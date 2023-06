Familienrichter Dettmar steht vor Gericht: „die Staatsanwaltschaft behauptet, begründet aber nicht!“

Erwiderung auf die Verlesung der Anklageschrift von Familienrichter Christian Dettmar – Prozess begann am 15.03.2023 – er weiß bis heute nicht, was ihm vorgeworfen wird

Wir verzichten heute darauf den Fall hier nochmal in der Breite vorzustellen, wir haben dies bereits mehrfach auf dem Blog getan, jüngst in diesem Artikel: Politische Verfolgung: Richter Dettmar wird nach Maskenurteil im April 2021 wegen Rechtsbeugung angeklagt – Staranwalt Strate verteidigt ihn!

Immer wieder wurde ich von Familien darauf angesprochen, wie diese Maßnahmen sie und ihre Kinder belasten. Nicht wenige Kinder litten unter Kopfschmerzen und anderen Beschwerden, reagierten mit Schulunlust oder Schulverweigerung. Hinzu kamen die Interventionen der Lehrkräfte, wenn ein Kind auch nur für einen Moment die Maske abnahm, um Luft zu holen. Teilweise wurden die Kinder dann vor der Klasse bloßgestellt. Regelmäßig wurde ich auch gefragt, ob das nicht gerichtlich überprüft und zumindest eingeschränkt werden könne. Zugleich machten mir die meisten Familien aber deutlich, dass sie vor einer solchen gerichtlichen Überprüfung Angst hätten, weil sie in der Folge Repressalien für ihre Kinder befürchteten. Und wir hatten in der Vergangenheit am Familiengericht viele Verfahren, in denen eine Gefährdung des Kindeswohls weiß Gott schon für geringere Eingriffe angenommen wurde als für Maßnahmen, die das Kind bei jedem Atemzug daran hinderten, ausreichend Luft zu holen.



Der Vorwurf der angeblichen Rechtsbeugung (§ 339 StGB) steht im Raum, weil er zwei Schulen untersagte, dass sie den Kindern eine Maske aufzwingen dürfen (Kindeswohlgefährdung). Doch dieses Urteil wurde dem Richter zum Verhängnis, er sitzt nämlich nun selbst auf der Anklagebank. Seine Erwiderung nach der Verlesung er Anklageschrift hat er nun veröffentlicht, es ist nachfolgend zu lesen (32 Seiten).

Beachtlich sind bei seinen Ausführungen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaf, die in keinem Fall begründet werden:

Wie begründet es die Staatsanwaltschaft eigentlich, dass sie das komplett unterlässt?

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach.

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach!

Antwort: Gar nicht – sie behauptet es einfach.

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach.

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach!

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach!

Antwort: Gar nicht – sie lässt es einfach!



Begründet die Staatsanwaltschaft diese Unterstellung auch nur ansatzweise?

Antwort: Gar nicht – sie lässt es einfach!



Stattdessen fährt die Staatsanwaltschaft mit weiteren Unterstellungen fort. So unterstellt mir die Staatsanwaltschaft, ich hätte eine nicht anfechtbare Entscheidung treffen wollen (Seite 2 oben der Anklageschrift). Begründet die Staatsanwaltschaft diese Unterstellung?

Antwort: Gar nicht – sie lässt es einfach!

Antwort: Gar nicht – sie lässt es einfach!

Antwort: Gar nicht – sie lässt es einfach!

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat das Ermittlungsverfahren gegen mich begonnen. Heute sitzen wir hier und ich weiß immer noch nicht, warum. Christian Dettmar

Im ersten Teil geht er auf sein Leben ein und schildert, dass er seine drei Kinder alleine groß gezogen hat, da die Mutter psychisch erkrankte. Auch spricht er davon, dass er in der Staatsanwaltschaft tätig war, die heute die Anklage vertritt. Im nächsten Teil spricht er davon, dass vor 2 Jahren das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde und er bis heute nicht weiß, wieso er vor Gericht sitzt.

Weiter geht es auf die Vorgeschichte und die Ausgangslage ein und begründet mit mehreren Zitaten seine Entscheidung, die er damals getroffen hat. Danach begründet er die Auswahl der Gutachter: „Alle drei später bestellten Gutachter sind promovierte und habilitierte Professoren an deutschen Universitäten.“

Frau Prof. Dr. med. Ines Kappstein, Hygienikerin, ist Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin. Ihre Habilitation erfolgte im Fach Krankenhaushygiene. Sie war langjährig als Chefärztin für den Bereich Krankenhaushygiene in verschiedenen Kliniken tätig. Außerdem hat sie seit mehr als dreißig Jahren zahlreiche Gerichtsgutachten erstattet.

