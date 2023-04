Weiterer Prozess in Bayern wegen Maskenattesten – am 3. Mai wird für Dr. Urmetzer ein Berufsverbot gefordert

Ein weiterer Arzt wird staatlich verfolgt

Im ersten Schritt schickt die Polizei Briefe an die behandelten Patienten der Ärzte. Die Fragebögen der Polizei sind je nach Bundesland unterschiedlich, manche beinhalten konkretere Fragen, manche beinhalten Fragen, die einen durch Umwege zu einer belastenden Aussage hinreißen soll. Die Polizei betreibt dabei einen enormen Aufwand, den sich ein Bürger bei echten Straftaten in diesem Umfang einmal wünschen würde. All das, damit wohl mit allen Mitteln klar gemacht werden kann, was politisch erwünscht und noch viel wichtiger unerwünscht ist.

Es handelt sich hier um einen weiteren Arzt Dr. Urmetzer aus Bayern, genauer gesagt aus Nürnberg (Wahlheimat des Herrn Söder) welcher nun, obwohl die Pandemie zumindest vordergründig als beendet gilt, hier vom Staat weiter verfolgt wird. Wenn in diesen Beiträgen die Rede von Staat ist, dann klingt dies sehr abstrakt. Der Staat besteht aus einigen sehr lauten Mitmenschen, welche gerade während der Pandemie gezeigt haben, dass nur eins zählt, Vorschriften zu befolgen. Auf Google kann man sehen, dass der Arzt in der Region sehr beliebt sein muss. Er bekam 100 Rezensionen und hat bei Google 4,7 Sterne. Eine Patientin schrieb:

Eine Praxis in der man sich bereits beim betreten unheimlich wohl fühlt. Mein Mann und ich waren noch nie in einer Praxis in der wir so ausführlich und kompetent aufgeklärt und beraten wurden. Hier nimmt man sich noch Zeit für den Patienten! Ein tolles Gefühl wenn man zu 100% vertrauen hat! Hier steht die Gesundheit wirklich an 1. Stelle!

DANKE!

Wer es möglich machen kann, sollte am 3. Mai um 10:00 Uhr bei der ersten Hauptverhandlung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth als Prozessbeobachter dabei sein (Fürther Str. 110, 90429 Nürnberg). Dr Urmetzer bittet darum, dass sich die Menschen im Raum ruhig und friedvoll verhalten sollen.

Trotz unzähliger wissenschaftlicher Belege, dass Masken keine Virusinfektion verhindern, aber gesundheitlich schaden, werden Ärztinnen und Ärzte weiterhin verfolgt. Gegen mich wird am 03. Mai 2023 um 10 Uhr erstmals in Deutschland das Verfahren wegen Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse nach § 278 STGB in 264 Fällen nicht vor dem Amtsgericht, sondern vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth eröffnet. Im Hauptverfahren soll ein Berufsverbot beantragt werden. Es sind 15 Termine angesetzt. Wieviele Besucher zu der öffentlichen Verhandlung jeweils zugelassen werden, entscheidet der vorsitzende Richter. Seid bitte ruhig und friedvoll und füllt den Raum mit Eurer Liebe und Eurem Licht. Auch die, die mir vor dem Gericht beistehen wollen: seid bitte friedlich und still, baut positive Energie für Wahrheit und Gerechtigkeit auf.

Egal, ob Du vor Ort bist oder zu Hause an mich denkst oder für mich betest, ich freue mich über Deine Unterstützung und bin Dir von Herzen dankbar dafür. Wolfgang Urmetzer

Er ist nicht der Einzige, der aktuell das massive Vorgehen des Staates gegen unliebsame Ärzte erfahren muss. Dr. Weikl, Dr. Weber, der Arzt Kron, Dr. Javid-Kistel (hat das Land verlassen), Dr. Rösch, Prof. Bhakdi, Dr. Fiechtner, Prof. Sönnichsen, Dr. Schiffmann(hat das Land verlassen), Dr. Triebel, Dr. Habig (sitzt in der JVA, Prozess bereits gestartet, laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um die Ausstellung gefälschter Impfzertifikate) und Dr. Witzschel (sitzt in der JVA, wegen Maskenbefreiungen und Impfunfähigkeitsbescheinigungen verhaftet).

Dr. Urmetzer freut sich in dieser schweren Zeit bestimmt über aufbauende Worte und Unterstützung:

w.urmetzer@t-online.de

Das wir uns in Deutschland keinen einzigen Arzt erlauben können, der aus dem Beruf austritt und hier in diesem Fall sogar von Seiten der Regierung dazu gezwungen werden soll, seinen Beruf aufzugeben, ist unfassbar. Wen es interessiert hier ist „Team Wallraff“ RTL verlinkt.