Jamie Foxx hat Blutgerinnsel im Gehirn? Journalist aus Hollywood weiß angeblich den Grund

Mysteriöser Gesundheitszustand von Jamie Foxx? Er sei teilweise gelähmt und blind zusätzlich zu einer Reihe anderer Komplikationen, nachdem er angeblich den COVID-19-Impfstoff erhalten hatte, behauptete der Hollywood-Journalist A.J. Benza, nachdem er mit einer Quelle gesprochen hatte, die Foxx nahe steht.

Seit dem 3. Mai 2023 ist es auf dem Instagram Kanal von Jamie Foxx (55J.) still. Weder ein neuer Post noch eine neue Story lassen auf einen Impfschaden hindeuten. Davor postet er, wie es wohl in diesen Kreisen üblich ist, für uns ziemlich suspekt wirkende Dinge, die 16,5 Millionen Menschen offensichtlich interessieren. Dem Alkohol scheint er allerdings nicht ganz abgeneigt zu sein, denn er will offensichtlich mit Posts gezielt darauf aufmerksam machen, dass er gerne Whiskey trinkt.

Laut einem Interview (30.05.2023) mit einem Dr. Drew soll Jamie Foxx einen „Impfschaden“ erlitten haben. Diese Behauptung stützt sich auf die Aussage eines A.J. Benza, der in New York City der berühmteste Klatschkolumnist in den 1990er Jahren gewesen sein soll. Wie viel Gewicht man dieser Aussage zusprechen mag, muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich wird in diesem Bereich gerne gelogen, aber berücksichtigt man den vermutlichen Lebensstils eines solchen typischen Hollywood Stars, kann solch eine Covid-Spritze vermutlich „nur“ das Fass zum überlaufen gebracht haben. Für uns ist diese aktuelle Aussage von A.J. Benza noch nicht wirklich verifiziert worden, die Quelle habe sich auf nur in dem selben Raum mit Foxx befunden, in dem diese Aussagen getätigt wurden. Es gibt dazu auch kaum offizielle Berichte und vermutlich schreibt der eine nur vom anderen ab.

Jamie hatte ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn, nachdem er die Spritze bekommen hatte. Er wollte die Spritze nicht, aber der Film, in dem er mitspielte, setzte ihn unter Druck, sie zu bekommen. […] Das Blutgerinnsel im Gehirn führte dazu, dass er zu diesem Zeitpunkt teilweise gelähmt und blind war. A.J. Benza

Ob er wirklich geimpft ist, dazu liegen uns auch keine Informationen vor, sodass man derzeit nicht von einem Impfschaden bei ihm sprechen kann. Seine Tochter soll eine Nachricht auf Instagram zu seinem Gesundheitszustand einen Tag nach dem Vorfall gepostet haben – diese ist derzeit nicht mehr zu finden (12. April 2023). Anscheinend hat er laut der TMZ an einem Film in Atlanta namens „Back in Action“ gearbeitet.

HipHop DX, aus dessen Video der Screenshot zu dem Post stammt, veröffentlichte das Video am 25.04.2023. Seitdem scheint es zu offiziellen Nachrichten ziemlich ruhig geworden zu sein.

Foxx selbst postet auf Instagram am 3. Mai folgendes:

3. Mai angeblich geht es Foxx besser, er wäre auf dem Weg der Besserung

Laut einer Insider Quelle, wie das okmagazin schreibt, ist er seit dem 3. Mai auf dem Weg der Besserung. Das obige verlinkte Video von Dr. Drew wurde am 30.05.2023 veröffentlicht.

Since the 29-year-old revealed the news about the 55-year-old, an inside source said Foxx’s condition has improved. „They are running tests and still trying to figure out what exactly happened,“ the insider said of the star’s care, adding that the father-of-two is „on his way to recovery.“

Übersetzung

Seit der 29-Jährige die Neuigkeiten über den 55-Jährigen enthüllte, hat sich Foxx‘ Zustand laut einer Insider-Quelle verbessert. „Sie führen Tests durch und versuchen immer noch herauszufinden, was genau passiert ist“, sagte der Insider über die Behandlung des Stars und fügte hinzu, dass der zweifache Familienvater „auf dem Weg der Besserung ist“.

Ziemlich suspekt die ganze Geschichte, wir wünschen Foxx gute Besserung.