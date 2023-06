Eine Studie vom 2. November 2022 wurde jetzt zur Veröffentlichung angenommen (16. Mai 2023) – Thema: die impfbedingte Myokarditis

Interessant ist für uns, dass hier vielfach krampfhaft versucht wird, ein schlimmeres Ausmaß darzustellen, als faktisch, aber tatsächlich besteht. Dabei verliert man dann anscheinend die wesentlichen und wichtigen Punkte. In einer aktuellen koreanischen Studie flossen die Gesundheitsdaten, die durch eine offizielle Stelle – ähnlich dem Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland – gesammelt wurden, ein. Vielfach werden nun von den „Neuen-Medien“ die Auswirkungen thematisiert, diese fallen aber weniger dramatisch aus als gedacht, so auch das Fazit der Studie. Das eigentliche Dramatische beim Vorgehen der Studienautoren, nämlich einfach mal so Fälle aus den offziellen Daten zu streichen, wird aber nirgends thematisiert – zumindest haben wir es nicht gesehen. Aber gehen wir nun im Detail darauf ein.

Das Thema ist nicht neu und ist uns durch unsere Auswertungen der PEI Sicherheitsberichte sehr gut bekannt, kam allerdings ins Stocken, denn bislang wurde kein neuer PEI-Sicherheitsbericht mehr veröffentlicht (10. PEI Sicherheitsbericht mit Daten zum 30.04.2021). Außerdem griffen wir einen Beitrag von Dr. Thoma auf, der die impfbedingte Entzündung des Herzens thematisierte.

Rote-Hand-brief vom 19.07.2021 weist auf das Problem der Myokarditis und Perikarditis durch mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff hin

Kurz vorab:

BioNTech und Moderna informieren in einem gemeinsamen Rote-Hand-Brief vom 19.07.2021 darüber, dass zwischen einer Impfung mit einem mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff und nachfolgender Myokarditis (Herzmuskelentzündung) oder Perikarditis (Herzbeutelentzündung) zumindest ein möglicher Zusammenhang besteht.

Aktuelle Studien deuten auf eine 10-Jahres-Sterblichkeit nach viral ausgelöster Myokarditis hin

Die aktuellen Studienergebnisse sehen für die Prognose nach einer Herzmuskelentzündung gar nicht so gut aus. Auf „Kardilogie.org” werden im August 2021 aktuelle Studienergebnisse veröffentlicht. Dort heißt es, dass die 10-Jahres-Sterblichkeit nach einer durch Viren ausgelösten Myokarditis hoch ist.

Aktuelle Koreanische-Studie

Nun gibt es eine landesweite Studie, die in Korea durchgeführt wurde. In Korea leben 51.349.116 Personen, davon wurden 44.276.704 geimpfte Personen in die Studie einbezogen. Auch gibt es dort anscheinend, ähnlich wie in Deutschland, eine Website, auf der alle Personen Impfschäden melden können. Es gibt dort auch eine gesetzliche Verpflichtung, Impfschäden durch Ärzte oder Gesundheitsdienstleitungsanbieter melden zu müssen.

Die koreanische Regierung hat ein Task Force Adverse Event Investigation Team auf die Beine gestellt. Dieses ist wohl innerhalb der KDCA angegliedert. Uns erinnert das an die Tätigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts.

Nun hat die KDCA ein Expert Adjudication Committee zu Myokarditis und Perikarditis Fällen gegründet. Das Komitee bestand aus 7 Experten für Kardiologie, 1 für Infektionskrankheiten, 2 für Epidemiologie und epidemiologische Ermittler in 16 regionalen Zentren und Beamte der KDCA. Die epidemiologischen Ermittler sammelten und untersuchten, so heißt es in der Studie, alle medizinischen Aufzeichnungen und stellten diese Daten dem Ausschuss zur Verfügung.

Die Website zum Melden der möglichen Impfschäden sieht dann in Korea so aus:

Wenn wir uns an die Arbeit unserer eingerichteten Behörde dem Paul-Ehrlich-Institut erinnern, dann kann man nur erahnen, wie diese Studie aus Korea zustande kam.

