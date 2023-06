Studie zur Übersterblichkeit wird von 7 Reviewern geprüft – Faktenchecker Pascal von der Tagesschau weiß es aber besser!

Faktencheck durch Pascal Siggelkow bestätigt Studie von Kuhbandner und Reitzner – Thema Übersterblichkeit

Es scheint wieder richtig ernst zu werden das zeigt ein neuerlicher Faktencheck durch die tagesschau. Wird so ein Faktencheck durchgeführt, kann man fast schon die Uhr danach stellen, dass es wenige Wochen oder Monate später dann doch, obwohl zunächst durch Irreführung bestritten, von den selben Mainstream-Medien plötzlich als neuer Fakt in einem Artikel auftaucht. Deshalb möchten wir diesen Faktencheck mit einer Analyse zum Autor und dessen Inhalt hier auf dem Blog veröffentlichen. Ein einzelner Mitarbeiter, bei der tagesschau, wagt sich an eine 7-fach anonym reviewte Studie heran. Entweder leidet dieser an Größenwahn oder an einem krankhaften Höhenflug. Da wäre aber er nicht der erste Mitarbeiter bei den Öffentlich-Rechtlichen.

Zunächst wird nach immer gleichem Muster mit falschen Behauptungen versucht, den Fokus zu verschieben und vom wesentlichen abzulenken. Die Autoren werden entweder in die rechte oder die schwurbel Ecke gestellt und auf den wesentlichen Inhalt – den die Faktenchecker selbst meist gar nicht begreifen können – den lässt man mit viel „bla, bla“ einfach unttregehen. So nun auch jüngst von Pascal Siggelkow ein neuer ARD-faktenfinder.

So nun auch jüngst von Pascal Siggelkow ein neuer ARD-faktenfinder. Wie gut, dass über die Autoren geschrieben wird, es aber nicht in Betracht gezogen wird, wie es die Berliner Zeitung bereits am 19.06.2023 gemacht hat, mit den Autoren selbst zu sprechen.

Um welche Studie handelt es sich?

Wir haben vor kurzem über die Studie „Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022“ berichtet. Veröffentlicht wurde dieser aktuelle Fachartikel im „Cureus Journal of Medicin Science“. Autoren sind Prof. Kuhbandner und Prof. Reitzner (Universität Osnabrück, Mathematiker).

Das interessiert wissenschaftlich tätige Menschen aber nicht, denn sie schauen sich ganz neutral die Datenlage an. Und die sagt, dass es 2020 keine auffällige Übersterblichkeit gab. Dafür gab es aber im Jahr 2021 ganze 34.000 Todesfälle mehr als erwartet. Im Jahr 2022 zeigt sich mit 66.000 mehr Todesfällen eine extreme Übersterblichkeit, die mit mehr als dem Vierfachen der Standardabweichungen über dem Durchschnittswert liegt. Im Jahr der Pandemie gab es also keine auffällige Übersterblichkeit, in den Jahren 2021 und 2022 starben zusammengenommen 100.000 Menschen „zu viel“. Kuhbandner schreibt: „Im Jahr 2022 sind in der Altersgruppe der 15-29-Jährigen 10,5 Prozent mehr Menschen als erwartet verstorben und in der Altersgruppe der 30-39-Jährigen 9,7 Prozent mehr als erwartet.“

Wer ist Pascal Siggelkow?

Aktuell hat Pascal nur 4 Faktenchecks durchgeführt, alle in den letzten paar Wochen. Wie soll es anders sein, natürlich stammt Pascal aus dem durchgeimpften und Antifa lastigen Hamburg, wo man gut und gerne auch mal Dinge vergisst oder vielleicht einfach nur weg lässt?

Vermutlich ist der Journalist Pascal Siggelow genau der Pascal Siggelow auf dem folgenden Bild, wenn nicht kann uns das ja Herr Siggelow selbst mitteilen mit einem neuen Faktencheck.

Er ging also 2002 in die 5c des Gymnasium Ohlstedts – ist damit also heute ca. 32 Jahre alt. Alt genug, um einen Faktencheck für die tagesschau zu verfassen.