Herr Prof. Dr. Christof Kuhbandner ist Professor für Psychologie, Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg und Experte im Bereich wissenschaftlicher Methoden und Diagnostik.

Frau Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer vertritt am Universitätsklinikum Würzburg, Frauenklinik, insbesondere die Schwerpunkte Humanbiologie, Immunologie und Zellbiologie. Sie hat sich auf dem Gebiet der Virenerkennung promoviert. Nebenbei sei angemerkt, dass die Gutachterin am 07.06.2022 auch vom Bundesverwaltungsgericht zum PCR-Test und zu anderen Fragen als Sachverständige angehört wurde, und zwar im Rahmen des damals dort anhängigen Wehrbeschwerdeverfahrens.

Offensichtlich scheint zu missfallen, dass die Gutachter im Verein MWGFD tätig sind, was Richter Dettmar wie folgt begründet:

Das erschien mir ein Maximum an möglicher Qualifikation. Mehr ging in meinen Augen nicht.

Dass die drei Wissenschaftler Mitglieder des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD) sind oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt gewesen sein sollen, war mir bei meiner Entscheidung nicht bekannt. Ich habe weder danach gefragt, noch wurde es mir mitgeteilt. Es wäre mir auch heute noch unklar, welche Relevanz das haben sollte. Ich habe in meinem gesamten bisherigen Berufsleben noch nie (!) einen (potentiellen) Gutachter nach seinen Vereinsmitgliedschaften befragt. Meines Erachtens zählt allein die wissenschaftliche Qualifikation und die lag hier vor.

Die Staatsanwaltschaft setzt sich nicht im geringsten damit auseinander, ob die eingeholten Gutachten wissenschaftlichen Kriterien und den Standards von Gerichtsgutachten standhalten.

Auch sonst geht die Staatsanwaltschaft jeder inhaltlichen Frage aus dem Weg. Wie begründet die Staatsanwaltschaft eigentlich ihre gleichwohl aufgestellte Behauptung, aus der Gutachterauswahl ergebe sich bei mir eine vermeintlich fehlende Objektivität?

Antwort: Gar nicht – sie tut es einfach! Die bloße weitere Behauptung der Staatsanwaltschaft, die Gutachter seien „maßnahmenkritisch“, kann, selbst wenn sie zuträfe, eine inhaltliche Beschäftigung mit den Gutachten nicht ersetzen.

Soweit die (wissenschaftlich tätigen) Sachverständigen bereits im Vorfeld mit Publikationen zu den Beweisthemen in Erscheinung getreten sein sollten, ergibt sich bereits aus der Regelung in § 18 Abs. 3 Nr. 2 BVerfGG, dass dies irrelevant ist. Danach wird ein Bundesverfassungsrichter, der bereits eine wissenschaftliche Meinung zu einer Rechtsfrage geäußert hat, die für

das Verfahren bedeutsam sein kann, dadurch nicht von der Ausübung seines Richteramts ausgeschlossen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Sachverständige, die bereits wissenschaftlich zu möglichen Beweisfragen publiziert haben.

Weiter geht er dann auf den ihm entgegen gebrachten Vorwurf der Rechtsbeugung ein.

Als Familienrichter kann ich also von mir aus – und bin dazu sogar verpflichtet – ein solches Verfahren einleiten, man könnte auch sagen: es initiieren, wenn mir Umstände bekannt werden, die den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung begründen. Es macht gerade das Wesen eines amtswegigen Verfahrens wie insbesondere des Verfahrens gemäß § 1666 BGB aus, dass es von mir als Richter „initiiert“ wird, mir als Richter initiatives Handeln daher nicht vorgeworfen werden kann, sondern sogar von mir erwartet wird. Und wenn ich das Verfahren „initiieren“ darf, darf ich es selbstverständlich auch vorbereiten; die Vorbereitung ist selbstverständlicher Bestandteil einer Initiierung.

