Söder mit fehlender Bierzeltmentalität überfordert, schreit den Menschen „haut selber ab, wer so agiert ist kein Demokrat für unser Land“ entgegen

Gruber stellt Söder als den Politiker vor, „der den Menschen noch zuhört“ und meinte darüber hinaus zur buhenden Menge, dass hier schließlich vom bayrischen Ministerpräsidenten gesprochen wird

Damit hatte König Söder nicht gerechnet, dass wenn er sein Fähnchen dieses mal in den Wind hängt, ihn Gegenwind erfasst. Ja der Herr Söder hat damit gerechnet, dass er wie auf der Wiesn mal eben die Bühne aufsucht und ihn eine grölende, besoffene Menge empfängt. Nur ist das Publikum nicht das auf der Wiesn, sondern vermutlich diejenigen, welche bereits während der Corona-Maßnahmen fleißig auf die Straße gegangen sind. Im Hintergrund dudelt also bayrische Bierzeltmusik und Söder kramt seinen Zettel für die Rede hervor. Auf die Bühne zu „tapsen“ und dann mal eben die Hand in Richtung Menge hoch zu strecken und zu erwarten, dass einen schallender Applaus begrüßt, ist wohl mächtig in die Hose gegangen. Monika Gruber ergreift das Mikrofon nachdem die Menge einfach nicht aufhören mag Söder auszupfeiffen und spricht davon, dass hier König Söder höchst persönlich auf der Bühne stünde.

Heizungsdemo in Erding

Die Reaktion auf der Demonstration diesen Samstag in Erding, gegen das Heizungsgesetz Habecks, ist wohl bezeichnend für Söders Einstellung gegenüber den Menschen. Von oben herab und mächtig hochnäsig lässt er sich mit seinem „satis bene“ Promotionsabschluss (Note 3, also befriedigend) auf der Bühne ankündigen. Wer es also nötig hat, sich mit einem solch schlechten Abschluss überall vorstellen zu lassen, der beweist einmal mehr, dass es in diesem Land nicht aufs Köpfchen ankommt, sondern darauf, wie gut man sich verkaufen kann. Aber Bescheidenheit war noch nie des Deutschen Stärke.

Am Liebsten sieht sich Söder eben auf Volksfesten und Jahrmärkten und eröffnet diese einfach mit absoluter Hingabe und Leidenschaft, denn vom besoffenen Publikum ist keine Kritik und Gegenwind zu erwarten. Ein Hoch auf die 99% der Deutschen, die alles noch weiter Stillschweigend und ganz tapfer und geduldig mittragen.

Interessant ist auch, dass der Auftritt Söders vergangenen Samstag nicht in seiner Timeline bei Instagram auftaucht – obwohl er dort sonst fleißig alles postet (oder posten lässt). Ein Schelm, wer böses dabei denkt 😉

Es muss hart für solche Menschen sein, die in ihrer eigenen Welt leben, wenn plötzlich die ungeliebte Realität auf sie trifft. Während sämtliche Auftritte um Politiker so geplant werden, dass ja das Bild des geliebten Politikers vermittel wird, ist solch eine Demo vor unliebsamen Rufen nicht zu schützen.

Aber interessant sind die Aussagen von Söder allemal, der den Leuten ertsmal entgegnet „haut selber ab“ und den Menschen unterstellt sie wären „demokratiefeindlich“. Soweit sind wir also gekommen, sobald die unliebsame Realität auf einen trifft, sind die Menschen inzwischen sogar schon demokratiefeindlich.

Was von dieser Demonstration zu halten ist, wenn bereits die AfD ausgeladen wurde, weil sie einfach nicht ins politische Narrativ passt, kann jeder selbst beurteilen. Aber immerhin findet Aiwanger wieder einmal klare Worte – hoffentlich knickt er aber nicht wieder ein, wie bei der Corona-Impfung. Aber das öffentliche Gedächtnis vergisst ja zum Glück sehr schnell.