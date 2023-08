Prominente Jessica Sutta (41) leidet nach 2. Moderna Spritze an einem Impfschaden: „Ich sterbe, es ist soweit“

Sängerin leidet seit ihrer 2. Moderna Spritze an einer Neuropathie, auch Brianne Dressen leidet an einem Impfschaden

Jessica Sutta (41) ist Sängerin bei den „Pussycat Dolls“ und Tänzerin. Sie spricht nun über ihren Impfschaden nach der Moderna Spritze, denn sie leidet an einer Neuropathie (brennen im Brust und Wirbelsäulenbereich). In Einem Interview mit der EpochTimes (Jan Jekielek, Chefredakteur) kritisiert sie den Umgang mit dem Impfstoffen. Die Show bei „American Thought Leaders“ empfindet sie als den sichersten Ort für ein Interview um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Jetzt habe sie die Kraft dafür, deshalb geht sie an die Öffentlichkeit mit ihrem Erlebten.

Sie spricht davon, dass die FDA Augentropfen (Ezricare Eye Drops) zurückgezogen hat, weil diese eine Person getötet hat. Ihr ist nicht klar, wieso diese Augentropfen etwas anderes darstellen, als die Corona Impfungen.

Die Begriffe „Neuropathie“ beziehungsweise „Polyneuropathie“ (PNP) umfassen verschiedene Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Dazu zählen sämtliche Nerven im Körper, außer den Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark. Rund fünf bis acht Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind von Neuropathien betroffen. Barmer

Jan Jekielek erwähnt in dem Interview auch Brianne Dressen, die in einer ähnlichen Situation wie Jessica Sutta ist.

2 Jahre ist die Impfung nun her, jetzt erst äußert sie sich öffentlich

Vor der Impfung war Jessica Sutta bereit die „Community“ – wen auch immer sie damit meint – zu schützen. Nachdem es ihr nach ihrer 2. Moderna Spritze aber nicht mehr gut ging und ihr Leben sich verändert hat, brauchte die Tänzerin erst einmal 2 Jahre Zeit, um sich nun doch endlich öffentlich zu ihrem Impfschaden zu äußern. Vielleicht hätte sie zu einem früheren Zeitpunkt viele ihrer Fans vor dem gleichen Schicksal bewahren können? Immerhin tut sie es jetzt.

Ich bin eine gesetzestreue Bürgerin, die sich für das Wohl der Gemeinschaft einsetzt. Ich wollte dazu beitragen die Pandemie zu stoppen. Ich bin allgemein nicht gegen Impfungen, ich wollte meine Community schützen. Leider hat die Impfung unerwartete Folgen für mich gehabt und mein Leben verändert. Jessica Sutta (41)

Sie schildert in dem Interview was ihr widerfahren ist. Drei Tage nach der Spritze wachte sie mit einem unerträglichen Muskelkrampf auf. Der Schmerz war wie der Bruch einer Rippe, den sie sich auf einer Tournee zugezogen hatte. Weder ein Chiropraktiker, Akupunktur, Massage oder Ruhe halfen. CT und Blutwerte waren okay, sie wurde mit Antibiotika wegen der vom Krankenhaus diagnostizierten Nervenentzündung nach Hause geschickt. Sie war zu diesem Zeitpunkt frisch Mutter geworden und das tragen ihres Babys war vor Schmerzen kaum möglich. Am 7. Dezember konnte sie sich nicht mehr bewegen. Sie fand eine Masseurin, welche den Muskelkrampf lösen konnte, doch darauf folgten unkontrollierte Kopf- und Beinzuckungen. Zwischenzeitlich wurde von einer Rheumatologin eine Fibromyalgie diagnostiziert. Sie sollte Sport machen, damit es besser wird. Allerdings wurde es dabei sogar noch schlimmer.

Bei einer Überweisung zum Neurologen, kam heraus, dass es ein Impfschaden ist. Am 3. Mai war sie also das 2. Mal in einem Krankenhaus bei diesem Neurologen und spricht davon, dass sie getäuscht und missverstanden wurde. Obwohl der Neurologe aus diesem Krankenhaus die Diagnose stellte, wollte niemand dies wahrhaben. Den Booster sollte sie weg lassen, dann würde es besser werden. Besser wurde es nicht, eher schlechter.

Es muss schon etwas ernstes passieren, dass ich jemals wieder ein Krankenhaus betrete. Jessica Sutta

Video

Zu dem Video schreibt EpochTimes:

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin Jessica Sutta sagt, dass sie eine schwere Reaktion auf den Moderna-Impfstoff hatte. Laut Sutta begann sie drei Tage nach ihrer ersten Impfung im August 2021 an einem quälenden Muskelkrampf auf der Seite zu leiden. Trotz chiropraktischer Behandlungen, Akupunktur, Massagen und anderen Maßnahmen konnte ihr Schmerz nicht gelindert werden. Sie entschied sich schließlich, ins Krankenhaus zu gehen, wo Ärzte eine Niereninfektion diagnostizierten. Die Ärzte schlossen eine Verbindung mit dem COVID-19-Impfstoff aus, doch Sutta ist überzeugt, dass ihre Symptome eine Folge der Impfung waren. Die Symptome haben sich nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs verschlimmert. Sie berichtet von einem „Hirnnebel“ und einem dramatischen Gewichtsverlust. Im Dezember 2021 habe sie am ganzen Körper Schmerzen verspürt. Im Januar 2022 wurde bei ihr Fibromyalgie diagnostiziert und ihr wurde geraten, Sport zu treiben, um ihre Symptome zu lindern. Während einer Yogastunde, bei der sie ihren Rücken verdrehte, habe die Neuropathie angefangen. Sutta beschreibt die Neuropathie der kleinen Nervenfasern wie folgt: „[Sie] fühlt sich an, als ob man in Flammen stehen würde […] In meinem Fall war es in meinem Brustkorb und die ganze Wirbelsäule hinunter.[Der Schmerz] kam in Schüben und Wellen…“ „[Als] die Neuropathie meinen ganzen Körper ergriffen hat, starrte ich an die Decke und dachte: ‘Oh man, das war’s. Ich sterbe. Ich sterbe. Es ist soweit’,…“, sagt Sutta. In dieser Episode von Aerican Thought Leaders spricht sie zum ersten Mal über ihre Erfahrungen und warum sie beschlossen hat, ihre Meinung öffentlich zu machen. EpochTimes

Wir wünschen Jessica Sutta alles Gute und vor allem eine Gute Besserung.