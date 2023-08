Pflegekraft Katja H. (47) spricht beim ZDF über ihren Impfschaden: Sie wollte sich die Beine amputieren lassen

Nebenwirkungen bereits nach der ersten Coivd-Impfung

Sie ist 47 Jahre alt, heißt Katja und kann nur noch unter Schmerzen laufen. 22 Stunden muss die Frau liegend verbringen, denn sie kann kaum mehr laufen. Direkt nach der Spritze bekam sie bereits Luftnot. Da sie weiter arbeiten wollte und ihr Ärzte eine zweite Spritze empfahlen, kam sie diesem nach. Sie spricht von wahnsinnigen Schmerzen am ganzen Körper. Die Schmerzen in den Beinen waren so schlimm, dass sie sich die Beine amputieren lassen wollte. Auch konnte sie plötzlich nicht mehr lesen.

Die Schmerzen waren so extrem gewesen, ich wollte mir die Beine abnehmen lassen. Ich konnte mit einmal nicht mehr lesen. Katja H., ZDF Heute Journal

2. BioNTech Spritzen, seit 5/21

Diagnostiziert wurde eine Muskelschwäche, Nesselsucht (Urtikaria, krankhafte Reaktion der Haut mit Rötungen, Quaddeln und Juckreiz) und Autoantikörper. Im Interview beim ZDF Heute Journal kommt auch Dietmar S. (58) zu Wort, er verlor sein rechtes Augenlicht durch die BioNTech-Spritze (wir haben hier berichtet).

Es ist halt Schade, wenn man auch sieht, was für ein riesen Freibrief diese Pharmakonzerne bekommen haben und mit welchem kleinen Risiko oder so gut wie gar keinem das vermittelt wurde. Dietmar S.

RA Joachim Cäsar-Preller bringt im Interview nochmal auf dem Punkt, dass der Steuerzahler alle Kosten tragen wird, wenn BioNTech verlieren sollte. Der Staat ist laut Cäsar-Preller nicht mehr in einer neutralen Rolle. Er und sein Mandant fordern jetzt die damalige Solidarität, als es um die Impfbereitschaft ging. Auch RAin Jessica Hamed kommt in diesem Interview zu Wort. Laut ZDF laufen 300 Klagen – wobei man hier immer erwähnen sollte, dass man sich solch einen Prozess auch erstmal leisten können muss und auch die nötige Kraft, um diesen Prozess durchzustehen haben muss. Auch Katja H. spricht davon, dass sie sich einen Prozess nicht leisten könne, ihr Antrag auf einen Impfschaden wurde von den deutschen Behörden abgelehnt.

BioNTech behauptet weiter:

Nach dem Stand der Wissenschaft und im Austausch mit den zuständigen Behörden wurde bis dato kein impfstoffassoziierter Zusammenhang festgestellt.

Dem kann man sogar Glauben schenken, wenn man sich die Arbeitsweise im Paul-Ehrlich-Institut ansieht.

Man kann nur erahnen welche Tortur die beiden hinter sich haben. Wir wünschen beiden gute Besserung.