Arne haben wir einen so großen, wunderbaren Menschen verloren, unsere Seelen weinen vor Schmerz. Er war dazu ein so erfahrener und vielwissender Pathologe, wie es nur wenige gibt. Und er verkörperte die Unerschrockenheit und Redlichkeit. Aus dem Ruhestand kehrte er ins Berufsleben zurück, um sein Leben in den Dienst der Menschen und der Menschheit zu stellen. Seine Arbeit hat alle unsere Vorhersagen über die Gefahren der Impfung bestätigt und mit wissenschaftlichen Daten belegt. Er hat den Verstorbenen eine Stimme gegeben und spricht von den Sternen mit ihnen jetzt zu uns. Guter, lieber Arne, wir hören Dich. Wir werden Dein einmaliges Werk fortsetzen und den Weg der Wahrheit bis zum Ende gehen. Arne, auch wenn Du nicht mehr unter uns weilst, Du lebst in unseren Herzen und die Erinnerung an Dich wird eine unerschöpfliche Quelle von Kraft, Inspiration und Hoffnung für uns sein.

Danke an die entfesselte Kamera für dieses Video zu Prof. Arne Burkhardt.

Ich hätte mir diese Mühe nicht gemacht, wenn ich nicht erhebliche Bedenken hätte, dass da etwas auf uns zu kommt, was unter Umständen schwerwiegende Folgen für uns alle und unsere Gesellschaft hat. Prof. Arne Burkhardt

Wir möchten hier seine zwei letzten Videos auf dem Blog hochladen, möge es viele Menschen erreichen und aufklären.

Am 3. Mai hielt der Pathologe einen Vortrag im EU-Parlament beim Covid-Gipfel

Wir möchten dieses Video hier auf dem Blog sichern damit alle Menschen die Möglichkeit haben sich unabhängig informieren zu können.

Zu dem Redebeitrag wurde von Dr. John B. auf Twitter inklusive ein kurzes englisches Transkript (inklusive einiger Bilder aus dem Vortrag) verfasst:

Vortrag am 5. Mai bei einer Fortbildungsveranstaltung