Sein Twitter Account wirkt etwas eingeschlafen, andauernd retweeted er nur die Meinung der tagesschau. Wie zu erwarten erfüllt er einfach jedes Klischee als heutiger Journalist der Mainstream Presse. Unabhängiges denken ist für diesen Teil der Gesellschaft wirklich kaum möglich. Ist es doch angenehmer das was einen vorgegeben wird wiederzugeben.

Der SWR veröffentlicht einen kurzen „Lebenslauf“ zu dem Angestellten bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir möchten hier kurz die Expertise von Pascal, der offensichtlich an Selbstüberschätzung leidet, hier skizzieren. Denn Pascal denkt wirklich, dass er zwei Professoren – einer Mathematiker – das Wasser reichen kann.

Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg

Freiberuflich für das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost tätig

Volontariat (wie auch Söder) beim SWR

Seit Januar 2021 arbeitet Pascal Siggelkow für tagesschau.de und ist dort seit Oktober verantwortlich für den ARD-faktenfinder

Ganz tatortlastig weist der SWR darauf hin, dass Pascal „verdeckt“ gegen Ärzte in der Corona Zeit recherchierte. Natürlich darf in diesem Kontext nicht fehlen, dass es sich um Ärzte handelte die Corona verharmlosten und ohne medizinischen Grund Atteste ausgestellt haben. Woher Pascal das genau sagen kann, dass dies ohne medizinischen Grund erfolgte, obwohl die ersten Prozesse jetzt erst laufen, verwundert einen. Natürlich darf ein Artikelchen zum Thema Ukraine und Russland nicht fehlen – auf welcher Seite die unabhängigen Journalisten des SWR stehen, kann man sich ja denken 😉

Das wars dann auch schon, der liebe Pascal scheint also ziemlich jung zu sein und nicht viel vorweisen zu können – aber man versucht ja nicht nur beim SWR Menschen groß werden zu lassen, die das Bild der Politik immer und immer wieder bestätigen und Fakten bewusst leugnen.

Was hat Pascal rausgefunden?

Zunächst nimmt Pascal die üblichen „Triggerworte“ in den Mund, um die Studie zu diffamieren. Er schreibt dass ein in der „‚Querdenker‘-Bewegung beliebte Onlineportal […]“ darüber berichtet und schreibt Sätze wie: „Demnach zeige eine Untersuchung […]“. Also Pascal bedient sich des Konjunktivs – bei einer peer reviewten Studie. Umso überraschender ist dann sein erster, wirklich mit Leben gefüllter Absatz, in dem er schreibt: „2022 starben mehr Menschen als in den Vorjahren“. Damit suggeriert er dem geneigten tagesschau Leser natürlich, dass er durchaus kritisch ist. Pascal kennt die Fakten. Er zitiert dabei das Statistische Bundesamt:

Demnach sind im Jahr 2020 insgesamt 985.572 Menschen gestorben – etwa fünf Prozent mehr als im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019. Im Jahr 2021 waren es noch einmal etwa vier Prozent mehr: 1,02 Millionen. Und die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2022 zeigen wiederum einen Anstieg auf 1,06 Millionen – vier Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 13 Prozent mehr als 2019. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Aber alles kein Grund zur Panik. Pascal hat auch hier eine Erklärung parat, die dem typischen tagesschau Leser einleuchten wird:

Ein Anstieg der Todesfälle ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer Übersterblichkeit, da beispielsweise durch einen zunehmenden Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung mit einer Steigerung der Sterbefälle gerechnet wird. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Damit suggeriert er wieder, dass dieser Fehler in der Studie von Prof. Kuhbandner und Prof. Reitzner begangen worden wäre. Das ist er aber natürlich nicht der Fall. Pascal hat da mal eben so „richtig kritisch“ klingen wollen, hat ein paar gegoogelte Fetzen vom Statistischen Bundesamt eingeworfen und diese Zahlen daraufhin (zumindest in dieser Form) selbst disqualifiziert. Führ mehr fachliche Aussagen reicht dann Pascals Wissen nicht aus – unser Faktenchecker muss sich Hilfe suchen.

