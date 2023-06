Prof. Bhakdi und Prof. Kämmerer sprechen über Plasmide: zukünftige Kinder könnten „gentechnisch verändert sein, wie Genmais“

Ein wichtiger und wertvoller Beitrag – Veröffentlichung durch den Verein MWGFD, vor allem durch die Mitglieder Claudia Jaworski, Edgar Siemund und Prof. Dr. Ulrike Kämmerer

Vor kurzem gab Prof. Sucharit Bhakdi und der Molekularbiologe Kevin McKernan ein gemeinsamer Interview, thematisch geht es um darum, dass die Impfstoffe mit Boten-RNA eigentlich DNA-Gentherapien sind. Titel des englischsprachigen Videos ist: „Why the COVID “mRNA” vaccines are actually DNA gene therapies that must be removed from the market“.

Prof. Bhakdi hat dieses Thema aber auch bei AUF1 mit Elsa Mittmansgruber thematisiert. Dort heißt es:

Der Verein MWGFD hat nun dazu einen Artikel von Claudia Jaworski und Edgar Siemund veröffentlicht, welcher von Prof. Dr. Ulrike Kämmerer lektoriert wurde. Im Artikel heißt es, dass die Behauptung die DNA bleibe unverändert von der Website von BioNTech verschwunden ist. Ruft man den Link ab, kommt die Meldung „Diese Seite konnte leider nicht gefunden werden.“

Wir haben über diese Erkenntnis auf dem Blog bereits schon einmal berichtet: Prof. Bhakdi stellt neue Ergebnisse vor: „mRNA-Impfstoff ist nun auch DNA-Impfstoff“ – große Gefahr von Erbgutschädigung? Im Artikel der MWGFD heißt es:

Für diejenigen die kein Twitter haben, hier der Tweet als Screenshot:

Im Weiteren wird dann im Artikel mit dem MWGFD-Mitglied, der Biologin Prof. Dr. Ulrike Kämmerer der Nachweis von Plasmiden und dessen biochemischer bzw. genetischer Vorgang in den mRNA-„Impfungen“ (BioNTech und Moderna) so erklärt, dass es für den Laien verständlich ist. An dieser Stelle muss man auch einfach mal danke sagen, für diese großartige und ehrenamtliche Tätigkeit, die absolut nicht selbstverständlich ist.

Im Artikel heißt es nun dazu:

Was bewirken die Plasmide, die in einigen Chargen von Pfizer und Moderna gefunden wurden?

Kevin McKernan und sein Team haben entdeckt, dass die „mRNA-Lösungen“ von Pfizer und Moderna sogenannte Plasmide enthalten. Plasmide sind ringförmige Mini-Chromosomen von Bakterien, mithilfe derer sie untereinander Erbinformationen wie z. B. Antibiotikaresistenzen austauschen können. Plasmide sind aber auch ein alltägliches Hilfsmittel gentechnischer Arbeiten, um fremde Gene in Bakterien oder auch Zellen einzuschleusen. In dieser Funktion werden Plasmide auch bei der Herstellung der „Impf-RNA“ verwendet. Hier wurde das Gen für das Spike-Protein (im Falle des aktuellen SARS-CoV-2 Coronavirus) in solch ein Plasmid eingebaut (einkloniert) und diese Plasmide dann in E. coli Bakterien zurückgeführt. In Fermentern setzt dann die Zellteilung der Bakterien ein, wobei man wissen muss, dass die verwendeten E. coli-Bakterien sich in ca. 20 Minuten einmal teilen können. Innerhalb von Tagen hat sich dann eine Kolonie von Trillionen der Bakterien mit diesen Plasmiden entwickelt, welche die Erbinformation des Spikeproteins tragen. Da jedoch nur die Plasmide für die Herstellung der RNA verwendet werden sollen, werden die Bakterien zerstört und die Plasmide herausgefiltert. Aus diesen Plasmiden wird dann mithilfe spezieller Enzyme das Genstück für das Spike-Protein herausgeschnitten und – so zumindest die Theorie – in einem technischen Prozess das Restplasmid abgetrennt. Bereits diese beiden Schritte scheinen aber nicht zu funktionieren, denn es befinden sich laut McKernans Publikationen (siehe Preprint) nicht nur noch komplette, unzerschnittene Plasmide in den „Impflösungen“ sondern auch bakterielle Bestandteile. Von der angeblich „reinen Spike-codierenden“ DNA aus den Plasmiden wird dann in einem weiteren technisch/enzymatischen Prozess die mRNA hergestellt und chemisch so modifiziert (daher dann modRNA genannt), dass sie besonders stabil und langlebig ist. Dann – auch hier wieder die Theorie – werden alle DNA Bestandteile (also das Spike-Genstück) von der RNA abgetrennt. So soll laut Herstellern nur noch reine modRNA übrigbleiben. Nun werden diesem „reinen RNA“-Substrat Lipidnanopartikel zugesetzt. Diese haben die Aufgabe, die modRNA für den Transport zu umhüllen und deren Zerstörung vor Eintritt in eine menschliche Zelle zu verhindern. Dabei werden – da nicht vollständig entfernt – auch die noch vorhandenen Plasmide und andere Genbestandteile der Bakterien mit umhüllt.

