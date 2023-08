OLG Bamberg verlangt Gutachten wegen Darmvenenthrombose bei einer 33-Jährigen nach AstraZeneca Spritze

Am 10. März 2021 findet die erste Impfung mit AstraZeneca statt, – 3 Meter Dünndarm sind abgestorben, sie hat nun nur noch 50 Zentimeter

Ramona Klüglein (33) arbeitet in einer Bildungseinrichtung und hat sich deshalb mit AstaraZeneca (britisch-schwedischen Unternehmen) impfen lassen. Im Interview sagt sie, dass sie es gemacht hat, weil Druck von außen kam und man das Richtige machen wollte. Von den Medien wurde suggeriert, dass man sich impfen lassen soll. Sie hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber. 10 Tage später wird der Notarzt gerufen. In der Hauptschlagader des Bauchraums hatten sich bei ihr Blutgerinnsel gebildet. Betroffen waren auch Nieren,,- Leber und auch die Milzvene. 3 Meter ihres Dünndarms sind abgestorben, sie hat jetzt nur noch 50 Zentimeter, (85% des Dünndarms fehlen heute). Sie lag 10 Tage auf der Intensivstation, wovon 5 Tage sehr, sehr kritisch waren. Sie sagt im Interview beim Morgenmagazin, „Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass ich es nicht schaffen werde“.

Ich wollte eigentlich gar nicht, hab mir dann aber gedacht, „na komm, jetzt zieh es durch, jetzt mach es einfach, dann hast du es hinter dir – aber ich wollte nicht. […] Ich hatte ein schlechtes Gefühl, ich wollte einfach nicht. Ich hab nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ramona Klüglein

Das war ganz schlimm, vor allem, wie sie zur Impfung gegangen ist, hat sie mich angerufen, „Mama 8 Kabinen BioNTech, 2 Astra und ich muss in die Astra, ich will nicht“. […] Hab ich gesagt Ramona, mach dir keine Gedanken, des geht schon gut. Ich hab mir solche Vorwürfe gemacht wie das dann hinterher aufgetreten ist. Mutter

Was sagt ihr Anwalt dazu? Die Forderung lautet: Schadensersatz, Schmerzensgeld (600.000 Euro), sowie die Anfertigung eines Gutachtens

Ramona Klügleins Schaden ist staatlich anerkannt. Sie wurde laut Anwalt nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt. Wir berichteten über diese Problematik bereits auf dem Blog (und hier ebenfalls). Der Anwalt (Volker Loeschner, Fachanwalt für Medizinrecht – wir sind uns nicht sicher ob es sich um den selben Anwalt handelt) meint dazu, dass der Hersteller falsch über Nebenwirkungen informierte. Das Risiko ist laut ihm so erheblich, dass der Patient von Anfang an darüber informiert hätte werden müssen und der Impfstoff darauf getestet hätte werden müssen. Astra Zeneca äußert sich auf die Anfrage vom Morgenmagazin wie folgt:

Ramona Klüglein legte Berufung ein, seitdem verhandelt das OLG Bamberg über den „Fall“

Ramona Klüglein will bis vor den Bundesgerichtshof ziehen, wenn sie mit ihrer Klage beim Oberlandesgericht Bamberg in 2. Instanz (Az. 4 U 15/23 e) nicht erfolgreich ist, sagt sie im Morgenmagazin.

Ich weiß nur noch, dass ich von Anfang an ein richtig mieses Gefühl hatte und zwar ein richtig mieses Gefühl. Ramona Klüglein

Wurde die Patientin vor der Impfung hinreichend informiert?

Die Zeit berichtet über den Prozess von Ramona Klüglein, in dem es heißt, dass das Gericht ein Gutachten fordere. Deshalb wurde die Urteilsverkündung, welche für Montag erwartet war, verschoben. Der Gerichtssprecher Lars Müller-Muck fasst den Prozess vom 4. Zivilsenat zusammen, auch LTO hat darüber einen Artikel verfasst.

Die Haftung nach dem Arzneimittelrecht „wegen unvertretbarer schädlicher Wirkung des Impfstoffes“ dürfte nicht gegeben sein. Nach auffassung der Richter lässt sich die Klage also nicht darauf stützen, dass der Impfstoff „fehlerhaft“, also besonders risikoreich ist.

Der Senat schließt aber eine mögliche Haftung wegen „unzureichender Arzneimittelinformation“ des Arzneimittelgesetzes nicht aus (§ 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 2). Denn die Klägerin wäre nicht mit dem Impfstoff geimpft worden, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation dargestellt gewesen wäre.

Gericht beabsichtigt, ein Sachverständigengutachten zu der Frage zu erholen, „ob eine solche Risikodarstellung beim damaligen wissenschaftlichen Stand geboten war“.

Zur Frage, ob die Impfung kausal für die Gesundheitsschäden war, äußerte sich das OLG in der Mitteilung nicht. Dies setzt das Gericht offenbar voraus.

Auch das für die Prüfung einer Entschädigung durch staatliche Stellen zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales hatte einen Impfschaden in Klügleins Fall bereits bejaht.

