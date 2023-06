Apothekerstreik vor Lauterbachs Büro – der interessiert sich aber nur für Hitzetote und die Beitragssatzerhöhung

Medikamente sind knapp, das ist seit Wochen klar. Woran das liegt, wer weiß das in diesem Land schon so genau. Martin Sichert ist auf die Straße gegangen und hat sich bei den Demonstranten – also den Apothekern – umgehört. Die Art mit den Problemen der Menschen als Politiker in diesem Land umzugehen könnte unterschiedlicher nicht sein. Denn Karl Lauterbach bevorzugt es lieber nur darüber zu twittern. Ist ja auch deutlich bequemer und einfacher über jemanden zu sprechen, als mit ihm. Kennen wir ja schon durch die Corona-Politik.

Vielleicht werden bei dem zweiten Bild bei dem ein oder anderen Erinnerungen wach. Fakt ist auf jeden Fall, dass Lauterbach findet, dass Apotheken in der Pandemie genug verdient haben – Ende der Durchsage.

Großer Apotheker Streik vor meinem Büro. Sie skandieren „…wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Kohle klaut… […] Die Krankenkassen machen Defizite, der Finanzminister kürzt die Mittel. Da ist im Moment kein Raum für höhere Apothekenhonorare. In der Pandemie haben Apotheken viel geleistet, aber auch sehr gut verdient. Lauterbach, 14. Juni und 11. Juni auf Twitter

Die Reaktion der Twitternutzer scheint ziemlich deutlich zu sein, Verständnis für das Handeln von Lauterbach gibt es kaum mehr.

Hitzetote, Klimawandel, Beitragssatzerhöhung

Die aktuellen Themen der Regierung sind klar, Klimawandel, Hitzetote, Wärmepumpen und eine minimale Beitrassatzerhöhung bei der Krankenkasse, sonst müssten laut Lauterbach noch mehr Leistungen gekürzt werden.

Aber Schuld ist nicht Lauterbach und seine Politik selbst, sondern dieses mal der Finanzminister der die Mittel kürzt 😉

Inflationsprämie von 3.000 Euro für Mitglieder der Bundesregierung

Interessant ist aber doch, dass es nun eine Inflationsprämie von 3.000 Euro geben soll, wie auch die Bild heute berichtet.