Sind in Deutschland wirklich 21 Millionen Menschen ungeimpft und haben 12 Millionen davon einen gefälschten Impfpass?

Nehmen wir mal an, ….

… dass nach aktuellen Schätzungen von Tom Lausen ca. 12 – 15 Millionen Impfpässe ohne Impfung ausgestellt wurden – auch für Kinder. Dies würde bedeuten, wenn man die offiziellen Zahlen vom PEI, also 9 Millionen ungeimpfter Erwachsene, dies zu ca. 21 Millionen Menschen in Deutschland führt, die ungeimpft wären (geht man von Tom Lausens niedrigstem Wert, den den 12 Millionen aus). Geht man von 15 Millionen aus, wären es dann schon ca. 24 Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland. Die Zahlen von Tom Lausen stammen aus Analysen der Krankenkassendaten und den in den Bundesländern anhängigen Gerichtsverfahren gegen Ärzte.

Aber …

… alleine die untere Schranke von 12 Millionen ist eine enorm große Anzahl, die zudem doppelt so viele „schwarze Impfungen“ bedeuten würde. Würden wir völlig naiv dieser Behauptung Glauben schenken, würde uns hier einfach ein paar wesentliche Angaben fehlen.

Wie kommt man an die Zahlen der gefälschten Impfpässe bei den Gerichtsverfahren? Gibt es dazu irgendeine Anfrage und wenn ja, wo wurde diese veröffentlicht?

Auf welche Krankenkassendaten wird hier Bezug genommen und wo können diese eingesehen werden?

Hier nur zwei Fragen, die bei uns direkt aufploppen, wenn wir solch eine Aussage hören. Sollten die derzeit fehlenden Angaben beantwortet werden können, dann erscheint die Aussage nochmal in einem anderen Licht.

Tom Lausen schreibt selbst dazu:

12 bis 15 Millionen Impfpässe ohne Impfung wurden nach meinen Daten und Berechnungen ausgestellt. Notwehr gegen Strassenrandpropaganda mit Steuergeldern? Die Zahlen setzen sich aus Analysen der Krankenkassendaten und den in den Bundesländern anhängigen Gerichtsverfahren gegen Ärzte und vermeintliche Urkundenfälscher zusammen. Verfahren offenbaren tausende Fälle. In der Konsequenz werden bei der nächsten „fälschungssicheren“ Impfkampage andere Technologien eingesetzt werden. Ein Schutz vor experimentellen Impfungen durch falsche Impfnachweise wird es nicht noch einmal geben. Dann stehen ca 35 Millionen Menschen in Deutschland zusammen gegen die Propaganda der Impfungen und natürlich diejenigen, die zu den 2,5 Mio. gehören, die wegen Impfnebenwirkungen beim Arzt waren. Auch diejenigen, die nur ihre Freiheit erlangen wollten, werden für Impfexperimente wegfallen. Eine Zwangsimpfung wird erheblichen Widerstand erzeugen. Risiken + Nebenwirkungen? müssen wir nicht angeben! Deutschland-wohin gehst du? Telegram 20. Juni 2023

Impfpässe werden zukünftig fälschungssicher sein?

Tom Lausen kommt zu dem Schluss, dass es zukünftig – bei einer erneuten Pandemie – eine fälschungssichere Impfkampagne geben wird. Es werden andere Technologien eingesetzt werden. Ein Schutz durch falsche Impfnachweise wird es nach ihm dann nicht mehr geben.

Die Ärzte für individuelle Impfentscheidung schreiben über Tom Lausen:

Seit 1987 arbeitet Tom Lausen als Programmierer und Datenanalyst. In der Corona-Pandemie versuchte er, das Datenchaos zu entflechten.

PEI veröffentlicht seit 8 Monaten keine neuen Zahlen

Seit nunmehr 8 Monaten hat das PEI übrigens keine neuen Daten mehr veröffentlicht und das obwohl es selbst schreibt: „In sehr kurzer Zeit wurden Millionen von Menschen in Deutschland mit den neu entwickelten COVID-19-Impfstoffen geimpft.“. Wir greifen also nach wie vor auf Daten vom 20. Sicherheitsbericht zurück.