Nein eine aktuelle Studie weist kein Vakzin-Shedding nach – es fand lediglich eine Antikörperübertrgaung durch Aerosole statt

Shedding (übertragung von Spikeproteinen auf Ungeimpfte) – passive Immunisierung

Die Studie, um die es sich bei vielen aktuell dreht, lautet „Evidence for Aerosol Transfer of SARS-CoV-2–Specific Humoral Immunity“ (deutsch: „Beweise für die Aerosolübertragung der SARS-CoV-2-spezifischen humoralen Immunität”). Erschienen ist sie im ImmunoHorizons. Derzeit wird diese gerne dafür herangezogen, dass man behauptet, dass die Studie das Vakzin-Shedding nachweisen würde.

Auch Prof. Hockertz hat das Thema Shedding schon einmal thematisiert und kommt zu dem Schluss, dass es derzeit keine wissenschaftlichen Belege dazu gibt. Auch Dr. Kay Klapproth (Biologe mit Schwerpunkt Immunologie) äußert sich aktuell zu diesem Thema in seinem Telegram Kanal und in einem ET Artikel (hinter einer Bezahlschranke).

Eine neue Studie von Wissenschaftlern der Universität Colorado sorgt für Wirbel. Demnach sollen SARS-CoV-2-spezifische Antikörper durch Aerosole aus Mund und Nase übertragen werden können. Es wird von einer passiven Immunisierung gesprochen. Impfbefürworter sprechen von einer „kostenlosen Impfung“ für alle. In den sozialen Medien sehen zahlreiche Kritiker der COVID-19-Impfung die Studie als Bestätigung der Übertragung von Spikeproteinen auf Ungeimpfte (Shedding). Doch was bedeutet diese Studie genau? Epoch Times sprach mit dem Immunologen Dr. Kay Klapproth.

Studie zeigt lediglich, dass Antikörper über Aerosole übertragen wurden

Dr. Kay Klapproth bringt das Ganze ziemlich knapp auf den Punkt:

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Studie weist auf jeden Fall kein Vakzin-Shedding nach. Das bedeutet, es wurden keine Untersuchungen angestellt, ob ein COVID-19-Vakzin oder Bestandteile davon unbeabsichtigt von einer Person auf eine andere übertragen wurden und dort Effekte auslösten.



In der Studie ist davon die Rede, dass Antikörper von einer Person möglicherweise auf eine andere übertragen werden können. Das hat aber mit der Vakzinierung erst einmal überhaupt nichts zu tun. Auch ungeimpfte Personen können nach einer Infektion Antikörper bilden und auf andere übertragen. Das weiß man von anderen Krankheitsbildern. Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 sind die natürlich gebildeten Antikörper wahrscheinlich in besserer Qualität und auch in größerer Anzahl vorhanden als bei einer Vakzinierung.



Wenn nun jemand aufgrund der Studie aus Colorado Angst hat, dass das Impfprodukt, also das Spikeprotein, auf ihn übertragen wird, dann muss ich klar sagen: Das gibt die Studie nicht her. Ich sage nicht, dass es diese grundsätzliche Möglichkeit nicht gibt.

Ergebnisse – passive Immunisierung und damit Shedding möglich?

Die Gruppe untersuchte Masken von geimpften Labormitarbeitern, um SARS-CoV-2-spezifische Antikörper nachzuweisen. Sie konnten dann sowohl IgG als auch IgA im Speichel der geimpften Personen nachweisen. Sie fanden diese dann auch in den Gesichtsmasken, was sie zu der Aussage bewog, dass es auf eine passive Immunisierung hindeutet. Ab bedeutet: Antibodies, zu Deutsch: Antikörper.

