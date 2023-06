Neuer Spiegelbestseller – Buch wird blockiert! Harmlos wirkende Biografie von Prof. Sucharit Bhakdi: „Der Weg der Wahrheit“

Pathologie von Prof. Arne Burkhardt soll gerettet werden

In seinem neuesten Video geht Prof. Bhakdi auf den Tod von Prof. Burkhardt ein. Er spricht davon, dass Prof. Burkhardt „ein Jünger“ von Rudolf Virchow war (Arzt, er beschrieb u. a. die Krankheitsbilder von Embolie, Thrombose (Virchow-Trias) und Leukämie. Ebenso entdeckte er das Amyloid und Myelin). Bhakdi dagegen sei eher ein Jünger von Robert Koch (deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker).

Neues Pathologie-Labor wird an zentraler Stelle in Deutschland etabliert werden

Auch wird ein neues Pathologie-Labor an einer zentralen Stelle mit einem Nachfolge-Team aufgebaut werden. Zugesandte Präparate so heißt es werden weiterhin angenommen und ausgewertet.

Die MWGFD wird sich weiter in der Finazierung des Nachfolge-Teams einbringen und ein neues Pathologie-Labor an zentraler Stelle in Deutschland etablieren, damit das wichtige Lebenswerk von Prof. Arne Burkhardt bzgl. der Aufklärung über das enorme Schädigungspotenzial der genbasierten Impfstoffe möglichst reibungslos fortgesetzt werden kann. Zugesandte Präparate werden weiterhin selbstverständlich gerne angenommen und der Auswertung durch unser Pathologenteam zugeführt.

Neues Buch von Prof. Bhakdi „Der Weg der Wahrheit“

Sucharit Bhakdi wollte eigentlich gar kein Buch schreiben, allerdings flüsterte Dr. Schiffmann dem Kamasha Verlag – der dort seine drei Bücher veröffentlichte – ins Ohr, dass er viel zu erzählen hätte. Das Buch soll einen doppelten Zweck verfolgen:

1. Es gäbe so viele Leute die sich fragen würden warum ich so komisch bin als emeritierter oder pensionierter Professor. Ich würde nicht aussehen wie ein Professor, ich würde nicht reden wie ein Professor und ich würde mich vor allen Dingen nicht benehmen wie ein deutscher Professor und wie konnte das überhaupt sein und wie hat es überhaupt funktionieren können. Prof. Sucharit Bhakdi

Darüber hinaus sagt er in seinem aktuellen Video, das sein Leben gar nicht mal so uninteressant war und seine Frau ihm bereits nahe legte ein Buch darüber zu schreiben. Als zweiten Grund nennt er ein Update zu seinem zweiten Buch, welches er in diesem Buch veröffentlichen konnte.

Niemand weiß über dieses Buch weil es blockiert wird – vor der Zeit der Erscheinung war es allerdings bereits auf Rang 600 bei Amazon zu finden

Zunächst wurde das Buch im Mai angekündigt und war sofort auf Rang 2.000 von allen 3 Millionen Büchern. Es rutschte sogar hoch bis auf den Rang 600, danach verschwand das Buch aber. In Amerika war es bereits Nummer 1 unter den Hörbüchern, auch in Ägypten und Asien war es bereits auf Platz 1, Wochen bevor es erschienen war. Nachdem es jetzt nirgendwo mehr zu sehen ist, hat Prof. Bhakdi den Verlag gefragt. Diese gehen davon aus, dass der Verkauf geblockt wird.

Amazon liefert das Buch nur noch mit Versandkosten von 5 Euro aus und einer verzögerten Lieferzeit von 1 Woche. Wenn man es sofort haben möchte, muss man 3 Euro zahlen, obwohl Amazon Bücher sonst kostenlos verschickte. Inzwischen zeigt es sogar eine Lieferzeit von Mitte August an.

Man erfährt von Bhakdi selbst seine Lebensgeschichte, seine Liebe zur Musik und für verschiendene Kulturen, ebenso seine Leidenschaft für das Briefmarken- und Autogrammesammeln und in der zweiten Buchhälfte höchst intererssante Interviews im Rückblick auf die Corona-Zeit und die Impfungen.



Bhakdi ist ein kosmopolitischer und warmherziger Menschenfreund. Das Buch beinhaltet wunderschöne Fotos und u.a. auch den bewegenden Brief eines jungen Mädchens. Dieses wunderbare Werk komprimiert und informiert in kompakter und kurzer Form all den Irrsinn, welcher der Welt seit 2020 übergestülpt wurde, mit der gekauften Pandemie und Bhakdis kluge, klare, weise und fachliche Statements dazu ! Ein Lese-Muss für jeden Mensch, Pflichtlektüre für alle !! Verbreitet dieses Buch, es ist eines der wichtigsten Werke der Welt!