Danach geht er noch auf den weiteren Gang des Verfahrens ein, wie beispielsweise dem Inhalt der Gutachten:

Hinzu kam noch Folgendes: Aus dem Gutachten der Sachverständigen

Prof. Dr. med. Kappstein ging schließlich nicht nur hervor, dass es keine

wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass das Tragen von Masken durch die Bevölkerung zur Senkung des Infektionsgeschehens beitragen könnte. Es wurde vielmehr darüber hinaus festgestellt, dass im Gegenteil die Möglichkeit besteht, dass durch die beim Tragen von Masken noch häufigeren Hand-Gesichts-Kontakte das Risiko erhöht wird, selbst mit dem Erreger in Kontakt zu kommen oder Mitmenschen damit in Kontakt zu bringen. Auch wenn eine Person schon vielfach an einem Tag die Hände desinfiziert hat, wird das sinnlos, wenn diese Person sich anschließend unwillkürlich, wie es jeder Laie tut, an die häufig kontaminierte Maske fasst und dann mit der eigenen Hand die Viren an ihre Eintrittspforten im Bereich der Schleimhäute der oberen Atemwege (Augen, Nase, Mund) bringt. Grund dafür ist dem Gutachten zufolge, dass der korrekte Umgang mit Masken schon beim medizinischen Personal nicht immer leicht zu erreichen ist, bei der Bevölkerung dagegen alle als unverzichtbar angesehenen Anforderungen nicht im Ansatz zu verwirklichen sind. Nicht nur Schüler, auch Erwachsene einschließlich aller im Fernsehen zu beobachtenden Politiker sind dazu nicht in der Lage.

Auch beschreibt er wie er zu seinen Entscheidungen gelangt und einen Perspektivwechsel dafür einnimmt.

Ich stelle mich dazu innerlich auf genau den entgegengesetzten Standpunkt und diskutiere alle Argumente mit mir selbst unter umgekehrten Vorzeichen. Mit diesem Perspektivwechsel prüfe ich, was mir überzeugender erscheint. Ich bin mir gewissermaßen mein eigener „advocatus diaboli“, also mein eigener „Anwalt des Teufels“, um so die Belastbarkeit von Argumenten zu testen.

Auf diese Weise bin ich zum Ergebnis meiner Entscheidung gelangt.

Auch erwähnt er, dass er seiner Geschäftsstellenleiterin Frau Großmann die ausgedruckte, unterschriebene Entscheidung mit den Akten auf den Schreibtisch legte, doch diese wollte die Entscheidung nicht unterschreiben.

Auf Seite 21 schildert er nochmal, dass sich seine Entscheidung, dass es sich um Kindeswohlgefährdung handelt, auf den umfangreichen Gutachten stützte.

In meiner Entscheidung habe ich eine Kindeswohlgefährdung bejaht. Wo wäre denn hier die nicht nur unrichtige, die nicht nur unvertretbare, sondern mehr noch die schwerwiegende Entfernung von Recht und Gesetz? Nirgends! Meine getroffene Entscheidung stützt sich zur Feststellung der Kindeswohlgefährdung im Wesentlichen auf die eingeholten umfangreichen Gutachten.

Staatsanwaltschaft Thüringen

Aber sicher ist doch eines, dass die Staatsanwaltschaft in Thüringen gewiss unabhängig agiert und nicht dem Einfluss von Dirk Adams unterlag, der übrigens auch die Elternzeitvertretung im Büro von Katrin Göring-Eckardt war. Inzwischen musste er ja seinen Posten für Doreen Denstedt – die offensichtlich optisch besser ins Bild passt.

Adams hatte zuvor seinen Rückzug abgelehnt. Er schrieb in sozialen Medien, dass er der Verantwortung gegenüber seinem Ministerium nachkommen möchte. Dabei verwies der bisherige Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz auf die hohe Zahl neu ankommender Flüchtlinge in Thüringen, auf den Generationswechsel an den Gerichten des Freistaates sowie auf den Verbraucherschutz. 09. Januar 2023

Und so werden die Vorurteile der Staatsanwaltschaft zur Grundlage

strafrechtlicher Vorwürfe gegen mich. Dabei entgeht der Staatsanwaltschaft, dass man mit ihrer eigenen Logik genauso „gut“ auch umgekehrt sagen könnte: Wer die Corona-Maßnahmen von vornherein, also ungeprüft für „richtig“ hält und Kritik daran für „falsch“, der ist „nicht objektiv“ und der ist „befangen“.

Für mich gehört es dagegen zu meinen Kernaufgaben als Richter, eine uneingeschränkte Sachverhaltsprüfung vorzunehmen, auch und gerade gegenüber der Exekutive. Darum habe ich mich bemüht. Christian Dettmar

Und wieder bleibt uns bloß zu sagen: mein Gott, wie dankbar sind wir diesen Menschen wie Richter Dettmar, die für diese Bürde auf sich nehmen. Wir sind dankbar, dass so viele Menschen durchgehalten haben und sich nicht gebeugt haben, auch wenn der Druck noch so groß war. Auch sind über so viele tolle Leser und Kommentatoren, die diesem Blog einen Sinn geben und ihn mit Leben füllen, dankbar.