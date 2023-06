13 Monate sitzt Dr. Habig in U-Haft – Staatsanwaltschaft fordert in einem Teilurteil 3 Jahre und 3 Monate

Am 19.06.2023 gab es bezüglich des bevorstehenden „Teilurteils“, für die abgetrennten 207 Fälle, die ersten Plädoyers

Der Fall von Dr. Habig ist ein besonders schwerwiegender Fall, gestern begannen die Plädoyers. Üblich ist es, dass die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vorträgt. Am 27.06. ab 13:00 Uhr wird RA Schmitz dann dieses für Dr. Habig erwidern. In einem kurzen Video äußert sich RA Schmitz zum Prozesstag.

Was laut Schmitz auffallend war ist, dass hier Kritiker pauschal diffamiert wurden. Als Schlüsselwort gilt wohl hier immernoch der Begriff Querdenker. Kritik sei Ideologie. Ein Arzt der einer bedingt zugelassenen „Impfung“ zu Recht kritisch gegenübersteht, wird von der Staatsanwaltschaft so dargestellt, dass dieser einer Ideologie gefolgt sei.

Weiterhin wird trotz der eindeutigen Faktenlage die Realität von der Staatsanwaltschaft geleugnet. Die Punkte die RA Schmitz vorgetragen hat, beispielsweise zur Gefährlichkeit und Wirksamkeit der Injektion, interessierte die Staatsanwältin überhaupt nicht. Die Menschen, welche unliebsames aussprechen werden weiterhin als Querdenker abgestempelt.

Der Pflichtverteidiger von Dr. Habig plädierten für ein mildes Urteil, im Höchstmaß 1 Jahr und 7 Monate. RA Schmitz wird in seinem Plädoyer klar machen, dass man sich mit den Rechtfertigungsgründen auseinandersetzen muss. Wer sich die letzten Jahre nicht mit der Situation befasst hat, der kann laut ihm dafür auch keine Rechtfertigung begründen.

Im entsprechenden Telegram Kanal für Dr. Habig findet man dann noch diese Information:

Am 19.06.2023 hat es bezüglich des bevorstehenden „Teilurteils“ für die abgetrennten 207 Fälle die ersten Plädoyers gegeben. Aber auch die Begründung der Ablehnung des Beweisantrages vom 16.06.2023 „wegen Bedeutungslosigkeit“ durch Staatsanwältin Dr. Linnenbank war bemerkenswert, da hier längst widerlegte Argumente wie „…die Gefährlichkeit von Ungeimpften…“ angeführt wurden. Schließlich wurde die Beweisaufnahme im gegenseitigen Einvernehmen durch die Vorsitzende Breywisch-Lepping geschlossen.

Im darauffolgenden Plädoyer der Staatsanwaltschaft wurde zu Beginn Habigs Geständnis thematisiert. Die Uhrzeit (6.00 Uhr) bei den Hausdurchsuchungen wäre rechtens gewesen und die Beschuldigten hätten einen Strafverteidiger-Notdienst kontaktieren können. Der Antikörpertest sei gem. Dr. Eberhard aussagekräftig und MRNA-Impfstoffe als gefährlich zu bezeichnen sei eine Querdenker-Ideologie.

Der Begriff QD wurde von Staatsanwältin Dr. Linnenbank mehrmals wiederholt, was den Zuhörer unweigerlich an eine von Framing geprägte Zeit vor 2 – 3 Jahren erinnerte. Auch war mehrfach von krimineller Energie und rechtsfeindlicher Gesinnung die Rede. An der Fluchtgefahr wurde weiterhin festgehalten, die U-Haft sei nicht unverhältnismäßig. Von dem Plädieren für ein Berufsverbot wurde abgesehen. Schließlich plädierte die Staatsanwaltschaft für eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten.

Der Pflichtverteidiger Weyer begann sein Plädoyer mit den Anmerkungen, dass die Trennung der Verfahren den Angeklagten in seinen Grundrechten verletze und dass sowohl der mediale Umgang des Prozesses im Außen, als auch ein Geständnis, das widerrufen worden sei, nicht mehr Gegenstand eines Verfahrens und somit auch nicht eines Plädoyers sein dürften. Zwar plädierte der Pflichtanwalt nicht auf Freispruch, jedoch im Hinblick auf die außergewöhnliche Pandemie-Situation, die Panik der Menschen sowie auf den positiven Lebenslauf des Angeklagten und die heutige Kenntnis, dass Ungeimpfte eben KEINE Gefahr für Geimpfte darstellten, für eine wesentlich mildere Bewährungsstrafe.

Am kommenden Dienstag, den 27.06.2023 erwarten wir um 13.00 Uhr das ausführliche Plädoyer des Wahlverteidigers Wilfried Schmitz.