Weitere Details zur Studie – ursprüngliche 1.533 Fälle werden auf 480 Fälle für die Studie zusammengeschrumpft

Im Absatz „Diagnosis of COVID-19 VRM“ heißt es in der Studie zunächst:

Among 44 276 704 subjects vaccinated from 26 February to 31 December

2021, 1533 cases of suspected myocarditis were reported to the KDCA.

The Expert Adjudication Committee on COVID-19 Vaccination

Pericarditis/Myocarditis has been held every week, and the committee re-

viewed all records for the verification of VRM diagnosis.

In der Studie die mit Daten und (vermutlich) Mitarbeitern – ob die Mitarbeiter die diese Studie erhoben haben, ebenfalls Behördenmitarbeiter waren ist uns nicht bekannt – der Gesundheitsbehörde in Korea wird zunächst von 1.533 Fällen gesprochen, von denen am Ende nur 480 Fälle einfließen. Weiter heißt es, dass man um das Risiko einer Fehldiagnose zu minimieren, die BC-Falldefinition der Stufe 3 (Myokarditis) und die BC-Fälle der Stufe 2 (ohne Erhöhung des kardialen Troponins) sowie die Fälle mit positivem COVID-19-Befund herausgenommen hat.

Acute myocarditis developed within 42 days after COVID-19 vaccination was considered as COVID-19 VRM. To minimize the risk of an inaccurate diagnosis, the committee rejected the level 3 BC case definition of myocarditis and the level 2 BC case without elevation of cardiac troponin and cases with a positive result for COVID-19 infection. Furthermore, the adjudication committee has examined other potential causes of myocarditis, such as the presence of antibodies against various viruses and autoimmune markers in their review of the medical records.

Automatische Übersetzung:

Eine akute Myokarditis, die sich innerhalb von 42 Tagen nach der COVID-19-Impfung entwickelt, wurde als COVID-19-VRM betrachtet. Um das Risiko einer Fehldiagnose zu minimieren, lehnte der Ausschuss die Falldefinition für Myokarditis der Stufe 3 und die Fälle der Stufe 2 ab, bei denen kein erhöhtes kardiales Troponin gemessen wurde, sowie Fälle mit einem positiven Ergebnis für eine COVID-19-Infektion. Darüber hinaus hat der Bewertungsausschuss bei der Durchsicht der Krankenakten auch andere mögliche Ursachen für eine Myokarditis untersucht, z. B. das Vorhandensein von Antikörpern gegen verschiedene Viren und Autoimmunmarker.

Wieso nun Stufe 2 und 3 ohne erhöhtes Troponin und eine positive Covid-19 Infektion zum Ausschluss führten, ist wohl damit zu erklären, dass man dadurch die Fälle auf mögliche 480 reduzieren konnte?

Welche Falldefinition wurde für die Studie herangezogen?

Schaut man sich das Papier an, auf dessen Falldefinition sich die koreanische „Studie“ bezieht, findet man direkt zu Anfangs:

Funding: This work was supported by the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) under a service order entitled Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC) Project with the Brighton Collaboration, a program of the Task Force for Global Health, Decatur, GA.

Automatisch übersetzt:

Finanzierung: Diese Arbeit wurde von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) im Rahmen eines Dienstleistungsauftrag mit dem Titel Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC) Project with the Brighton Collaboration, einem Programm der Task Force for Global Health, Decatur, GA, unterstützt.

Recherchiert man nun zu besagter Brighton Collaboration dann stößt man direkt auf einen Artikel vom Dezember 2022 „CEPI expands partnership with Brighton Collaboration to support safety assessment of vaccine candidates“.

Wer ist CEPI – eine Internationalen Impfstoff-Initiative?

Wer oder was steckt denn nun genau hinter CEPI? Das DZIF schreibt:

CEPI steht für „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ und bezeichnet die internationale Impfstoff-Initiative, in der sich auch das DZIF engagiert.

Die 2017 gegründete Initiative bringt Staaten, Stiftungen, Forschungseinrichtungen und Pharma-Unternehmen zu einer öffentlich-privaten Partnerschaft zusammen. Ihr Ziel ist es, auf Epidemien besser vorbereitet zu sein und z. B. Impfstoffe gegen besonders gefährliche virale Krankheitserreger zu entwickeln. Anlass für die Initiative war die verheerende Ebola-Epidemie 2014/2015.

