Eine Best-of-Vortragssammlung von Prof. Arne Burkardt und ein Kondolenzbuch voll Dankbarkeit

Noch immer ist es kaum zu fassen, dass Prof. Arne Burkhardt durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. Die Trauer um einen Menschen, welcher so vielen Menschen aus Nächstenliebe geholfen hat, ist immernoch sehr groß und endet wohl nie. Prof. Arne Burkhardt begleitete viele von uns in einer der schlimmsten Zeiten. Ausgrenzung, Diffamierung, Repressalien und die öffentliche, mediale Bühne, welche Menschen zu Menschen zweiter Klasse machte. Prof. Arne Burkhardt setzte sich nicht nur für die Lebenden ein, sondern machte es mit seiner Pionierarbeit möglich, den Tod erklärbar zu machen. Wir danken Ihm dafür.

Von den Toten für die Lebenden lernen. Prof. Arne Burkhardt

Kondolenzbuch mit hunderten von Einträgen betroffener Menschen

Inzwischen wurde auch ein digitales Kondolenzbuch auf der Website Pathologie-Konferenz.info für Prof. Arne Burkahrdt eingerichtet. Wir möchten auf dieses sehr gerne hinweisen und auch wir bitten um respektvolle Einträge in dieses digitale Buch. Birgit Nowack schreibt beispielsweise:

Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“

Prof. Burkhardt war für mich eines dieser Lichter, ein so mutiger, freundlicher und kluger Mensch, der trotz Gegenwinds sich selbst treu geblieben ist.

Ich weiß, dass es ihm dort, wo er jetzt ist, gut geht.

Nach seinem Vorbild können wir jetzt die Lichter in der Dunkelheit für Andere sein.

Danke, lieber Prof. Burkhardt, danke, danke, danke! Birgit Nowack

Kondolenzbuch

Videosammlung zu den Vorträgen von Prof. Arne Burkhardt

Einige Vorträge und Videos werden sicherlich irgendwann verschwinden, weil Websites offline gehen oder Videos gelöscht werden. Wir wollen gerne einige dieser wertvollen Videoerkenntnisse hier auf dem Blog dauerhaft sichern – einige haben wir bereits in unserem vorhergehenden Beitrag verlinkt. Auf der Website mit dem Kondolenzbuch wurden ebenfalls einige wichtige Videos zu seiner Arbeit in den vergangenen Monaten hochgeladen. Nicht alle Videos sind auf der Website abrufbar, wir haben aber bis auf zwei, „Vortrag „Pathologie“ am 07.03.2023“ und „Langzeiteffekte der Corona-Impfung“ vom 21.05.2023, alle gefunden und hier eingebunden.

Servus TV Reportage mit Arne Burkhardt vom März 2022

Ärzte-Symposium im Dr. Max-Otto-Bruker-Haus am 24.04.2022

„Der ehemals langjährige Leiter des Pathologischen Instituts in Reutlingen, Prof. Dr. Burkhardt, lehrte an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen und hatte im Laufe seines beruflichen Werdegangs Studienaufenthalte bzw. Gastprofessuren in den USA, in Japan, Korea, Malaysia, Schweden und in der Türkei. In seinem Beitrag zeigt er zahlreiche histologisch aufbereitete Gewebeschnitte potenziell impfgeschädigter Menschen, die er seit einiger Zeit gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. Dr. Lang begutachtet. Anhand dieser pathologischen Präparate liefert er Hinweise auf Zusammenhänge der Corona-Impfungen mit schwerwiegenden und zum Teil tödlichen Organschädigungen.“

„In einem anschließenden Kurz-Interview bezieht er darüber hinaus ausführlich Stellung zu Vorwürfen von Unwissenschaftlichkeit und methodischen Defiziten, die vor kurzem unter anderem durch den Vorstands-Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pathologie medienwirksam an ihn herangetragen wurden.“

Hier der Bericht von Frontal dazu:

Weitere wichtige Videos waren das Ärztesympossium und der MDR Bericht vom 29.11.2022.

