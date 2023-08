Standardaufklärungsbögen des RKI zur mRNA-Impfung haben nicht auf Risiken hingewiesen

Fehlende Aufklärung macht Impfungen rechtswidrig

Juristisch gilt der Eingriff eines Arztes als Körperverletzung, weil er danach ein anderer Mensch als vorher ist, wie Gebauer in einem Interview meint. Damit dies nicht der Fall ist, muss er mich darüber aufklären und ich dabei einwilligen, denn sonst wäre es rechtswidrig. Der Patient, so sagt er, kann aber auch auf eine Aufklärung verzichten. Er wird dabei soweit aufgeklärt, dass die Restrisiken/Risiken die bestehen, dabei eingegangen werden. Er selbst spricht von einem experimentellen Charakter bei der mRNA-Impfung.

Er stellt auch die Frage, wie viel Zeit einem Erwachsenen bei einem unbestimmten Risiko – wie bei der mRNA-Injektion – zugestanden werden muss. Sonst gilt, dass der Patient nicht unmittelbar vor einem Eingriff aufgeklärt werden darf, außer bei einem Notfall. Der lag aber bei Corona-Spritzen ja nicht vor.

Nach seiner Auffassung hätte er Patienten nach der Aufklärung noch einmal nach Hause geschickt und erst am nächsten Tag gespritzt.

Wer ist Gebauer, von dem wir hier plötzlich sprechen? Die pensionierte RAin Lescaux hat vor Kurzem einen Beitrag bei uns auf dem Blog veröffentlicht. Dabei gibt sie ihre Einschätzung zu dem Fachaufsatz von Gebauer (RA) und seiner Kollegin ab. Die beiden widmeten sich also dem Thema der Aufklärungspflicht als Arzt gegenüber seinen Patienten. Der Grund weshalb sie diesen Fachaufsatz veröffentlichten, war, dass in den Standardaufklärungsbögen zur mRNA-Therapie nicht auf Risiken hingewiesen wird. Der erste Aufklärungsbogen vom Dezember 2020 ist in diesem Beitrag im Dezember 2020 zu finden.

Eine Leserin wies uns auf dieses Interview bei Reitschuster hin:

Wieso ist die NJW auf einmal nach 3-Jahren so kritisch?

Dies tat sie mit ein paar Hinweisen und Gedanken ihrerseits, welche wir sehr interessant fanden und mit der Erlaubnis diese zu veröffentlichen möchten wir dies hier gerne tun.

Frage: wie kommt es, dass plötzlich in der NJW nach 3-jährigem Schweigen zur Corona-, Masken-, Impfthematik ein so kritischer Artikel veröffentlicht wird? NJW aus dem Beck Verlag, der bekanntlich die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Maaßen beendet hat?

Gebauer fordert Generalamnestie für Ärzte

Wir sind Menschen und wir haben alle schon mal was falsch gemacht. Deswegen stellt sich die Frage, wenn es denn falsch gelaufen ist, wie kriegt man es anschließend wieder eingefangen? RA Gebauer

Nach dem Interview von Gebauer mit Reitschuster vom gestrigen Tag, in welchem Herr Gebauer eine Generalamnestie für Ärzte fordert und damit den Ärzten eine Freifahrtschein ausstellt für alle künftigen Impfungen, ist es angebracht, sich die Person von Herrn Gebauer näher anzusehen: u.a. Rechtsanwalt für Versicherungsrecht (Haftung der Ärzte?) und Krankenhausrecht

Lehrauftrag im Bereich Gesundheitsökonomie (s. Lauterbach) an der Hochschule Fresenius (!)

FDP Mitglied und Kreisvorsitzender ….. Infos aus: Lobbypedia

Sind Ärzte bei künftigen Impfungen mit neuen Stoffen strafrechtliche abgesichert?

Der gesamte NJW Artikel ist bei einer Amnestie für die Mülltonne, wenn Ärzte strafrechtlich unverfolgt bleiben. Damit sind doch privatrechtlich verfolgte Schadensansprüche bereits im Vorfeld gescheitert, oder wie sieht das Frau Lescaux? Die Patienten werden in kostenintensive Prozesse getrieben, die dann verloren werden, denn die Gerichte werden sicherlich die Steilvorlage der strafrechtlichen Amnestie benutzen, um auch privatrechtliche Ansprüche abzuschmettern. Verdacht: Durch eine Amnestie wären zum einem die Gerichte fein raus, denn bislang sind ja sie die Bösen, die Ärzte be-, verurteilen müssen. Zum anderen wären die Ärzte im Hinblick auf künftige Impfungen mit neuen Stoffen strafrechtlich abgesichert. Deshalb: wie ist der Artikel in der NJW zu werten nach den Aussagen Gebauers? Im übrigen verweise ich auf die letzte Diskussion in Manova/Rossum, wo Herr Gebauer im Hinblick auf das Corona-Unrecht auch schon von „Schwamm drüber“ spricht (min. 52) Er spricht von „Handreichung“ und „keine Vorwürfe machen“, „die, die mitgezogen worden sind, machen wir nicht fertig“ ,“ die nehmen wir wieder in unsere Mitte“. Spricht er da von den Ärzten? Interessant auch die Antwort darauf von Frau Holzeisen. Wollte ich nur mal zu bedenken geben.