Da gibt aber Wikipedia schon etwas bereitwilliger Informationen preis:

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, kurz CEPI (engl. in etwa: Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung), ist eine weltweite Allianz in öffentlich-privater Partnerschaft zwischen Regierungen, der WHO, der EU-Kommission, Forschungseinrichtungen, der Impfstoff-Industrie und privater Geldgeber, u. a. der Bill & Melinda Gates Foundation, zum Aufbau eines Forschungsnetzwerks zur Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe zur besseren und direkteren Reaktion auf eventuell bevorstehende Ausbrüche neuer viraler Infekte.

[…]

In der Start-up-Phase wurde dann CEPI als internationale Non-Profit-Organisation durch die Regierungen von Norwegen, Indien, dem britischen Wellcome Trust, dem Weltwirtschaftsforum und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung am 19. Januar 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet, und Stakeholder wurden eingeladen, beizutreten. Wikipedia

Geldgeber für CEPI ist u.a. Deutschland. Interessant zu sehen, wenn es doch immer und immer wieder heißt, dass für soziale Belange der Bevölkerung einfach kein Geld da wäre:

Die Koreanische Studie, die auf Behördendaten beruht, wurde also auf der Basis einer CEPI Falldefinition aufgebaut.

Direkt auf der Startseite der CEPI findet man die „100 Days Mission“ und dort steht dann:

CEPI’s vision is for the world to be able to respond to the next Disease X with a new vaccine in 100 days. Achieving that goal could defuse the threat of a pathogen with pandemic potential. CEPI’s What Will it Take report outlines 5 areas of innovation needed to make delivery of pandemic vaccines within 100 days a reality.

Automatisch übersetzt:

Die Vision des CEPI ist, dass die Welt in der Lage ist, innerhalb von 100 Tagen mit einem neuen Impfstoff auf die nächste Krankheit X zu reagieren. Das Erreichen dieses Ziels könnte die Bedrohung durch einen Erreger mit Pandemiepotenzial entschärfen. Der CEPI-Bericht What Will it Take skizziert 5 Innovationsbereiche, die erforderlich sind, um die Bereitstellung von Pandemie-Impfstoffen innerhalb von 100 Tagen zu ermöglichen.

Wer hat hier also noch ein Interessee an der wissenschaftlichen Aufklärung von Impfnebenwirkung, wenn gleichzeitig derart uotpische Ziele verfolgt werden? Mal davon abgesehen, dass man sich an dieser Stelle die Frage stellen muss, wem nützt diese Mission wirklich etwas? Den Kontoinhabern von BigPharma und den vielen anderen, wie Pharmalobbyisten vielleicht?

Am 31.05.2023 schreibt die PZ (Pharmazeutische Zeitung) folgendes:

Wohin hier also bereits kurzfristig die Reise gehen soll, sollte klar werden.

Falldefinition der Brighton Collaboration zur Myo- und Perikarditis

In einem Telegram Video von Meryl Nass (M.D.) spricht diese an, dass CEPI jetzt wohl die Brighton Collaboration finanziert, damit diese Definitionen für unerwünschte Ereignisse unter Kontrolle hat. Meryl Nass ist Ärztin für innere Medizin und kommt in einem EpochTimes Artikel zu Wort.

Nass, Ärztin für Innere Medizin, begann vor 30 Jahren mit der Erforschung von Pandemien und konzentrierte sich dabei auf Anthrax-Impfstoffe und biologische Kriegsführung. Vom rhodesischen Bürgerkrieg bis zur Schweinegrippe 2009 habe sie einen profitorientierten Druck zur Massenimpfung erlebt. In vielen Fällen umging die öffentliche Gesundheitsbehörde angemessene Tests und änderte oder versuchte, Daten zu verbergen, sagt sie. Artikel

Gar nicht so abwegig, was die Dame da vermutet, wenn man ein paar wenige Recherchen anstellt und sieht, dass eine koreanische Studie genau auf diese Definitionen zurückgreift.

Am 19. November 2021 wird die Falldefinition von Myo- und Perikarditits durch die Brighton Collaboration veröffentlicht

Interessant ist, dass es derzeit keine einheitliche Falldefinition laut der Collaboration gibt. Die Arbeitsgruppe Myokarditis/Perikarditis wurde im September 2020 gegründet um der Aufgabe (Literaturrecherche) nach zu gehen eine Falldefinition in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Leitlinien zu veröffentlichen.