Kompetente Hilfe – vom Doktoranden?

Jetzt lässt es Pascal richtig krachen. Er hat sicher alle Hebel in Bewegung gesetzt um „kompetente“ Hilfe zu finden. An der Uni München fand er diese auch:

Der methodische Part der Studie ist aus Sicht von Giacomo De Nicola und Göran Kauermann, Doktorand und Professor für Statistik an Universität München, sorgfältig durchdacht und erläutert. Doktorand Giacomo De Nicola und Prof. Göran Kauermann

Seine beiden Helfer waren also der Doktorand Giacomo De Nicola und Prof. Göran Kauermann. Da er die beiden in genau der Reihenfolge auflistet, ist sicher klar, wer hier „geholfen“ hat: Giacomo De Nicola. Um das Ganze dann halt halbwegs „seriös“ aussehen zu lassen, musste halt noch ein Professor mit Titel und Namen herhalten. Jeder der in diesem Bereich schon einmal gearbeitet hat oder vielleicht auch noch arbeitet, weiß das. Schauen wir uns die beiden im Detail an:

Giacomo De Nicola ist übrigens Jahrgang 1993 und Italiener. Seit 2012 hat er außer Universitäten nicht wirklich viel gesehen. Er machte 2019 einen Master in „Economic and Social Sciences“ in Italien und ging danach zu Kauermann nach München. Ach ja, vom Statistischen Bundesamt bekam er 2022 den „Corona Special Award: Impact of the pandemic on the economy and society“ verliehen. Dass er diesen Preis verliehen bekommen hat ist kein Wunder – ist er doch vorbildlich mitmarschiert:

Schauen wir auf Kauermanns Publikationsliste, dann finden wir dort auch keine aktuellen Arbeiten. 2020 war er Co-Autor bei 3 Arbeiten und seitdem sieht es ziemlich leer bei ihm aus. Naja – den Titel hat er ja und dem geneigten tagesschau Leser wird dies sicherlich ausreichen.

Allerdings ist bemerkenswert, dass De Nicola bei der Berliner Zeitung – vermutlich vor dem 19.06.2023 – dazu gefragt wurde. Dort heißt es:

So habe die Forschung von De Nicola zum Beispiel 6300 zusätzliche Todesfälle im Jahr 2020 und 23.400 im Jahr 2021 ergeben, heißt es dort, ebenso eine Verschiebung der Übersterblichkeit von älteren zu jüngeren Altersgruppen von 2020 auf 2021. „Es zeigt sich dort also dasselbe Muster wie in unserer Studie“, sagt Christof Kuhbandner. Berliner Zeitung

Prof. Kuhbandner und der wissenschaftliche Mitarbeiter De Nicola scheinen also im regen Austausch zu sein, davon liest man im Faktencheck von Pascal aber ganz und gar nichts. Dass sich die Autoren auch schon zu der Kritik von De Nicola geäußert haben, davon erwähnt Pascal ebenfalls nichts. Wieso fragen wir uns?

Der Faktencheck erschien übrigens am 20.06.2023.

Einschätzung von Doktoranden und dessen Professor – in dessen Studie die Übersterblichkeit etwas unterschätzt werden könnte

Kommen wir aber zurück zu Pascals Artikel. Die beiden Herren äußerten nun vorsichtig Kritik an der Arbeit von Prof. Kuhbandner und Prof. Reitzner. Denen ihr Fazit lautet:

Der methodische Part der Studie ist aus Sicht von Giacomo De Nicola und Göran Kauermann, Doktorand und Professor für Statistik an Universität München, sorgfältig durchdacht und erläutert. Lediglich die Entwicklung der Sterbefälle anhand der DAV-Daten halten die beiden für falsch gewählt. Mit einem eigenen Modell kommen Kauermann und De Nicola zu dem Ergebnis, dass es im Jahr 2022 zwar eine höhere Übersterblichkeit gegeben hat als in den Vorjahren, sie jedoch ebenfalls noch im natürlichen Schwankungsbereich lag – mit der Einschränkung, dass ihr Ansatz die Übersterblichkeit etwas unterschätzen könne.

Für das Jahr 2020 kommen sie ähnlich wie Kuhbandner und Reitzner auf eine minimale Übersterblichkeit von 6317 Todesfällen (+1 Prozent), für 2021 auf 23.399 unerwartbare Todesfälle (+2,3 Prozent). Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Ihr Kritikpunkt ist also jetzt im gewählten Modell begründet. Da nehmen Prof. Kuhbandner und Prof. Reitzner offensichtlich ein „falsches Modell“. Sie selbst nehmen dann einfach mal eins, das die Übersterblichkeit wissentlich unterschätzt und schon passt die Realität wieder. Interessanterweise geben die beiden (bzw. Pascal in dem Artikel) dann aber nicht einmal die errechnete Übersterblichkeit nach „ihrem Modell“ für 2022 an. Ein Schelm, wer böses dabei denkt?

Wie eben im Faktencheck nicht berücksichtigt nehmen die Autoren zu der Kritik bereits öffentlich Stellung:

Die Studien-Autoren reagieren auf diese Kritik und verweisen auf einen im Jahr 2023 publizierten Artikel, in dem Kauermann und De Nicola „in Wirklichkeit zum exakt gleichen Muster gekommen“ seien, was den Anstieg der Übersterblichkeit Ende 2022 betrifft. Konkret heißt es da: „Zum Ende des Jahres 2022 steigt die Übersterblichkeit bei den über 60-Jährigen deutlich an. In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen liegt sie im Dezember 2022 sogar auf ihrem Maximum und ist vergleichbar mit den Werten der Grippewelle im Frühjahr 2018.“

Korrelation mit der Impfkampagne? Da springt noch ein Doktorand für Pascal in die Bresche

Jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Denn was Pascal gar nicht mag, ist Kritik an der Impfung. Ist klar – sonst würde er nicht für die tagesschau schreiben (dürfen):

Der Hauptkritikpunkt an der Interpretation der Studie ist jedoch ein anderer: Kuhbandner und Reitzner stellen die Hypothese auf, dass aufgrund der höheren Impfquote in den Jahren 2021 und 2022 die Übersterblichkeit eigentlich hätte zurückgehen müssen. Stattdessen zeigen sie anhand von zeitlicher Korrelation einen möglichen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfungen und der Übersterblichkeit auf. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Also an dieser Stelle stellt jetzt Pascal die Übersterblichkeit 2022 seltsamerweise gar nicht mehr in Frage – jetzt geht es darum, den Ruf der Impfung zu retten.

Um das zu bewerkstelligen, suchte Pascal weiter nach Hilfe. Diesmal findet er sie bei Jonas Schöley, den Pascal als „wissenschaftlichen Mitarbeiter im Arbeitsbereich Gesundheitszustand der Bevölkerung am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock“ beschreibt. Aber auch in der Berliner Zeitung kommen De Nicola und sein Chef zu folgender Aussage:

Den von den Autoren vermuteten Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und Impfungen sehen Kauermann und De Nicola als „vage“ an. „Erstens scheint uns die Korrelation aus den Darstellungen nicht so offensichtlich, und zweitens wäre es, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Korrelation vorhanden wäre, in Wirklichkeit eben nur eine Korrelation, für die es viele potenzielle Faktoren gibt: Pandemiewellen, Verhaltensänderungen, Änderungen staatlicher Beschränkungen und andere Atemwegsinfektionen, um nur einige zu nennen.“ Des Weiteren kritisieren sie die Aussage der Studienautoren, dass man, wenn die Impfung wirklich wirken würde, einen Rückgang der Sterblichkeit verzeichnen müsste, stattdessen aber einen Anstieg sehe, insbesondere im Jahr 2022. Dies sei „eine zweideutige Interpretation, die jeder angemessenen Begründung entbehrt“, denn der gezeigte Anstieg im Jahr 2022 könnte durch viele andere Faktoren und potenzielle Störfaktoren verursacht worden sein. Mögliche Gründe für eine Übersterblichkeit könnten ihrer Meinung nach sein, dass Ende des Jahres „eine frühe Grippewelle ihren Höhepunkt“ erreichte oder aber auch, dass die Covid-19-Restriktionen zu einer Untersterblichkeit führten (wie zum Beispiel in Neuseeland zu beobachten), der ein „nachgelagertes“ Versterben aus verschiedensten Ursachen folgte. Ende 2022 habe es praktisch keine Restriktionen mehr gegeben. „Hier gibt es viele potenzielle (und plausible) Erklärungen, so dass aus den vorgelegten Daten aus unserer Sicht keine Schlussfolgerungen in Bezug auf Impfungen gezogen werden kann“, schreiben Kauermann und De Nicola. Sie betonen, „reinen Spekulationen“ explizit nicht nachgehen zu wollen. Und sie sehen „aus rein statistischer Sicht wenig Hoffnung, dass man hier empirisch nachweisbar argumentieren kann“. Bei der Suche nach Ursachen – auch für Todesfälle in jüngeren Altersgruppen – ist Forschern zufolge wahrscheinlich ein komplexes Geschehen zu vermuten. Dabei müssen ganz selbstverständlich auch die Folgen der Corona-Infektionen selbst einbezogen werden. So schreiben die Münchner Kritiker in ihrer eigenen Arbeit, dass statistisch „die Covid-19-Wellen zum Jahreswechsel 2020/2021 und die Herbstwelle 2021 ausgeprägt zu sehen“ seien.

Deshalb wird ja auch Jonas ins Boot geholt. Das ist übrigens Jonas, als er 2021 von Dänemark nach Deutschland ging und am Max-Planck-Institut anfing:

Er arbeitet übrigens derzeit auch an seiner Doktorarbeit – ist also wie sein italienischer Kollege Giacomo De Nicola ein Doktorand („PhD“), wie er auf Twitter selbst schreibt:

Jonas muss übrigens ein richtig toller Wissenschaftler sein. Hier ist sein letzter Beitrag auf Twitter (vom September 2021), in dem er den dramatischen Abfall der Lebenserwartung im schlimmen Pandemiejahr 2020 darstellen möchte:

So viel zu dem Thema „Modellierung“ und „schlechte Modelle“. Vielleicht hätte Pascal mal lieber mit Jonas über dieses Thema gesprochen – oder zumindest ein Gespräch zu dem Thema zwischen Giacomo und Jonas in die Wege geleitet.

Naja – schauen wir uns trotzdem mal an, was Pascal dem „Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut“ so alles aus der Nase zieht:

„Wie kann es sein, dass die Impfung funktionieren, aber die Übersterblichkeit ständig ansteigt in Deutschland?“ Das sei jedoch zu kurz gedacht. „Es wird immer suggeriert, dass der einzige Unterschied zwischen 2020, 2021 und 2022 die Impfung wäre. Das ist falsch.“ So habe es im Verlauf der Pandemie immer wieder neue Virusvarianten gegeben, die deutlich ansteckender waren und zu deutlich mehr Impfdurchbrüchen führten. Auch das Verhalten der Bevölkerung sowie die Schutzmaßnahmen hätten sich im Laufe der Jahre verändert, sagt Schöley. Alles zusammen habe dazu geführt, dass die Zahl der Coronainfektionen deutlich höher waren als im ersten Pandemiejahr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden im Jahr 2020 1,78 Millionen Fälle gemeldet, im Jahr darauf bereits 5,44 Millionen und 2022 etwas mehr als 30 Millionen. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Sein Kernargument also: die Zahl der Coronainfektionen stieg kontinuierlich an – deshalb gab es 2022 die Übersterblichkeit. Also genau die Übersterblichkeit, die es laut Giacomo gar nicht gab – aber das ist ja ein anderes Thema.

Ursache sind natürlich neue Virusvarianten und Impfdurchbrüche. Neue Virusvarianten? Etwa die Varianten, die dann noch weniger gefährlich sind als die „2019-er Variante“? Impfdurchbrüche?! Die eigentlich nicht sein können, zumindest dann, wenn man auf die ersten Aussagen von RKI und PEI vertraute?

Das Thema führt dann der Nachwuchswissenschaftler weiter aus:

Zwar ist zum Beispiel durch die Corona-Impfungen für jeden einzelnen Infektionsfall das Sterberisiko gesunken. Aber es gab halt wesentlich mehr Infektionsfälle. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Die erste Aussage finden wir sehr abenteuerlich. Wir würden zu gerne die BioNTech „Studien“ sehen, auf die sich diese Aussage stützt. Naja – jedenfalls passt sie gut in das tagesschau Weltbild, deshalb muss sie auch in den Artikel. Immerhin nennt Pascal den Grund von Prof. Kuhbandner und Prof. Reitzner:

Die beiden Autoren begründen das unter anderem mit Verweis auf eine Stellungnahme der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik mit dem „Fehlen verlässlicher Daten, anhand derer sich der Verlauf der Virusausbreitung und der Letalität der jeweiligen Virusvariante in Deutschland valide abschätzen ließe“. Auf der Basis der vom RKI berichteten Zahlen zur Anzahl der Covid-Infektionen könnten aufgrund der fehlenden diagnostischen Qualitätsstandards „keine validen Schlüsse über den Verlauf der Virusausbreitung in der Bevölkerung gezogen werden“. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Das ist übrigens das, was wohl die meisten unserer Leser schon von Beginn an wussten: testen wir viel, haben wir ein „hohes Infektionsgeschehen“, testen wir weniger, dann sinkt das Infektionsgeschehen. Absurd. Den Vogel schießt dann Jonas aber unserer Meinung nach mit der folgenden Aussage ab:

Dass die Corona-Impfung für die hohe Übersterblichkeit verantwortlich ist, ist nach Ansicht von Schöley aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Zum einen ließe sich das zeitliche Zusammenfallen von verabreichten Impfungen und Todesfällen vor allem durch hohes Infektionsgeschehen erklären. „Es wurde ja immer dann besonders Druck gemacht auf die Bevölkerung, sich zu impfen, wenn gerade die Zahlen besonders hoch waren.“ Bei Grippewellen würde auch kein Zusammenhang zwischen Grippeimpfung und -Toten hergestellt werden trotz zeitlicher Korrelation. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Ganz klar – eine Grippeimpfung ist auch vergleichbar mit einer neuartigen mRNA Impfung, die lange Zeit nur „bedingt“ zugelassen war.

Auch die Zahl der Totgeburtenquote ist nach Ansicht von Schöley kein Indiz für eine mögliche Gefahr der Corona-Impfungen. Denn diese stiegen in Deutschland bereits seit Jahren an. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Also wenn eine Zunahme der Totgeburten noch nicht einmal ein Indiz für eine Gefahr der Impfung ist, was denn bitte dann?

Um eine Gefahr der Impfung aufzuzeigen braucht es nach Jonas nichts anderes als die Quadratur des Kreises:

Zudem sei demografische Forschung mit Blick auf die Bewertung von Nutzen-Risiko-Faktoren von Impfungen nur wenig geeignet. „Letztendlich sind das nur lose Korrelationen“, sagt Schöley. Um die möglichen Gefahren einer Impfung zu untersuchen, seien Studien notwendig, die beispielsweise die Sterberaten von geimpften Kohorten mit denen von ungeimpften Kohorten vergleichen. Nur solche Studien ließen kausale Schlüsse zu. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Wir halten fest: um zu zeigen, dass die Impfung gefährlich ist, brauchen wir Studien, die Geimpfte mit Ungeimpften vergleichen. Das sind in etwa solche Studien, die die Impfstoffhersteller vor der Zulassung eines Impfstoffs durchführen sollte. Dumm nur, dass diese bei den mRNA Impfstoffen vorzeitig beendet wurden und inzwischen die Placebogruppen durchgeimpft sind. Und Deutschland hat ja nichts unterlassen, um die Ungeimpften in die Spritze zu treiben und diese Gruppe so weit es nur geht zu dezimieren. Wir bezweifeln, dass sich die noch übrigen Ungeimpften nun an solch einer Studie beteiligen würden.

