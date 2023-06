Mediziner Urmetzer äußert sich zum Maskenprozess – Anwaltskosten von 34.000 € sollen die Menschen zum Aufgeben zwingen

Fünfter Prozesstag des Arztes Wolfgang Urmetzer am 15.06.2023 in Nürnberg

Über den Fall von Wolfgang Urmetzer (Facharzt für Anästhesie, Naturheilverfahren und Akupunktur, über 10 Jahre tätig an der Uniklinik in München) haben wir bereits in zwei Beiträgen berichtet, möchten aber gerne den 5. Prozesstag aufgreifen, denn erstmals nimmt der Mediziner nun bei einem Interview mit Dr. Ronny Weikl Stellung zu dem Prozess gegen ihn.

Im Interview erzählt Herr Urmetzer, dass er sich bereits 2009 sehr intensiv mit der Schweinegrippe beschäftigt hat. Sehr früh hat er sich dem Verein MWGFD und den Ärzten für Aufklärung angeschlossen. Ihn kontaktierten daraufhin viele Menschen, weil sie unter den Masken gesundheitliche Störungen entwickelt haben.

Keine Studie belegt die Wirksamkeit des Maske Tragens

Als Anästhesist, ist er was die Einschätzung des Tragens der Maske angeht, ein absoluter Profi. Um die Maskenatteste auszustellen, ließ er sich zunächst am Telefon oder per E-Mail die gesundheitlichen Störungen durch die Patienten glaubhaft schildern. Er stellte die Atteste aus, weil er seiner Meinung nach, wenn er es nicht getan hätte, sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht hätte. 2-4 Wochen (manchmal auch 8 Wochen) danach machte er sich ein Bild von den Patienten selbst vor Ort in seiner Praxis.

Einige Schulen, in denen die Eltern die Maskenatteste vorlagen, machten Anzeigen beim ärztlichen Kreisverband oder bei der Staatsanwaltschaft. Dr. Weikl schildert aus seiner Erfahrung, dass Kinder im Sportunterricht, weil sie Maske tragen mussten, kollabiert sind.

264 unrichtige Atteste wurden Herrn Urmetzer zunächst vorgeworfen, bislang hat es sich während der 5 Verhandlungstage auf 100 reduziert. Er kritisiert, dass das Telemedizingesetz für Krankmeldungen Anwendung findet, bei Maskenbefreiungsattesten müssten allerdings persönliche Untersuchungen stattfinden. Für ihn wird hier mit Zweierlei Maß gemessen.

Die fehlende medizinische Evidenz wird bei den Verfahren komplett ausgeklammert, auch das Telemedizingesetz findet keine Berücksichtigung, laut Dr. Weikl. Bei Maskenbefreiungsattesten wird von einem Gesundheitszeugnis gesprochen, denn für dieses muss ein Patient untersucht werden. Dahingehend werden Krankmeldungen, unter die auch Maskenbefreiungsatteste fallen, ganz anders bewertet.

Verhandlung nicht wie üblich vor dem Amtsgericht

Bei allen anderen Ärzten fand der Prozess vor dem Amtsgericht statt, bei Herrn Urmetzer wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft der Antrag gestellt aufgrund der schwere der Delikte und des großen öffentlichen und medialen Interesses, den Prozess vor dem Landgericht zu eröffnen. Seine Anwälte haben daraufhin einen Antrag gestellt, das Verfahren vor dem Amtsgericht zu eröffnen, dies wurde allerdings von dem zuständigen Richter abgelehnt. Dies hat zur Folge, dass eine Berufungsinstanz weg fällt.

Für den Mediziner gibt es danach nur noch die Möglichkeit des Bundesgerichtshofs. Dr. Weikl könnte in seinem Fall ebenfalls wegen angeblich unrichtig ausgestellter Maskenattesten noch eine Verfassungsbeschwerde einreichen und bis zum europäischen Gerichtshof gehen. Bei ihm war es zunächst das Amtsgericht, dann das Landgericht und am Ende das bayrische Oberlandesgericht.

Dr. Weikl ist es wichtig zu sagen, dass man sich dadurch nicht unter Druck setzen lassen darf:

Weil es einfach nicht gilt, hier klein bei zu geben. Dr. Weikl

Deal von Staatsanwaltschaft und Richtern – Rechtsgespräch

Im Rahmen von Rechtsgesprächen mit Staatsanwaltschaft, Richtern und den Rechtsanwälten wird dann zunächst versucht, ein Deal auszuhandeln. Dr. Weikl lehnt dies mit dem Wissen der Sinnhaftigkeit seines Vorgehens strikt ab.

Bei dir war es ja ein ganz brutaler Deal […] ich finde es bestens, dass du ihn abgelehnt hast. Dr. Weikl

Laut dem Arzt Urmetzer gab es bereits am 2. Prozesstag ein Rechtsgespräch, doch das Angebot war nicht akzeptabel. Zu den Bislang 15 anberaumten Prozesstagen kamen nun noch weitere 2. Tage hinzu.