The Brighton Case Definition for Myocarditis and Pericarditis was submitted to Vaccine on November 19th, 2021.

Direkt zu Anfangs steht in dem Papier:

The current published experience does not support a potential causal association with vaccines based on epidemiologic evidence of relative risk increases compared with background unvaccinated incidence. The only evidence supporting a possible causal association of MPC with a vaccine comes from case reports. However, it is noteworthy that the reintroduction of live attenuated smallpox vaccine was the first time that cardiac adverse events (limited to MPC) became a focus of safety surveillance and produced evidence of epidemiologic increased relative risk. Addressing cardiac adverse events beyond MPC is beyond the scope of this paper.

Automatische Übersetzung:

Die derzeit veröffentlichten Erfahrungen stützen nicht einen möglichen kausalen Zusammenhang mit Impfstoffen auf der Grundlage epidemiologischer Belege für relative Risikoerhöhungen im Vergleich zur ungeimpften Hintergrundinzidenz. Die einzigen Belege für einen möglichen kausalen Zusammenhang von MPC mit einem Impfstoff stützen, stammen aus Fallberichten. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Wiedereinführung des attenuierten Pocken-Lebendimpfstoffs das erste Mal war, dass unerwünschte kardiale Ereignisse (beschränkt auf MPC) in den Mittelpunkt der Sicherheitsüberwachung rückten und Hinweise auf ein epidemiologisch erhöhtes relatives Risiko ergaben. Die Behandlung kardialer Nebenwirkungen, die über MPC hinausgehen, würde den Rahmen dieses Papiers sprengen.

Unter 4.1 heißt es dann:

The prevalence of myocarditis and pericarditis is probably underestimated because many cases resolve

without detection and access to diagnostic tools can be limited.

[…]

There are no data regarding the incidence of post-vaccine/drug associated MPC with the literature largely limited to case reports except for smallpox vaccine (live attenuated vaccinia).

Automatische Übersetzung:

Die Prävalenz von Myokarditis und Perikarditis wird wahrscheinlich unterschätzt, weil viele Fälle

unerkannt verlaufen und der Zugang zu diagnostischen Instrumenten eingeschränkt sein kann.

[…]

Es gibt keine Daten über die Häufigkeit von MPC nach einer Impfung/mit Medikamenten assoziiert die Literatur beschränkt sich weitgehend auf Fallberichte, mit Ausnahme von Pockenimpfstoffen (abgeschwächte Lebendimpfstoffe).

Weiter heißt es in dem Dokument:

In addition, since myocarditis and pericarditis often

occur outside the controlled setting of a clinical trial or hospital, it may be impossible to obtain a reliable timeline for the event. Instead, the details of this interval should be assessed, when feasible, and reported as described in the data collection guidelines. Most cases of myocarditis occur within 2 to 6 weeks of viral illness or insult and most cases of pericarditis within 1 to 6 weeks. Hence, events occurring within these delays after

immunization are more likely to be vaccine-induced because of the appropriate temporal association. Post-mortem evaluation resulting in documentation of myocarditis must be considered as a potential case.

Automatische Übersetzung:

Da Myokarditis und Perikarditis außerdem häufig außerhalb der kontrollierten Umgebung einer klinischen Studie oder eines Krankenhauses auftreten, ist es unter Umständen unmöglich, einen zuverlässigen Zeitleiste für das Ereignis zu erhalten. Stattdessen sollten die Einzelheiten dieses Intervalls, wenn möglich, bewertet und wie in den Leitlinien zur Datenerhebung beschrieben. Die meisten Fälle von Myokarditis treten innerhalb von 2 bis 6 Wochen nach einer viralen Erkrankung oder Insult auf und die meisten Fälle von Perikarditis innerhalb von 1 bis 6 Wochen. Daher sind Ereignisse, die innerhalb dieser Zeitspanne nach der Impfung auftreten, aufgrund des entsprechenden zeitlichen Zusammenhangs eher als impfinduziert anzusehen. Post-Mortem-Auswertung, bei der eine Myokarditis dokumentiert wird, muss als möglicher Fall betrachtet werden.

