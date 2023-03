Dr.Witzschel sitzt seit über 3 Wochen in der JVA – der Staat wird nicht müde unliebsame Menschen zu verfolgen

Wegen Maskenbefreiungen und Impfunfähigkeitsbescheinigungen verhaftet

Frau Dr. Witzschel wird seit dem 28.02.2023 in der JVA Chemnitz festgehalten. Wir hatten darüber nur kurz in einem Beitrag berichtet, finden aber, dass solche Schicksale bekannt gemacht werden müssen. Am 08.03. fand bereits eine Kundgebung vor der JVA statt, die von den Freien Sachsen gefilmt wurde.

Und deswegen sind wir dieser Ärztin auch zur Dankbarkeit verpflichtet und das ist meine Definition von Loyalität, dass wir solchen Menschen, die in schweren Zeiten zu uns standen, jetzt, wenn sie selbst in schweren Zeiten sind, ebenfalls zu ihnen stehen. Und deswegen sind wir heute hier, um ihr seelisch und moralisch Beistand zu leisten. Rede vom 08.03.2023

In 162 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft, laut Bild Zeitung.

Ihr werde vorgeworfen, seit Beginn der Pandemie gewerbsmäßig Gefälligkeitsatteste ausgestellt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit. Demnach soll Dr. Bianca W. Menschen pauschal und unrechtmäßig vom Tragen von Masken befreit und ein unbegrenztes Impfverbot aus medizinischen Gründen bescheinigt haben. „In den 162 Fällen soll die Beschuldigte Einnahmen in Höhe von insgesamt etwa 12 500 Euro erzielt haben“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Kundgebung am 23. März um 18:00 Uhr

Was für die staatlichen Behörden eine Straftat sein soll, ist für viele Bürger gelebte Zivilcourage.

Dr. Javid-Kistel teilt den Aufruf zur Kundgebung am morgigen Donnerstag auf Telegram:

Sächsische Ärztin Dr. Witzschel weiter in Haft: Donnerstag (23. März) Kundgebung vor der JVA Chemnitz! Seit Anfang März befindet sich die Moritzburger Ärztin Dr. Bianca Witzschel in Untersuchungshaft. Anfang der Woche hat das Amtsgericht Dresden den Haftbefehl bei einer Haftprüfung erneut bestätigt. Das heißt: Dr. Witzschel bleibt weiterhin in Haft. Weil sie angeblich Maskenbefreiungen und Impf-Unfähigkeitsbescheinigungen an Unberechtigte ausgestellt hätte. Ein unverhältnismäßiges Vorgehen, mit dem eine politisch Oppositionelle mundtot gemacht werden soll! Bereits vor zwei Wochen fanden sich hunderte Bürger vor der Chemnitzer Justizvollzugsanstalt ein, um die mutige Ärztin zu unterstützen. Am morgigen Donnerstag (23. März) findet der nächste Protest statt. Kommt um 18 Uhr zur JVA Chemnitz (Thalheimer Straße 29) – bringt Fahnen, Banner, Trommeln & Co mit. Lasst uns Bianca zeigen, dass sie nicht alleine ist! Übrigens: Der beliebte AUF1-Bus ist auch dabei!

Unterstützung der Ärztin

Wenn ihr der Ärztin Briefe oder Postkarten schreiben wollt, könnt ihr das über diese Adresse tun:

Dr. Bianca Witzschel

JVA Chemnitz

Thalheimer Str. 29

09125 Chemnitz