The extended mandates for mask wearing in both social and work environments provided a unique opportunity to evaluate the possibility of aerosolized Ab expiration from vaccinated individuals. Utilizing a flow cytometry–based MMI to detect SARS-CoV-2–specific Abs (Fig. 1A, 1B) and a method previously used to elute Ab from rehydrated dried blood spots (3, 4), we identified anti-SARS-CoV-2–specific Abs eluted from surgical face masks that were worn for 1 work day by vaccinated laboratory members. Consistent with the results reported by others, we identified both IgG and IgA in saliva from vaccinated individuals (Fig. 1C, 1D). It was therefore not surprising to detect both IgG and IgA following elution from face masks (Fig. 1C, 1D). Automatische deutsche Übersetzung Die erweiterten Vorschriften für das Tragen von Masken sowohl im sozialen als auch im beruflichen Umfeld boten eine einzigartige Gelegenheit, die Möglichkeit einer aerosolisierten Ab-Exposition von geimpften Personen zu untersuchen. Unter Verwendung eines durchflusszytometrischen MMI zum Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischen Abs (Abb. 1A, 1B) und einer Methode, die zuvor zur Elution von Ab aus rehydrierten getrockneten Blutflecken verwendet wurde (3, 4), identifizierten wir Anti-SARS-CoV-2-spezifische Abs, die aus chirurgischen Gesichtsmasken eluiert wurden, die von geimpften Labormitgliedern einen Arbeitstag lang getragen wurden. In Übereinstimmung mit den von anderen berichteten Ergebnissen wiesen wir sowohl IgG als auch IgA im Speichel von geimpften Personen nach (Abb. 1C, 1D). Es war daher nicht überraschend, dass wir sowohl IgG als auch IgA nach der Elution aus den Gesichtsmasken nachweisen konnten (Abb. 1C, 1D).

Die Wissenschaftler, welche die aktuelle Studie zum Thema Shedding veröffentlichten, sind übrigens Impfbefürworter, woraus sie keinen Hehl machen.

The vaccines against SARS-CoV-2 have maintained remarkable efficacy against severe disease and death in those vaccinated regardless of variant emergence, Omicron included (1).

Das Thema IgA und IgG hat Prof. Bhakdi in einem sehr anschaulichen Video erklärt, eine dänische Studie kommt zu dem Schluss, dass die Impfungen überflüssig sind.

Wenn das Immunsystem das erste Mal mit einem Virus in Kontakt kommt, werden Antikörper produziert. Diese Antikörper brauchen bei erstmaligem Kontakt länger für die Produktion. Wenn diese produziert wurden, heißen sie IgM (Immune Globulin M).



Wenn das Immunsystem dann zum zweiten Mal auf das gleiche Virus oder ein ähnliches trifft, gibt es wieder eine Produktion von Antikörpern, welche dieses mal aber deutlich schneller produziert werden. Diese Reaktion nennt man Recall oder Gedächtnisantwort, die entsprechenden Antikörper heißen in der Fachsprache IgG und IgA.

Zum Thema IgA und IgG schreiben die Wissenschaftler der aktuellen Studie:

Less appreciated than the systemic immunity generated by the vaccines are the high levels of Ab (IgG and IgA) found within the nasal cavity and saliva of vaccinees. This outcome is found in both humans and primates, and in response to both mRNA and protein-based vaccines (Ref. 2 and G.R. Nahass, R.E. Salomon-Shulman, G. Blacker, K. Haider, R. Brotherton, K. Teague, Y.Y. Yiu, R.E. Brewer, S.D. Galloway, P. Hansen, manuscript posted on bioRxiv, DOI: 10.1101/2021.08.22.21262168). Automatische deutsche Übersetzung Weniger bekannt als die durch die Impfstoffe erzeugte systemische Immunität sind die hohen Konzentrationen von Antikörpern (IgG und IgA), die in der Nasenhöhle und im Speichel der Geimpften gefunden werden. Dieses Ergebnis ist sowohl bei Menschen als auch bei Primaten zu beobachten, und zwar sowohl als Reaktion auf mRNA- als auch auf proteinbasierte Impfstoffe (Ref. 2 und G.R. Nahass, R.E. Salomon-Shulman, G. Blacker, K. Haider, R. Brotherton, K. Teague, Y.Y. Yiu, R.E. Brewer, S.D. Galloway, P. Hansen, Manuskript veröffentlicht auf bioRxiv, DOI: 10.1101/2021.08.22.21262168).