Hier wird also davon gesprochen, dass die meisten Fälle (Achtung: nicht alle) von Myokarditis innerhalb von 2-6 Wochen und einer Perikarditis innerhalb von 1-6 Wochen auftreten. Deshalb wird davon ausgegangen, dass eine Entstehende Myo- oder Perikarditis nur in diesem Zeitraum, wenn eine Impfung erfolgte, dieser zuzuschreiben ist. Deshalb schließt man sich natürlich in der Studie gerne dieser Defintion an, denn alle Fälle die nach den 6 Wochen auftreten, werden einfach gestrichen ohne einen möglichen Zusammenhang zu untersuchen. Auch schließt man einige Details zu der Falldefintion einfach aus, mit der Begründung einer möglichen Fehldiagnose.

Automatische Übersetzung

Weitere Studiendetails der koreanischen Erhebung, welche derzeit breit diskutiert werden

Wie nun bereits sehr lang ausgeführt, sind die Ergebnisse der Studie wohl so ausgelegt, dass sie die Fälle bewusst unterrepräsentieren soll. Es wird von 480 Fällen ausgegangen, obwohl 1.053 gemeldet wurden. Das Vorgehen erinnert also an das unserer Bundesbehörde, nämlich dem PEI.

Bei 44 276 704 Personen mit mindestens einer COVID-19-Impfung wurde die Häufigkeit und der klinische Verlauf von VRM-Fällen (COVID-19 vaccination-related myocarditis (VRM)) analysiert.

Die COVID-19-VRM wurde in 480 Fällen bestätigt (1,08 Fälle pro 100 000 Personen).

Die Inzidenz von impfbedingter Myokarditis war bei Männern signifikant höher als bei Frauen (1,35 vs. 0,82 pro 100 000 Personen, P < 0,001)

und bei mRNA-Impfstoffen höher als bei anderen Impfstoffen (1,46 vs. 0,14 pro 100 000 Personen, P < 0,001). Die Inzidenz der impfbedingten Myokarditis war am höchsten bei Männern im Alter von 12 bis 17 Jahren (5,29 Fälle pro 100 000 Personen) und am niedrigsten bei Frauen über 70 Jahren (0,16 Fälle pro 100 000 Personen.

Schwere VRM wurde in 95 Fällen festgestellt (19,8 % der gesamten VRM, 0,22 pro 100 000 Geimpfte), 85 Einweisungen auf die Intensivstation (17,7 %),

36 fulminante Myokarditis (7,5 %), 21 extrakorporale Membranoxygenierungstherapie (4,4 %), 21 Todesfälle (4,4 %) und 1 Herztransplantation (0,2 %). Bei acht der 21 Todesfälle handelte es sich um einen plötzlichen Herztod, der durch eine Autopsie nachgewiesen werden konnte.

Alle Fälle von plötzlichem Herztod, die auf VRM zurückzuführen waren, waren unter 45 Jahre alt und hatten mRNA-Impfstoffe erhalten.

Wichtige Erkenntnisse und die Botschaft aus der Studie zum Mitnehmen

Wichtigste Erkenntnis

Schwere VRM wurde in 95 (19,8 %) von 480 VRM-Fällen festgestellt: 85 Einweisungen auf die Intensivstation (17,7 %), 36 fulminante Myokarditis (7,5 %), 21 extrakorporale Membranoxygenierung (4,4 %), 21 Todesfälle (4,4 %), darunter 8 plötzliche Herztode, und eine Herztransplantation Botschaft zum Mitnehmen

Die COVID-19-VRM ist sehr selten (1,08 Fälle pro 100 000 geimpfte Personen). Schwere COVID-19-VRM tritt bei etwa einem Fünftel aller

VRM-Fälle auf. Der plötzliche Herztod sollte als potenziell tödliche Komplikation der COVID-19-Impfung sorgfältig überwacht werden,

insbesondere bei Personen unter 45 Jahren, die mRNA-Impfstoffe erhalten haben

Und das Ergebnis der Studie, womit auch Entscheidungsträger und BigPharma leben können:

Erstens, VRM war eine sehr seltene Komplikation der COVID-19-Impfung (1,08 Fälle pro 100 000 Geimpften) und trat hauptsächlich in Verbindung im

Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei jungen Männern auf.

Automatisch übersetzte Version