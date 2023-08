Veröffentlicht die EpochTimes bewusste Falschmeldung? Reutlinger Pathologie wird durch MWGFD fortgeführt!

Reutlinger Pathologie stellt Forschungen an COVID-Geimpften ein

Am 9. August veröffentlicht der Verein MWGFD folgenden Artikel: „Neuorganisation der Impfschaden-Pathologie“, die EpochTimes macht heute daraus: „Eilmeldung: Reutlinger Pathologie stellt Forschungen an COVID-Geimpften ein“. Der MWGFD reagiert sofort darauf und schreibt:

Uns erreichen besorgte Nachrichten von Betroffenen, ob sie ihr Glück nun tatsächlich bei Ärztekammern und Gesundheitsämtern versuchen müssen. Warum riskiert man das Missverstehen, dass es keine Fortsetzung der pathologischen Arbeit gibt? Ist es nicht möglich, eine differenzierte Berichterstattung zu bemühen, gerade, wenn es um das große Ganze geht? Die neueste Überschrift von Epoch Times sollte sich nicht nur auf „Reutlinger Pathologie stellt Forschungen an COVID-Geimpften ein“ beschränken, sondern auch „MWGFD setzt die Arbeit fort“ enthalten. Es suggeriert, dass Menschen, die Unterstützung benötigen, nun auf sich alleine gestellt sind. Die entscheidende Information, dass MWGFD die Arbeit nahtlos an einem anderen Standort fortsetzt, wie wir bereits jetzt zum dritten Mal kundtun, sollte nicht erst hinter der Abo-Schranke, erscheinen. Erneut werden wir hierzu eine ausführliche Pressemitteilung veröffentlichen, wiewohl unsere Pressemitteilungen vom 9. August eigentlich hätten genügen müssen.

Die aktuelle MWGFD Pressemeldung dazu lautete:

Neuorganisation der Impfschaden-Pathologie Am 24.07.2023 berichtete die MWGFD über das weiter bestehende Angebot pathologischer und molekularbiologischer Diagnostik von „impf“-bedingten Gewebsschäden. Angesichts der jüngsten Verunsicherung zur künftigen Form der Kooperation zwischen der bisherigen Pathologischen Praxis in Reutlingen und MWGFD möchten wir Sie über den derzeitigen Stand informieren. Wir hatten in unserer Pressemitteilung vom 24. Juli (siehe Link) bereits bekannt gegeben, dass eine Gruppe von aktiven Pathologen und Rechtsmedizinern sowie Wissenschaftlern, die an verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und in weiteren Ländern mit Prof. Dr. Arne Burkhardt zusammengearbeitet hatten, bereit sind, seine Arbeit fortzusetzen und auch aktuell an den schon begonnenen Fällen arbeiten. Durch das bedauerliche Schicksal von Prof. Dr. Arne Burkhardt, wie auch der Tatsache, dass die weitere Nutzungsmöglichkeit der Räumlichkeiten, (da sie Teil des Nachlasses sind), völlig unklar ist, war es zur zukünftigen Sicherung der Untersuchungen unausweichlich, einen neuen Standort aufzubauen, um auch im Sinne der Betroffenen zügig eine alternative Versorgungsmöglichkeit zu schaffen. Wir haben eine geeignete Institution gefunden, in der derzeit bereits ein eigenes Institut eingerichtet wird, das als Vermittler zu den bestehenden pathologischen Einrichtungen tätig sein und über eine moderne Telepathologie verfügen wird, um auch das bisherige Team und neu hinzugekommene Pathologen weiterhin in die erfolgreiche Diagnostik einzubinden. Darüber hinaus werden in diesem neuen Institut neben den vom Pathologen-Team um Prof. Burkhardt bisher verwendeten Methoden auch molekularbiologische Techniken angeboten werden, mit denen sich beispielsweise auch die mod mRNA/DNA der Corona-„Impfstoffe“ nachweisen lässt. Da die in Reutlingen befindlichen Geräte, die im Besitz von MWGFD sind, für eine weitere Fortsetzung am neuen Standort benötigt werden, wurde auch die Finanzierung entsprechend umgeleitet.

Solange das Procedere der Übergabe der nötigen Labor-Gerätschaften noch nicht abgeschlossen ist, bitten wir die Angehörigen, sowie andere Betroffene, die Proben zur Untersuchung einreichen wollen, sich – wie bisher – an die „Meldestelle Impftod“ unter der Rufnummer +49 851 20 42 56 81 (siehe Webseite) zu wenden, um individuell zu erfahren, an welchen Standort sie dann geschickt werden können. Wir freuen uns, die MWGFD finanzierte, international hoch geschätzte pathologische Arbeit von Prof. Dr. Arne Burkhardt in einer Größenordnung fortsetzen zu können, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirkung der genbasierten sog. „Impfstoffe“ und der Detektion von Spike-Schäden gerecht wird und auch der notwendigen Internationalisierung und verstärkten Verzahnung verschiedener Fachgebiete künftig Rechnung tragen kann.

RA Holger Fischer äußert sich auf Telegram zu dem Artikel der Epoch Times

Uns ist Holger Fischer (Rechtsanwalt) deshalb bekannt, weil er der einzige Anwalt war, welcher ziemlich laut, ziemlich deutlich und ziemlich engagiert auf das Unrecht in deutschen Senioreneinrichtungen hinwies.

Wenn ich ins Hospiz gehe und einen Krebskranken impfe, was geht mir denn da durch den Kopf. Da kann ich doch mal selber anfangen zu denken. Holger Fischer

Wie feige und übel diesem Anwalt von staatlicher Seite entgegnet wird, ist in diesem Artikel der FAZ deutlich zu lesen. Froh können wir täglich um solche Anwälte sein, die so gewissenhaft und liebevolle Betreuungsarbeit leisten. Holger Fischer äußert sich nun etwas kritischer zu dem Vorgehen des MWGFD und schreibt auf Telegram:

Die Reutlinger Pathologie stellt ihre Arbeit ein, eher doch heißt das: Prof. Dr. Walter Lang als verbliebener Pathologe und sein Team sollen die für die Dauer des Projekts von MWGFD zur Verfügung gestellten Geräte herausgeben, ihnen wurden darüber hinaus die Arbeitsverhältnisse gekündigt, kraft derer sie nach Reutlingen entliehen waren, wie zu lesen ist. Rein faktisch KÖNNEN sie damit in Reutlingen nicht mehr arbeiten. Die Räumlichkeiten von Prof. Dr. Burkhardts pathologischem Labor sind nicht das Problem, und es ist auch nichts zu lesen, dass etwa Burkhardts Erben im Weg stünden. Die Arbeit könnte also weiterlaufen, am bekannten Ort, mit den bisherigen Mitarbeitern und Geräten und mit dem guten Willen von MWGFD, die personellen und sächlichen Ausstattungen dort zu belassen, wo sie schon bisher erfolgreich waren. MWGFD aber hat sich vor einigen Tagen laut Presseerklärung festgelegt, ein neues Labor zu gründen, mit besserer Ausstattung, vermutlich auch mit neuen Leuten. Wann es soweit sein wird, bleibt offen. Ob sie dort dann auch Pathologen haben, wer künftig Prof. Dr. Burkhardt und nun Prof. Dr. Lang ersetzen soll, wird offen gelassen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass es gelingt und dass es schnell geht. Mehr als eine Hoffnung ist das aber nicht, denn es wird kein Zeitrahmen genannt. Und so bleibt unverständlich, warum man in der Zwischenzeit Prof. Dr. Lang und die anderen nicht hat weiterarbeiten lassen und warum es nicht gelingt, diejenigen, die einst einfach aus Engagement das Projekt auf die Beine gestellt und aus den Angeln gehoben haben (wir erinnern uns: MWGFD kam erst später und unterstützte), nun verprellt werden. Zu befürchten ist, dass ein neuer Burkhardt, ein neuer Lang sich nicht so leicht finden lassen, das Projekt also um einige und hoffentlich nicht zu lange Zeit zurückgeworfen wird. Ein Prof. Dr. Arne Burkhardt und ein Prof. Dr. Walter Lang waren seinerzeit die einzigen in Deutschland und auf der Welt, sie und die anderen zusammenzuführen und zu einem Projekt zusammenzuschmieden, war hauptsächlich das Werk von Rechtsanwalt Elmar Becker, und es scheint mir nicht so, als seien Pathologen seither wie Pilze aus dem Boden geschossen, die die bisher Tätigen ersetzen würden. Hoffen wir das Beste. Ich danke Herrn Prof Dr. Walter Lang für alles, was er gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Arne Burkhardt auf den Weg gebracht hat und allen anderen, die bis dahin mitwirkten. Ohne Sie alle wäre Prof. Dr. Burkhardts Arbeit nicht möglich gewesen, und der Verein MWGFD insbesondere ist Ihnen ebenfalls zu Dank verpflichtet, dass er neben Interviews und Vorträgen seiner Mitglieder damit auch ein konkretes wissenschaftliches Projekt fördern durfte, sicher nicht zum eigenen Schaden. Holger Fischer, 15. August 16:53 Uhr

Auch Elmar Becker ist ein sehr engagierter Anwalt, der von Anfang an Gesicht zeigte und auf das Unrecht hinwies und mit Holger Fischer die ersten Blutuntersuchungen anstieß.

Es wäre wünschenswert, dass uns die Industrie erst mal ganz offen sagt was drin ist. Dr. Med. Axel Bolland