Da es kein Verfahren auf der Welt gibt, die mit Plasmiden und/oder Bruchstücken der Gene der Bakterien gefüllten und damit verunreinigten Nanolipide auszufiltern, gelangen diese auch mit der modRNA zusammen in die Spritzen. Und so werden diese Plasmid-verunreinigten Nanolipide in erheblicher Menge in die menschlichen Körper und Zellen eingeführt und laden dort diese bakteriellen Chromosomen oder Bruchstücke davon ab. Zum einen bewirkt dies, dass das Plasmid als „extra Chromosom“ sehr lange stabil in den Zellen für ständigen Nachschub an Spike-PRNA und damit auch Spike Protein sorgen kann, zum anderen: teilt sich jetzt die menschliche Zelle, verschwindet die Kernmembran und die menschlichen Chromosomen kommen mit den Plasmiden direkt in Kontakt. Dann kann es zu einem Einbau der Geninformation aus dem Plasmid in das menschliche Chromosom kommen.

Und immer dann, wenn ein fremdes Genom in das menschliche Genom eingebaut wird, ist nicht mehr vorhersagbar, was dann passiert. Es kann z. B. sein, dass es an einer Stelle im menschlichen Genom eingebaut wird, die normalerweise für das Abschalten von Krebszellen zuständig ist und diese Stelle wird dann durch den Einbau der bakteriellen Geninformation zerstört. Das Krebswachstum kann dann nicht mehr kontrolliert werden. Dies könnte das Auftreten von Turbokrebs erklären. Sollte sich das Plasmid sogar in die Gene von Spermien oder Eizellen einbauen, kann das dazu führen, dass die entstehenden Kinder diese Geninformation (z. B. eben das Spike-Gen) in allen Zellen ihres Körpers bilden und, sofern sie überhaupt lebensfähig sind, dann transgen sind. Sie wären dann „Gentechnisch veränderte Organismen“(GVOs), wie z. B. Genmais.

McKernan stellt die Hypothese auf, dass „wenn dies in das Sperma oder die Eizelle gelangt und eine Integration in diese Zelllinien stattfindet, könnte es an die nächste Generation weitergegeben werden“.



Wenn LNPs (Lipid-Nanopartikel) in die Eierstöcke gelangen – und wir haben in Studien zur Biodistribution einige Hinweise darauf gesehen -, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob dies die Wahrscheinlichkeit einer Genomintegration erhöht.

Die Auswirkungen können alarmierend sein. Zurecht bemerkt Prof. Dr. Bhakdi: „Wenn wir jetzt keine Angst bekommen, grenzt das an Dummheit!“

Nun, wollen wir auch hier wieder warten, bis auch dieser vermeintliche Mythos sich bewahrheitet?

Von wegen nur an der Einstichstelle, von wegen die Spike-Proteine bauen sich nach der „Impfung“ schnell wieder im Körper ab, von wegen die mRNA dringt nicht in den Zellkern ein. So langsam kommodifiziert sich auch der Ausdruck „Gentherapie“. Wartet die Mehrheit auch hier, bis sich dieser euphemistische Ausdruck restlos entzaubert oder wacht die Gesellschaft jetzt endlich auf? Die WHO ist nun im Begriff; die mRNA-Technologie sowohl in der menschlichen als auch in der Tiermedizin als Standard einzuführen, warnt Prof. Dr. Bhakdi.