Und deshalb kommen sie zu dem Schluss:

Respiratory transmission of viral infection is proof that oral/nasal cavity constituents can be communicated through aerosols and/or respiratory droplets. As such, it would stand to reason that Ab present within the oral/nasal environment may also be aerosolized to some degree. Automatische deutsche Übersetzung Die Übertragung von Virusinfektionen über die Atemwege ist der Beweis dafür, dass Bestandteile der Mund- und Nasenhöhle durch Aerosole und/oder Atemtropfen übertragen werden können. Es ist daher naheliegend, dass Ab in der oralen/nasalen Umgebung bis zu einem gewissen Grad auch aerosoliert werden kann.

Weil Virusinfektionen über die Atemwege übertragen werden können, ist dies laut der Autoren der Beweis, dass Bestandteile aus der Mund- und Nasenhöhle durch Aerosole übertragen werden können. Dies bringt sie dann zu ihrer für sie naheliegenden Behauptung, dass Antikörper bis zu einem gewissen Grad aerosoliert werden können.

Hypothese zur passiven Immunisierung

Die Wissenschaftler stellten also die Hypothese auf, „dass eine Übertragung von Ab in Tröpfchen-/Aerosolform zwischen Individuen stattfinden könnte, ähnlich wie Viruspartikel in Tröpfchen-/Aerosolform auf demselben Weg ausgetauscht werden können“. Das Thema wurde bislang nicht wissenschaftlich untersucht.

Dass in der Studie lediglich 34 Erwachsenen/Kind-Paare untersucht wurden, findet man erst zum Ende der Studie. Was viel über die Standfestigkeit dieser Studie sagt.

Given these observations, we hypothesized that droplet/aerosolized Ab transfer might occur between individuals, much like droplet/aerosolized virus particles can be exchanged by the same route. To evaluate this hypothesis, we obtained nasal swabs from children living in households in which parents or family members had varying degrees of SARS-CoV-2–specific immunity, including those unvaccinated (anti-RBD–negative, anti-nucleocapsid protein [N]–negative), vaccinated (anti-RBD–positive, anti-N–negative), and COVID-19+ (anti-RBD–positive, anti-N–positive). All children evaluated were presumed to be COVID-19–negative based on being negative for anti-N Abs. Automatische deutsche Übersetzung Angesichts dieser Beobachtungen stellten wir die Hypothese auf, dass eine Übertragung von Ab in Tröpfchen-/Aerosolform zwischen Individuen stattfinden könnte, ähnlich wie Viruspartikel in Tröpfchen-/Aerosolform auf demselben Weg ausgetauscht werden können. Um diese Hypothese zu überprüfen, entnahmen wir Nasenabstriche von Kindern, die in Haushalten lebten, in denen Eltern oder Familienmitglieder einen unterschiedlichen Grad an SARS-CoV-2-spezifischer Immunität aufwiesen, darunter ungeimpfte (Anti-RBD-negativ, Anti-Nukleokapsidprotein [N]-negativ), geimpfte (Anti-RBD-positiv, Anti-N-negativ) und COVID-19+ (Anti-RBD-positiv, Anti-N-positiv). Bei allen untersuchten Kindern wurde davon ausgegangen, dass sie COVID-19-negativ waren, da sie keine Anti-N-Abs aufwiesen.

Im Ergebnis kommt man dann bei der Studie zu der Schlussfolgerung, dass ein erster Vergleich zeigte, dass die Nasenabstriche bei Kindern, die in geimpften Haushalten lebten, leicht nachweisbare SARS-CoV-2-spezifisches IgG Antikörper hatten.

Bei Kindern aus nicht geimpften Haushalten herrschte ein völliger Mangel. Alle Kinder waren zum Zeitpunkt der Studie negativ auf eine COVID-19-Infektion getestet und hatten im Blut keine Antikörper, die auf eine durchgemachte Infektion hinwiesen.