Zweites Ärztesympossium 18. September 2022

„Die Frage, die derartige Analysen grundsätzlich aufwerfen, lautet: Kausalität oder Korrelation? Die aktuell wohl bezeichnendsten Erkenntnisse zur Beantwortung dieser Frage liefert der Facharzt für Pathologie Prof. Dr. Arne Burkhardt. Anhand zahlreicher Gewebeschnitte demonstrierte er seinen ärztlichen Kollegen und Kolleginnen das, was von Seiten der Impfstoffhersteller von vornherein als unmöglich betitelt wurde: Das Vorkommen des Impf-Spike-Proteins in sämtlichen Organen und Geweben des menschlichen Körpers. In der histopathologischen und immunhistochemischen Untersuchung zahlreicher Präparate von Menschen, die nach einer Corona-Impfung erkrankt oder verstorben sind, weist er einen direkten kausalen Zusammenhang der entsprechenden krankhaften Veränderungen mit der Impfung nach und legt damit Beweise vor, die unter keinen Umständen weiterhin ignoriert werden dürfen.“

16.09.2022, Wien: 2. Tag der Better Way Media Conference

Vortrag „Pathologie“ am 07.03.2023 – Video auf Website nicht abrufbar

Arne Burkhardt: „Ich sehe eine Übersterblichkeit aufgrund der mRNA-Impfung“ am 19.04.2023

Genbasierte „Impfstoffe“ Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts? Die Fakten liegen auf dem Tisch! Wer wegschaut, macht sich mitschuldig! Jetzt ist die Justiz gefragt! 15. März 2023

„Dass die Fakten auf dem Tisch liegen bzw. unter dem Mikroskop„ veranschaulichte der Pathologe Prof. Dr. Arne Burkhardt. Anhand der Immunhistochemie führte er vor Augen, wie spezifisch die modifizierte Impfstoff-mRNA exkretiert wird, sich an das Epithel andockt und damit anders verhält als die RNA, die im Virus enthalten ist. Auch präsentierte er die ersten Ergebnisse seiner neuesten Untersuchungen, welche stark den Verdacht wecken, dass sich nicht nur in den Gefäßen, sondern auch im perikardialen Fettgewebe „Schmutzpartikel“ finden lassen, die sich höchstwahrscheinlich nach weiterer sorgfältiger Prüfung als agglomerierte Nanolipidpartikel erhärten werden. Neben überschießenden Immunreaktionen, welche die Gefahr bergen, dass sich Auto-Aggressions-Erkrankungen im Bereich der Haut manifestieren, belegte er weiterhin, dass es in praktisch allen Fällen im Gehirn zu minimalen Gefäßentzündungen kommt. In einigen Fällen hatten die Entzündungen so starke Ausprägung gefunden, dass die Patienten gestorben sind.“

Kundgebung: „Aufarbeitung der Ereignisse der letzten 2 Jahre“, Ort: Winterthur, Neumarkt-Platz, 26.02.2022 Thema: „Corona-Krise, Wissenschaft & Recht in öffentlicher Debatte!“

Die „Lange Nacht der Maske” vom 22.9.2022 (Minute 52)

Ausgewählte Aufsätze

Pathologie des Maskentragens, Die Maske: „Devil in Disguise“ – heimlicher Pandemie-Treiber?

Lebenswerk

Auf der Website der Pathologie-Konferenz wird der beeindruckende Weg von Prof. Arne Burkhardt nochmal nach gezeichnet. Diesen wollen wir hier ebenfalls gerne veröffentlichen:

Prof. Dr. med. Arne Burkhardt blickt auf 79 Lebensjahre und eine beeindruckende Karriere als Facharzt für Pathologie zurück. Neben seiner langjährigen Forschungs- und Lehrtätigkeit an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen lehrte er international im Rahmen von Gastprofessuren und Studienaufenthalten in Japan (Nihon Universität), USA (Brookhaven National Institut), Korea, Schweden, Malaysia und der Türkei. Nach seiner Tätigkeit in der universitären Medizin leitete er 18 Jahre lang in kassenärztlicher Niederlassung das Pathologische Institut in Reutlingen. Seit April 2021 ist er in privater Niederlassung, sowie als Gutachter und Berater der Sentry Laboratories (USA) tätig gewesen. Mit Forschungsschwerpunkt auf Lungen- und Kopf-Hals-Pathologie ist er Autor von über 150 Original Publikationen in deutschsprachigen und internationalen Zeitschriften, sowie von Handbuchartikeln und Monographien in Deutsch, Englisch und Japanisch. Seit Beginn der Corona-Pandemie setzte er sich mit den körperlichen Folgen der Maskenpflicht, der Pathologie der Corona-Infektion und den Folgen der Corona-Impfung auseinander. Er hat den lang ersehnten Ruhestand selbstlos aufgeschoben, weil er sah, dass seine Fertigkeiten benötigt wurden. Für uns ist er zu früh gegangen, möge seine Seele nun ihren wohlverdienten Frieden finden. Pathologie-Konferenz

Wenn wir wichtige Videos oder Berichte zu Prof. Burkhardt vergessen haben, dann schreibt es uns in die Kommentare, damit wir es noch ergänzen können.