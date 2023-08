Neuer schwedischer Staatsepidemiologe warnt Ungeimpfte! Im Herbst gibt es neuen BioNTech Impfstoff gegen Eris!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte Eris erst am Mittwoch in die Kategorie „Virusvarianten von Interesse“ hoch ein

Auf die Medien ist verlass, vor allem die durch Zwangsabgaben finanzierten Öffentlich-Rechtlichen. Das ZDF gibt unter der Rubrik FAQ (Frequently Asked Questions) nun eine Einschätzung. Eigentlich schreibt darüber Katja Belousova, eine neue Angestellte bei den Öffentlich-Rechtlichen, von der wir in Zukunft sicherlich nun öfter hören werden.

Aber das ist wohl nicht nur ein Deutsches Phänomen, denn auch die schwedischen Medien berichten über diese Problematik. In Schweden gebe es doch tatsächlich auch 30 bestätigte Fälle. Bekanntes Phänomen, betroffen sind Menschen im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. Wie passend, dass Schweden nun auch seinen Staatsepidemiologen austauscht. Auf den Posten rückt nun, Magnus Gisslén, Professor für Infektionskrankheiten.

Laut ihm sind die Schweden (ähnliche Impfquote als in Deutschland) gut dagegen gewappnet und es bedarf keiner staatlichen Einschränkungen. Aber Ungeimpfte können schwer erkranken, gab der baldige, neue Staatsepidemiologe gestern zu bedenken.

Laut Wikipedia ist Eris in der griechischen Mythologie die Göttin der Zwietracht und des Streites. Wie passend.

BioNTech fährt Nettoverlust von 190,4 Millionen ein

Im Herbst kommt der neue Impfstoff von BioNTech

Die Pressemitteilung dazu auf der Pfizer Website ist spannender als ein Krimi.

Wie passend, der Mainstream ist bereits auf Linie

Lassen wir Eris, Eris sein und besinnen uns auf das Wesentliche.