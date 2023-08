BioNTech vs. Curevac Prozess: Gründer Hörr erlitt Hirnblutung – seine mRNA-Technologie, kostet unzählige Leben

Patentrechtsverletzung? Curevac bekam vom Steuerzahler 487 Millionen Euro und BioNTech 375 Millionen Euro – durch die Geberkonferenz mit Frau von der Leyen gab es dann für alle nochmal 7,4 Milliarden Euro on top

Da streiten sie sich die Pharmakonzerne, die, wie wir längst alle wissen, nur das Wohl der Menschen im Sinn haben. Curevac klagt seit heute gegen den Pharmariesen BioNTech vor dem Landgericht Düsseldorf, wegen Patentrechtsverletzung. Dank unserer Gesundheitsminister wurden diese nicht nur bei der Impfstoffentwicklung durch unsere Steuergelder unterstützt, nein sie bekommen auch bei Impfschäden jegliche Prozesskosten und Anwälte vom Steuerzahler bezahlt. BioNTech, welches zusammen mit Pfizer 80 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftete, verklagt Curevac im Gegenzug mit einer Nichtigkeitsklage. Sie hegen Zweifel an den Patenten von Curevac, ob diese denn überhaupt gültig sind. BioNTech hat aktuell einen Nettoverlust von 190,4 Millionen. Aber keine Angst: BioNTech bastelt schon an der nächsten Ampulle für die Herbst/Winter Kollektion 2023. Während Prozesse gegen den Pharmariesen laufen, in denen Impfgeschädigte – die laut PEI ja nur Verdachtsfälle sind – nach Strich und Faden, mit Hilfe der Bundesregierung, verarscht werden.

Curevac fordert laut einer Pressemitteilung „eine faire Entschädigung“ für die Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte, die von Biontech und seinem US-Partner Pfizer bei Herstellung und Verkauf des Covid-19-Vakzins Comirnaty verwendet worden seien. Bild

Unsere Wissenschaftler haben in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegende Durchbrüche in der mRNA-Impfstofftechnologie erzielt. Diese Durchbrüche haben zu der rasanten Entwicklung von SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffen wie Comirnaty beigetragen. Dr. Alexander Zehnder, CEO von Curevac

Interessant ist auch, dass einer der Mitgründer Dr. Ingmar Hörr (2000) schon seit Jahren an der mRNA-Technologie forscht. Schon 1999 schrieb er seine Doktorarbeit zu dem Theme der „mRNA Vakzine“. Bis zur „Corona Pandemie“ hatte er ständig um das Überleben seiner Firma zu kämpfen: Immer wieder konnten langjährige Studien keinen Nutzen gegenüber Placebos beweisen. Curevac begann direkt Anfang 2020 mit der Entwicklung eines eigenen mRNA Impfstoffs gegen das Coronavirus, der auf den Namen CVnCoV hört.

Bei der Entwicklung mit dabei war der Tübinger Forscher, Dr. Hans-Georg Rammensee. Er sitzt im Wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board) des Unternehmens. In einem Interview, das im IHK Wirtschaftsmagazin Tübingen in der Ausgabe 03/2021 erschien, lobt er zunächst explizit die Arbeit von Ingmar Hörr: „Ohne das Team um Ingmar Hoerr gäbe es heute überhaupt keine RNA-Impfstoffe“.

Weiterhin antwortete er auf die Frage, was aus dem Covid-19 Impfstoff geworden sei, den er vor einem Jahr an sich selbst getestet hat:

Erfolgreich war es nur insofern, als er eine starke Immunantwort hervorgerufen hat. Dr. Hans-Georg Rammensee

Mitgründer von Curevac Ingmar Hörr erleidet Gehirnblutung

Curevac bekam vom Steuerzahler 487 Millionen Euro

Der eigene Impfstoff von Curevac hat es nicht zur Zulassung geschafft. Die Bundesregierung beteiligte sich mit 300 Millionen Euro an dem biopharmazeutischen Unternehmen CureVac AG. Also wir Steuerzahler! Curevac (früher mal mit Sitz in Tübingen, Steuerflucht in die Niederlande) und IDT-Biologika (Dessau) bekamen gemeinsam 375 Millionen Euro vom Steuerzahler. BioNTech bekam von den Steuerzahlern mal eben ganz alleine 375 Millionen Euro. Zieht man den IDT-Biologika Anteil ab, dann bekam Curvac mit der Beteiligung der Bundesregierung insgesamt 487 Millionen Euro – vom deutschen Steuerzahler erhalten, BioNTech ganze 375 Millionen Euro!

Deutschland ist Gründungsmitglied von CEPI, bislang zahlte der Steuerzahler 90 Millionen Euro

Im Februar 2019 schloss Curevac eine dreijährige Vereinbarung mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Curevac erhielt hier wieder 34 Millionen Euro, mit dem primären Ziel die bisherige Forschung an einem mRNA Impfstoff gegen das Lassa-Virus weiterzutreiben und einen „RNA-Drucker“ zu entwickeln. Deutschland ist Gründungsmitglied der internationalen Impfstoff-Initiative CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Das BMBF fördert CEPI bereits seit 2017 bis 2021 mit ­insgesamt 90 Millionen Euro.

Wer brachte die teilweise tödlich wirkende mRNA-Technologie unter die Menschheit?