Der Senat geht derzeit davon aus, dass die Klägerin nicht mit dem Impfstoff der Beklagten geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation der Beklagten dargestellt gewesen wäre

Im Artikel heißt es zum Ende hin auch:

Die Anwälte von AstraZeneca ließen sich nicht auf einen Vergleich mit der Klägerin ein, sondern verwiesen auf die Entscheidung der ersten Instanz: Das Landgericht Hof hatte die Klage der Frau abgewiesen, da es weder einen Produktfehler noch einen Informationsfehler feststellen konnte. Dagegen legte die Frau Berufung ein.

Das Urteil (Urt. v. 03.01.2023, Az. 15 O 22/21) vom Landgericht Hof wurde in diesem Beitrag aufgegriffen: Klage von Impfgeschädigter abgewiesen: 33-Jährige verliert 3 Meter Darm, liegt im Koma und kann nie Kinder bekommen.

Wie war der damalige Sachverhalt? Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts am 16.03.2021 und der STIKO am 19.03.2021

Am 10. März 2021 wurde Klüglein mit AstraZeneca geimpft. Das PEI veröffentlichte am 16.03. seine Stellungnahme dazu, die STIKO erst am 19.03.2021. In der Stellungnahme des PEI steht: „Gegenüber dem Stand vom 11.03.2021 sind inzwischen weitere Fälle (Stand: Montag den 15.03.2021) in Deutschland gemeldet worden.“ Was niemand sagt Dana Ottmann (32), stirbt an einer Hirnblutung nach der AstraZeneca Impfung am 9. März 2021.

Am 15.03.2021 wird die Astrazeneca-Impfung offiziell durch eine Pressekonferenz mit Jens Spahn (ehem. Gesundheitsminister) ausgesetzt. Am 12. März (Donnerstag) schrieb die SZ bereits über die Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca in Dänemark und Norwegen. Deutschland brauchte dafür ein ganzes Wochenende …

Länder wie Dänemark und Norwegen pausieren seit Donnerstag damit, das Vakzin von Astra Zeneca zu verimpfen, nachdem vereinzelt Blutgerinnsel aufgetreten waren, einige davon in zeitlicher Nähe zur Impfung und mit Todesfolge.

Die EMA – Europäische Arzneimittel-Agentur – prüfte daraufhin den AstraZeneca Impfstoff. Zu diesem Zeitpunkt waren zumindest laut PEI 6 (+ 1, Dana Ottmann) Menschen von der seltenen, aber dennoch gefährlichen Sinusvenenthrombose betroffen. Insgesamt waren also 7 Menschen betroffen, Dana Ottmanns Todesfall brachte Jens Spahn dann schweren Herzens dazu, die Impfungen erstmal einzustellen. Der 8. PEI Sicherheitsbericht für den 18.03.2021 wurde ebenfalls ausgesetzt und um eine Woche verschoben.

Wir schrieben in der Auswertung damals:

AstraZeneca

Nach Impfung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca wurden 15 Fälle einer Thrombozytopenie gemeldet, darunter 2 Fälle mit einer zerebralen Blutung – einer Einblutung ins Gehirn. Die Patienten, eine Frau und ein Mann, 24 und 37 Jahre alt, sind beide verstorben.

Darüber hinaus wurde bei 14 Personen eine Sinusvenenthrombose gemeldet. Mit Ausnahme eines Falles betrafen alle Fälle Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Zwei Patientinnen verstarben. 8. PEI Sicherheitsbericht

Inzwischen waren also 15 Fälle an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet worden. Wenn man bedenkt, dass diese sehr seltene Sinusvenenthrombosen eine Inzidenz von 3-5/1.000.000 Einwohner pro Jahr hat, erscheint dies mehr als bedenklich, denn zu diesem Zeitpunkt wurden gerade mal 1,47 Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft (Stand 13.03.2021). Am 18.03.2021 kommt die EMA Chefin (Pharmalobbyistin) zu folgendem Schluss:

Die Impfung ist sicher und wirksam. 18.03.2021 EMA-Chefin Emer Cooke

Am 30.03.2021 in nur 11 Tagen steigen die offiziellen Sinusvenenthrombosen auf 31 an. Dies wird aber bedauerlicherweise nicht durch das PEI oder gar Jens Spahn offiziell bekannt gegeben, nein, dies wird durch eine Anfrage des Spiegels beim Paul-Ehrlich Institut bekannt (hier des Artikel dazu). Am 31.03.2021, sagte EMA-Chefin Emer Cooke, „Nach dem jetzigen wissenschaftlichen Stand gibt es keine Belege, die dafür sprechen, die Verwendung dieses Impfstoffs in irgendeiner Bevölkerungsgruppe zu beschränken.“ Am 06.04.2021 sagt Marco Cavaleri, Chef der EMA-Impfabteilung, in einem Interview bei der Welt: „Meiner Meinung nach können wir mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt.

Mehr Details zu dem Ablauf damals, sind in unserem Beitrag „Der Fall AstraZeneca“ nachzulesen.

