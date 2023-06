Ärztin klagt wegen Herzrhythmusstörungen – der Staat versucht jeglichen Schaden von BioNTech abzuhalten!

Eine Ärztin, die in einem Krankenhaus tätig ist, klagt gegen BioNTech wegen Atemnot und Herzrhythmusstörungen seit der Impfung. Sie leidet immernoch an Erschöpfung, Schlafstörungen, Schwellungen der Extremitäten und Schmerzen – durch einen Befangenheitsantrag wird der Prozess in Hamburg nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

In Hamburg sollte eigentlich der Prozess gegen BioNTech starten – doch soweit kam es nicht. Am Morgen des ersten Prozesstages wurde dieser spontan abgesagt. Der Grund: Tobias Ulbrich, der Anwalt der Klägerin, stellte am Freitag einen Befangenheitsantrag gegen den Richter. Beim NDR heißt es dazu:

Der Anwalt der Klägerin sagt, der Fall sei so bedeutend, dass darüber eine Kammer aus mehreren Richterinnen und Richtern entscheiden müsse. Bisher war nur ein Einzelrichter zuständig. Der wollte sich am Montag ein Bild von der Klägerin und ihrer Krankengeschichte machen. Die Frau war persönlich geladen. Nun ist der Prozess auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Ärzteblatt und das RP Magazin können dann noch ergänzend hinzufügen:

Nach Angaben des Rechtsanwalts Marco Rogert, einer der Vertreter der Klägerin in den Verfahren, wollen er und seine Kollegen durch den Befangenheitsantrag „höchstmögliche Expertise“ in dem weiteren Verfahren sicherstellen. Es gehe darum, den Fall von einer mit drei Berufsrichtern besetzten und außerdem auf sogenannte Heilbehandlungssachen zuständigen Kammer verhandeln zu lassen. Dies werde auch an anderen Landgerichten, wo vergleichbare Klagen anhängig seien, so gehandhabt.

Gut, dass auch das Ärzteblatt die Kunst des echten Journalismus beherrscht und am Ende nochmal die Impfzahlen gerade rückt. Schließlich gibt es in Deutschland nur 180 Klagen und dabei wurden bis April 2023 rund 64,9 Millionen Menschen gegen Corona geimpft. Dass alleine Ulbrich 1.400 Verfahren betreut und 250 Klagen eingereicht wurden, davon weiß das Ärzteblatt natürlich nichts, dafür hätte es tiefergehendere Recherchen benötigt. Vielleicht sollte das Ärzteblatt mal zur Abwechslung beim RP Magazin vorbei schauen und dort abschreiben?

„1400 Verfahren laufen derzeit und bei 250

sind Klagen eingereicht. Fast jedes Landgericht ist versorgt.“

Leider schafft es dieses Medium immer noch nicht, obwohl es seine Aufgabe wäre, über die Dunkelziffer bei Impfschäden zu berichten und darauf hinzuweisen, wie die breite Ärzteschaft Menschen mit einem Impfschaden diffamiert und als psychisch auffällig hinstellt. Auch hört man in diesen immer gleich lautenden Artikeln nichts davon, was es eigentlich bedeutet, einen solchen Prozess gegen diesen Pharmariesen zu führen (Filmhinweis: Dopsick).

Gegenseite wurde über Terminabsage informiert

Interessant ist, dass Ulbrich sagt, dass die Anwälte der Gegenseite darüber unterrichtet wurden und deshalb nicht vor Gericht erschienen. Dagegen wurde er selbst nicht in Kenntnis und somit erschien er vor Gericht. Auf Twitter schreibt Ulbrich dazu:

In einem Welt Artikel, der natürlich wie immer hinter einer Bezahlschranke steckt, hören sich die Impfnebenwirkungen deutlich schwerer an, als in dem dazu ausgestrahlten Interview von Sat1 regional und im Artikel vom NDR. Bei Sat1 regional ist etwa die Rede von Erschöpfung, Schlafstörungen und Schmerzen, also den Symptomen, die jetzt noch anhalten. Die Symptome, die eindeutig in der breiten Masse als Long-Covid bekannt sind. Bei der Welt heißt es allerdings:

Die Ärztin behauptet, durch die Impfung gegen Covid-19, die in Deutschland vom Hersteller Biontech unter dem Namen Comirnaty vertrieben wird, schwerwiegende Nebenwirkungen erlitten zu haben. So soll die Klägerin unter Atemnot und Herzrhythmusstörungen gelitten haben und deshalb mehrere Wochen im Krankenstand gewesen sein. Bis heute leide die Ärztin laut eigenen Angaben unter Schmerzen im Oberkörper, Erschöpfung und Schlafstörungen.

Auch der NDR geht nicht auf die Herzrhythmusstörungen ein, das RP Magazin weiß aber entgegen aller anderen Medien darüber hinaus noch, dass die Klägerin „Schwellungen der Extremitäten“ hat.

Die Klägerin ist eine Hamburger Ärztin, die in einem Krankenhaus arbeitet. Sie war laut ihrem Anwalt bis zu ihrer Corona-Impfung kerngesund. Danach habe sie Probleme bekommen: Schmerzen im Oberkörper, Erschöpfung und Schlafstörungen. Auf 200 Seiten hat sie ihre Krankengeschichte beschrieben, ergänzt durch Laborergebnisse und ärztliche Atteste. Sie verlangt von Biontech 150.000 Euro Schmerzensgeld. Außerdem soll der Pharmakonzern alle materiellen Schäden ersetzen.

Nun wissen inzwischen auch die Journalisten vom NDR, dass ein Erfolg für die Klägerin nicht bedeutet, dass BioNTech für den Schaden haftet. Der NDR schreibt am Ende des Artikels dazu:

Für die Corona-Impfungen hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die sogenannte Gefährdungshaftung eingeschränkt, um möglichst schnell an Impfstoff zu gelangen.

Wie viel Interesse, so ein unabhängiger Hamburger Richter wirklich hat, im Sinne der Klägerin Recht zu sprechen oder aber im Sinne des Pharmakonzerns und des Staates zu entscheiden, das kann am Ende ja jeder selbst beurteilen. Wohl können dies diejenigen, die sich in Hamburg während der Corona-Maßnahmen vor Gericht verantworten mussten, am besten beurteilen.

Bekannt ist ja bereits, dass sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des APA Vertrages mit der BioNTech Manufacturing GmbH vertraglich verpflichtete, die Rechtsanwaltskosten für die Verteidigung von BioNTech gegen solche Klagen zu übernehmen. Der Schädigen bekommt also alles bezahlt, während die Geschädigten ihren Prozess aus eigener Tasche zahlen sollen.

Unbekannt dabei ist der Grad der Zusammenarbeit, dass die Bundesrepublik Deutschland vertraglich schuldet, bei den Klageabweisungsbemühungen aktiv Partei für BioNTech zu ergreifen. Tobias Ulbrich

Den Artikel von RP kann man derzeit nur eingeschränkt lesen, die wurden wohl Opfer eines Cyberangriffs, deshalb hier das PDF vom guten alten Webarchiv.

Zur Erinnerung: Strategie des Anwalts

Rogerts Strategie scheint es zu sein, durch die Beweislastumkehr zugunsten der Klägerin seinen Prozess gegen BioNTech erfolgreich führen zu können. Der Impfstoffhersteller BioNTech muss nun nachweisen, dass eine andere Ursache als die Impfung wahrscheinlich sei, zum Beispiel bisherige Krankheiten der Geschädigten. Laut Rogert war die Klägerin vor der Impfung im Rudersport tätig, laut ihm war sie „fast schon eine Leistungssportlerin“. „Das war nach den Impfungen nicht mehr möglich […] Sie kann nicht mehr das Leben führen, das sie vorher geführt hat“, so Rogert bei Sat1 regional.

Klage sollte nach Ansicht von BioNTech als unbegründet abgewiesen werden

Dieser Hamburger Fall wäre für BioNTech die erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen dessen „Impfstoffs“ Comirnaty. Neben Schmerzensgeld geht es um die Erstattung von materiellen Schäden, insbesondere Heilbehandlungskosten. BioNTech war dann so nett und prüfte die Vorwürfe auf eigene Faust und kam überraschend zu dem Schluss, die Vorwürfe der Klägerin wären unbegründet und deshalb vom Gericht abzuweisen.

Rogert schreibt zu dem Thema „Unabhängigkeit der Justizverwaltung?“ auf Twitter

Nachdem also nun der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt wurde, postet Rogert auf Twitter seine Einschätzung zum deutschen Justizapparat. Er spricht davon, dass die Exekutivverwaltung nicht unabhängig ist und führt dies auch weiter aus. Er sagt dazu, dass es sich eben nicht ohne Grund bei der Leitung von Gerichten um politisch besetzte Posten handle. Auch spricht er von dienstrechtlichen Problemen die einem Richter drohen können, wenn er unliebsame Entscheidungen trifft und dies enorme Auswirkungen haben kann auf deren zukünftige Karriereleiter. Ein Fall der dabei bestätigt wird, ist der Fall des Weimarer Richters zum Thema Masken bei Kindern. Ihm wurde nun am 15. Juni der Prozess gemacht.

Thema heute: „Unabhängigkeit der Justizverwaltung?“ Gemäß Art. 97 GG sollen #Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sein. Nichts steht in Art. 97 GG zur Justizverwaltung zur Unabhängigkeit, die nach wie vor Teil der Exekutivverwaltung geblieben ist und damit natürlich nicht unabhängig ist. Nicht umsonst handelt es sich bei der Leitung von Gerichten um politisch besetzte Posten. Soweit es die Gerichtsverwaltung des eigenen Bundeslandes anbetrifft, ist diese der/dem jeweiligen Justizminister/in untergeordnet, der/die zeitgleich noch Abgeordneter und faktisch Chef der Judikative ist, also eine Gewaltendurchbrechung in beide Richtungen. Innerhalb der #Justizverwaltung obliegt die Bestimmung des Dienstortes und auch die Fragestellung der Abordnung/der Umsetzung an einen anderen Dienstort. Wenn also keine direkte Einwirkungsmöglichkeit der Exekutive auf die Entscheidung des Richters besteht, so kann einem Richter, der unliebsame Entscheidungen trifft oder gern gesehene Entscheidungen treffen soll über die dienstrechtliche Schiene im Rahmen der Exekutivverwaltung Beine gemacht werden. Je größer ein Flächenland, desto unangenehmer kann ein Ortswechsel von der örtlichen Distanz her ausfallen und umso angenehmer kann das Nachdenken über ein Schritt die Karriereleiter hinauf ausfallen. Damit ließen sich Erwartungshaltungen steuern und es soll vorgekommen sein, so wird gemunkelt, dass Präsidenten von Landgerichten und/oder Oberlandesgerichten in Einzelgesprächen dem jeweils in der Sache agierenden Richter mitgeteilt haben sollen, was die Erwartung der Justizverwaltung sei. Diese ließe sich in Abordnugsverhältnüberheblich synonymissen noch besser steuern, wenn die Karriereleiter noch bevor steht. Bekannt ist ja bereits, dass sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des APA Vertrages mit der BioNTech Manufacturing GmbH vertraglich verpflichtete, die Rechtsanwaltskosten für die Verteidigung von BioNTech gegen solche Klagen zu übernehmen. Der Schädigen bekommt also alles bezahlt, während die Geschädigten ihren Prozess aus eigener Tasche zahlen sollen. Unbekannt dabei ist der Grad der Zusammenarbeit, dass die Bundesrepublik Deutschland vertraglich schuldet, bei den Klageabweisungsbemühungen aktiv Partei für BioNTech zu ergreifen. Wörtlich heißt es u.a. in dem Vertrag im letzten Absatz von Ziffer I.12.6: Der teilnehmende Mitgliedstaat (also die #Bundesrepublik#Deutschland) arbeitet mit der/den entschädigten Person(en) (also #BioNTech) zusammen, um Zugang zu Dokumenten und anderen Informationen zu erhalten, die für die Verteidigung gegen Ansprüche Dritter (also #Impfgeschädigte) erforderlich sind, und unternimmt dabei angemessene Anstrengungen. Der (die) teilnehmende(n) Mitgliedstaat(en) kann (können) bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter gegebenenfalls durch seinen (ihre) eigenen Rechtsbeistand(e) weiter mitwirken. Der Geist des APA – Vertrages trägt die Überschrift jedweden Schaden von BioNTech fernzuhalten. Über die Zahlung der Anwaltskosten und den Austausch von Informationen erhält die Bundesrepublik Deutschland einen Helikopterview über alle laufenden außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren von Impfgeschädigten und kann dadurch mit auf der Zeitachse und auch sonst die Verfahren mit steuern. Wie also kann die Bundesrepublik Deutschland mitwirken, dass die Klagen verloren gehen? Kann und darf sich die Bundesrepublik Deutschland überhaupt verpflichten, gegen seine Bürger für ein Unternehmen so zu agieren? Muss da nicht das Parlament intervenieren bei dem Grad an Interessenverrat an den Wählern? Gerne vernehme ich wie so eine Mitwirkung im Hamburger #Prozess ausgesehen haben könnte, wenn hier denn tatsächlich mitgewirkt worden wäre? Wie hätten Sie es angestellt, wenn ein Richter das tun soll, was sie wünschen und Sie Olaf Scholz wären? Hätten Sie Personen aus ihrer früheren Administration kontaktiert oder kontaktieren lassen und wer sind diese? Arbeiten diese nun am Landgericht Hamburg in einer dafür prädestinierten Position für die Geschäftsverteilung? Der mit der Angelegenheit befasste Einzelrichter war Mitglied der 35. Zivilkammer (Spezialzuständigkeit für Bausachen) und abgeordnet an das Landgericht als Richter am Amtsgericht. https://justiz.hamburg.de/resource/blob/678714/adfe58ae3119e6123b8200b02082c803/gvp-2023-stand-02-06-2023-data.pdf Es könnten auch alles Zufälle sein, die zufällig nur beim LG in Hamburg aufgetreten sind? Die Zufälle gab es bisher bei keinem anderen Landgericht in Deutschland. Was ist in HH so besonders? #Impfschaden#Impfschäden#Nebenwirkungen#ProzessHamburg#vaccineinjuries Twitter 15. Juni