Hohe Anwaltskosten – Pro Gerichtstag mindestens 2.000 Euro

Dr. Weikl spricht davon, dass so ein Prozess einen gewaltig auf das Gemüt schlägt, es stresst einen und man kann während dieser Zeit nicht seiner Praxistätigkeit nachgehen. Es fließt viel Zeit in die Vorbereitung und kostet laut ihm nicht unerheblich Geld. Das Video vom MWGFD trägt auch die Überschrift „Gezielte Existenzvernichtung durch in die Länge gezogene Maskenattest-Prozesse?“

Das ist auch wahrscheinlich eine Maßnahme, die dazu da ist, dir irgendwie Daumenschrauben anzulegen, dich irgendwie klein zu machen und dich irgendwie zum Aufgeben zu nötigen. Aber das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, weil hier geht es wirklich um die Wahrheit und es geht darum, unsere Patienten zu schützen. Dr. Weikl

Man muss für so einen Prozess mindestens zwei Anwälte nehmen. Dr. Weikl hatte am Ende sogar drei Anwälte. Pro Tag kostet so ein Gerichtstag für 2 Anwälte ca. 2.000 Euro oder auch höher und das dann mal 17 Tage.

Zensur-Tube – Schritte dagegen wurden eingeleitet

Interessant ist, dass das hochgeladene Video bei YouTube noch immer zu einer Zensur führt. Was war passiert? Der Kanal von MWGFD mit 87.000 Abonnenten wurde einfach gelöscht.

Woran merkt man, dass die Aufklärung Früchte trägt? Kurz bevor die Wahrheit sich Bann bricht, die Fassade restlos am Bröckeln ist, die Regierungs-Narrative nicht mehr zu retten sind, werden die letzten Zuckungen spürbar. Zensur-Tube hat tatsächlich unseren Youtube-Account mit über 87.000 Abonnenten aus heiterem Himmel gelöscht. Es ist bedauerlich, dass die Zensuranstalten in Sachen Erkenntnisgewinn und Aufklärungsgeist nicht mitziehen. Relativ gelassen kommentiert der 2. Vorsitzende des Vereins, Dr. Ronny Weikl, die Löschung mit folgenden Worten: „Daran merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. ,Selbst aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen‘, wie Johann Wolfgang von Goethe zu sagen pflegte.“ Und welches Video war der Auslöser, den Kanal zu löschen? Dr. Ronny Weikl hatte gestern ein Interview mit dem Nürnberger Arzt Wolfgang Urmetzer geführt, gegen den aufgrund von Maskenbefreiungsattesten ein Prozess mit sage und schreibe 17 anberaumten Gerichtstagen eingeleitet wurde. Dieses hatte der MWGFD mit dem Titel „Gezielte Existenzvernichtung durch in die Länge gezogene Maskenattest-Prozesse“) auf Youtube (nicht mehr aufrufbar; nun auf Rumble hochgeladen, siehe Link hier) heute hochgeladen. Bei ein und demselben Vorwurf werden die einen weiterhin schikaniert und andere wiederum freigesprochen. Der Aufklärungsgeist erreicht nicht jeden gleichermaßen schnell, obgleich es zwischenzeitlich eine Binsenweisheit ist, dass Masken keine Virusinfektion verhindern, sondern allenfalls als Symbol des Gehorsams ihre Wirkung zu entfalten vermögen. Faktenchecker verchecken sich am laufenden Band, ohne zu merken, dass sie sich inzwischen selbst zensieren, Gerichte sind sich uneinig und im Bundestag wird heiß diskutiert. Die Devise „Ein Land und eine Wahrheit“ scheint nicht mehr zuverlässig zu gelten. Wir befinden uns im Zustand des maximalen Chaos‘. Ja, die Entropie verändert sich. Wenn die Wahrheit sich Bann bricht, wird nämlich gleichzeitig viel Masse zurückgedrängt. Es bewegt sich also was! Selbstverständlich haben wir anwaltliche Schritte eingeleitet und sind zuversichtlich, dass wir unser YouTube-Konto wieder freigeschaltet bekommen. Wir bitten Euch um etwas Geduld. Derweil laden wir die Videos auf unserem bereits bestehenden Rumble-Kanal hoch und freuen uns, wenn möglichst viele Zuschauer dorthin wechseln (siehe Link hier).

Auch Eike Burg war als Prozessbeobachter wieder vor Ort und hat dazu seine Stellungnahme auf seinem YouTube Kanal hochgeladen.

Es ist unfassbar, was hier auf besonders perfide Art und Weise unternommen wird, um die Menschen zu zerstören und ihnen das gewünschte Verhalten aufzuzwingen. Wer kann sich mal eben Anwaltskosten von 34.000 Euro leisten? Inwieweit kann man hier davon sprechen, dass Menschen alle die gleichen Chancen haben?

Bitte unterstützt Dr. Urmetzer vor Ort sowohl vor dem Gerichtsgebäude als auch innen als Prozessbeobachter. Wer es sich erlauben kann, sollte Dr. Urmetzer unterstützen.

Jede Unterstützung, egal in welcher Form, jeder positive Gedanke, jede gute Energie, jedes Gebet, jede angezündete Kerze und natürlich auch finanzielle Unterstützung soweit jemand das kann, helfen mir in dieser schwierigen Situation. Machen mir Mut. Aufgeben ist eh keine Option und ich habe den tiefen Glauben, dass am Ende die Wahrheit, die Liebe und das Gute siegen werden. Wolfgang Urmetzer

Falls jemanden neue Informationen zu dem Fall von Dr. Schmidt vorliegen, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare.