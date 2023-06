755 Millionen Masken werden wegen fehlender Haltbarkeit verbrannt – die Entsorgung kostet 7 Millionen Euro

Überteuert gekaufte Maske, an denen sich Poltiker bereichert haben, landen jetzt in der Verbrennung

2012 gab es 83,2 Millionen Einwohner in Deutschland, inzwischen ein paar weniger, zumindest laut der Studie von Matthias Reitzner und Christof Kuhbandner. Normale Unternehmen müssen für ihr Handeln gerade stehen und haften, naja außer man hat eine GmbH, dann ist es begrenzt auf das Gesellschaftsvermögen. Ähnlich ist es in der Politik egal, wie groß der Schaden – trotz Berater – den Schaden trägt am Ende der Steuerzahler.

Nun werden 755 Millionen Masken verbrannt, der Umweltschutz interessiert die Grünen ja auch nur bei der Heizung. Müll ist ja per se kein Problem in dieser Gesellschaft.