Schöley sieht in der Impfung also nur Gutes

Bundesamt für Bevölkerungsforschung sieht „verschleppte Grippe“ als Ursache

Am Ende hat es dann Pascal noch geschafft Sebastian Klüsener zu Wort kommen zu lassen. Er ist Ökonom und Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Er hat die Sterbedaten von Baden-Württemberg für 2022 analysiert und stellt fest:

„In den Zahlen für Baden-Württemberg ist zu erkennen, dass im Oktober drei Mal so viele Menschen an Corona verstorben sind wie im Vormonat“, sagt Klüsener. Im Dezember wiederum sind doppelt so häufig Krankheiten des Atmungssystems als Todesursache verzeichnet worden als noch im November – darunter fällt zum Beispiel die Grippe. Auch bei den Krankheiten des Kreislaufsystems gab es im Dezember einen starken Anstieg – aus Sicht von Klüsener ebenso ein möglicher Hinweis auf zum Beispiel Folgen einer verschleppten Grippe.

Neben der Corona-Pandemie gehöre somit die Grippe zu den prägenden Faktoren für die Übersterblichkeit im Jahr 2022. Pascal Siggelkow – Studie zur Übersterblichkeit sorgt für Wirbel

Wer also dachte, dass Corona vorbei ist, der lag eindeutig falsch. Corona ist noch da – wenn auch nur in den „Sterbefallzahlen“. Und wenns Corona nicht war, dann halt im Zweifel die gute, alte Grippe. Hauptsache die Impfung ist außen vor. Die war ja schließlich auch so teuer.

Bei der Berliner Zeitung dürfen die Autoren auch selbst zu Wort kommen und sagen:

Und man müsste all dem natürlich auch wirklich belastbare Zahlen entgegenstellen, wie viele Todesfälle nun die Impfungen verhindert haben. Hier könnten „keine kausalen Zusammenhänge“ gezogen werden, weil immer auch Drittvariablen eine Rolle spielen könnten, sagen Kuhbandner und Reitzner. Studienautoren wünschen sich eine vertiefte Debatte über die Ursachen „Am meisten würden wir uns eine – methodisch solide – wissenschaftliche Debatte darüber wünschen, welche Ursachen hinter der beobachteten Übersterblichkeit bis in die jungen Altersgruppen hinein stehen“, erklären sie auf Nachfrage. Dabei sollten die Covid-Impfungen als „eine mögliche Ursache unter vielen“ weiter betrachtet werden. Sie fragen sich, warum solche Hypothesen „von vielen von vornherein als nicht diskussionsrelevant angesehen werden“. […] Kuhbandner und Reitzner sprechen von einem „Sicherheitssignal“, dem nachgegangen werden müsse. Mit Experten der Ständigen Impfkommission (Stiko) habe man bereits einen umfangreichen Austausch dazu geführt. „Wenn im Zusammenhang mit der Verabreichung eines Medikaments plötzlich unerwartete Todesfälle auftreten, ist das ein Hinweis auf eine mögliche, bisher unbekannte Nebenwirkung“, schreiben sie. In solchen Fällen müsse es unbedingt weitergehende Studien geben. „Nur weil ein zeitlicher Zusammenhang nicht notwendigerweise Kausalität bedeuten muss, heißt das nicht, dass damit eine mögliche Kausalität widerlegt wäre.“

Und jetzt noch der Faktencheck von Pascal in seiner ganzen Pracht:

Wir sind nun auf eure Einschätzung gespannt und vielleicht haben wir ja auch einen ganz wichtigen Teil des Faktenchecks in unserem Beitrag unter erfasst, dann freuen wir uns über eure Ausführungen im Kommentarbereich.