Initial comparison of nasal swabs acquired from children living in vaccinated households revealed readily detectable SARS-CoV-2–specific IgG (Fig. 1E), especially when compared with the complete deficit of SARS-CoV-2–specific Ab detected in the few nasal swabs we obtained from children in nonvaccinated households. We used the variation in parents’ levels of intranasal IgG as the basis of stratification across all children’s samples. Density plots of raw and log-transformed data from 34 adult/child pairs were used to establish Ab cutoffs for high versus low parental intranasal Ab levels. Evaluation of samples in this fashion revealed that high intranasal IgG in vaccinated parents was significantly associated (p = 0.01) with a 0.38 increase in the log-transformed intranasal IgG gMFIs within a child from the same household (Fig. 1F). This significant positive relationship was observed using either parametric or nonparametric analysis, and adjustments for the correlation within household did not alter the conclusion. Although not statistically significant, a similar trend of elevated IgA was found in the same samples. Automatische deutsche Übersetzung Ein erster Vergleich der Nasenabstriche von Kindern, die in geimpften Haushalten lebten, ergab leicht nachweisbares SARS-CoV-2-spezifisches IgG (Abb. 1E), insbesondere im Vergleich zu dem völligen Mangel an SARS-CoV-2-spezifischem Ab, der in den wenigen Nasenabstrichen festgestellt wurde, die wir von Kindern aus nicht geimpften Haushalten erhielten. Wir nutzten die Unterschiede in den intranasalen IgG-Werten der Eltern als Grundlage für die Stratifizierung aller Kinderproben. Dichtegrafiken der rohen und logarithmisch transformierten Daten von 34 Erwachsenen/Kind-Paaren wurden verwendet, um Grenzwerte für hohe bzw. niedrige intranasale Ab-Werte der Eltern festzulegen. Die Auswertung der Proben auf diese Weise ergab, dass ein hoher intranasaler IgG-Wert bei geimpften Eltern signifikant (p = 0,01) mit einem 0,38-fachen Anstieg des log-transformierten intranasalen IgG-gMFIs bei einem Kind aus demselben Haushalt verbunden war (Abb. 1F). Diese signifikante positive Beziehung wurde sowohl bei der parametrischen als auch bei der nichtparametrischen Analyse beobachtet, und die Anpassung für die Korrelation innerhalb des Haushalts änderte nichts an dieser Schlussfolgerung. Obwohl statistisch nicht signifikant, wurde in denselben Proben ein ähnlicher Trend zu erhöhtem IgA festgestellt.

Halten wir fest, 34 Erwachsenen/Kind-Paare wurden untersucht, bei denen man zu Ergebnissen wie „leicht“ und „völligem Mangel“ kommt. Limitierend wird dann noch erwähnt, dass es wenige Proben von Haushalten ungeimpfter Eltern waren. Wie man sehen kann, weist die Herangehensweise der Autoren schon erhebliche Mängel auf.

Dr. Kay Klapproths Meinung dazu:

Unterm Strich zeigt die Studie keine besondere Gefahr von Aerosolübertragung, die auf die Impfung zurückzuführen wäre. Ich halte es durchaus für möglich, dass diese Antikörper tatsächlich auf die ungeimpften und zuvor nicht infizierten Kinder übertragen worden sind. Es ist auch möglich, dass diese

Antikörper direkt von den Eltern stammen.



Die Antikörper wären aber wahrscheinlich auch übertragen worden, wenn die Eltern nicht geimpft worden wären, sondern sich natürlich mit SARS-CoV-2 infiziert und dadurch Antikörper gebildet hätten.

[…]

Dass dadurch ein Schaden beim Empfänger entsteht, ist kaum vorstellbar. Ob ein Nutzen im Sinne einer passiven Immunisierung stattfinden kann, ist allerdings ebenfalls sehr fraglich.

Die Schlussfolgerung der Autoren:

With this in mind, it stands to reason that aerosol transmission of Abs could also contribute to host protection and represent an entirely unrecognized mechanism by which passive immune protection may be communicated. Automatische deutsche Übersetzung Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass die Aerosolübertragung von Abs auch zum Schutz des Wirts beitragen könnte und einen völlig unerkannten Mechanismus darstellt, durch den ein passiver Immunschutz vermittelt werden kann.

Dr. Kay Klapproths Einschätzung dazu: