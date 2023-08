Pfizer Mitarbeiter in Australien bekamen eine andere Impfstoff-Charge als die normale Bevölkerung

Pfizer Mitarbeiter bekamen also eine andere Impfstoff-Charge als die Bürger

Malcolm Roberts ist Senator in Queensland (Australien). Er hatte am 3. August die Möglichkeit zwei Pfizer Mitarbeiter zu ihrem Comirnaty Impfstoff zu befragen. Auch Senator Gerard Rennick stellte einige Fragen an die beiden Mitarbeiter. Roberts schreibt unter seinen Twitterpost, in dem er einen Ausschnitt aus der Befragung veröffentlichte, dass Pfizer „very reluctant“ (sehr unwillig) war. Im Gespräch mit den beiden Angestellten, wird weiterhin auf die Aussage „sicher und wirksam“ zurückgegriffen und laut Malcolm Roberts versteckt sich Pfizer hinter dem Entschädigungsvertrag mit der Regierung. Wie man sehen kann, läuft auf dem kompletten Planeten, das gleiche Spiel. Pfizer stellt sich dumm und weiß einfach von nichts. Wir empfehlen an dieser Stelle allen, die noch an der Pharmamafia zweifeln, sich den Film Dopesick anzusehen.

Bei Twitter schreibt er zu diesem Video:

Watch as I question Pfizer representatives last night in a Senate Hearing. The company was very reluctant to attend the committee hearing and also reluctant to supply a straight answer, automatically falling back on their ’safe and effective‘ mantra to dodge answering the question. Already, this Senate Hearing revealed that Pfizer is rewriting history on transmission of infection. We’re supposed to conveniently forget they said „get it to protect others, to save grandma“ and „when you’re vaccinated the virus stops with you“. They’re hiding behind their indemnity contract with our government and dodging responsibility. ATAGI and the Australian governments must stop pushing these unsafe and ineffective shots and drop the destructive mandates now.

Sehen Sie, wie ich gestern Abend Vertreter von Pfizer in einer Senatsanhörung befrage. Das Unternehmen war sehr unwillig, an der Anhörung des Ausschusses teilzunehmen, und auch unwillig, eine klare Antwort zu geben, indem es automatisch auf sein Mantra „sicher und wirksam“ zurückgriff, um der Beantwortung der Frage auszuweichen. Die Anhörung im Senat hat bereits gezeigt, dass Pfizer die Geschichte über die Übertragung von Infektionen umschreibt. Wir sollen einfach vergessen, dass sie sagten: „Lassen Sie sich impfen, um andere zu schützen, um Ihre Großmutter zu retten“ und „wenn Sie geimpft sind, verschwindet das Virus mit Ihnen“. Sie verstecken sich hinter ihrem Entschädigungsvertrag mit unserer Regierung und drücken sich vor der Verantwortung. ATAGI und die australischen Regierungen müssen aufhören, diese unsicheren und unwirksamen Impfungen zu propagieren, und die zerstörerischen Vorschriften sofort aufheben. twitter

Fragen an Pfizer

Der Senator stellt auch die Frage wie der Vertrag zwischen Regierung und Pfizer vertraulich sein kann, wenn der Steuerzahler dafür aufkommt und er schließt an seine Frage an, was sie zu verbergen haben. Pfizer antwortet, dass dies so üblich ist mit privaten Unternehmen. Auch stellt er die Frage ob Pfizer den Minister zu einer Impfpflicht von Arbeitgebern gedrängt hat und ob Pfizer dies in anderen Ländern getan hat. Der Pfizer Mitarbeiter antwortet, dass sie nicht involviert waren.

Zwei-Klassen-Impfung

Was besonders erdrückend ist und spätestens seit der Schweinepandemie allen bekannt sein sollte: wieder einmal haben wir eine „zwei Klassen Impfung“. Damals bekamen Politiker einen anderen Impfstoff als das normale Fußvolk, es ging um einen umstrittenen Wirkverstärker.

Eine aus unserer Sicht sehr wichtige Frage an die Pfizer Mitarbeiter, war folgende:

Der Senator fragt Pfizer, ob die Mitarbeiter in Australien einer Impfpflicht unterliegen oder unterlagen?

Der Pfizer Mitarbeiter antwortet darauf, dass es zur Hochzeit der Pandemie bei Pfizer ein Mitarbeiterimpfprogramm gab. Daraufhin stellt der Senator die frage ob dies derzeit immernoch so ist und der Mitarbeiter von Pfizer antwortet, dass dies immernoch so sei.

Senator: Haben Ihre Mitarbeiter eine spezielle Charge (batch) bei der Impfpflicht erhalten, welche nicht durch die TGA getestet wurde? Erstmals antwortet der zweite Pfizer Mitarbeiter. Das war laut diesem Mitarbeiter tatsächlich so, aber Pfizer tat dies natürlich aus reiner Nächstenliebe – schließlich wollten sie keine Chargen den Ländern vorenthalten, wo er geordert und so „dringend gebraucht“ wurde. Man kann an dieser Stelle zu dem Schluss kommen, dass auch bei Pfizer Australien gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Die Begründung kann man glauben – oder eben auch nicht.

Im aktuellen Buch von Prof. Bhakdi & Kollegen „mRNA-Technologie gescheitert – Folgeimpfstoffe richten weiter Schäden an“ wird das Thema zu den einzelnen Impfstoff-Chargen und die generelle Problematik diese Technologie bereits kritisch unter die Lupe genommen.

Auch Senator Gerard Rennick konnte einige Fragen zu dem Impfstoff stellen

Auf seiner Website äußert sich Rennick zu der Befragung von Pfizer und stellt fest, dass Pfizer nicht erklären kann, wieso ihr Impfstoff Myokarditis verursacht.

Pfizer can’t explain why their vaccine cause myocarditis Last night the Senate finally got to question Pfizer as to the effectiveness of the vaccine. It was disappointing that they would not acknowledge the lack of testing they performed prior to the rollout, nor could they explain why it damages heart muscle. Despite all of this they continue to claim the vaccine is safe and effective without qualifying the risks.

Pfizer kann nicht erklären, warum ihr Impfstoff Myokarditis verursacht Gestern Abend hatte der Senat endlich Gelegenheit, Pfizer zur Wirksamkeit des Impfstoffs zu befragen. Es war enttäuschend, dass das Unternehmen weder zugeben wollte, dass es vor der Markteinführung keine Tests durchgeführt hatte, noch konnte es erklären, warum der Impfstoff den Herzmuskel schädigt. Trotzdem behaupten sie weiterhin, der Impfstoff sei sicher und wirksam, ohne die Risiken zu nennen.

In unserer aktuellen Auswertung zum 21. PEI Sicherheitsbericht haben wir die Problematik der Myo- und Perikarditis erneut thematisiert. Offiziell (Achtung: Dunkelzifferrate) gingen 2.953 Meldungen beim PEI ein.

Auch greift er das Thema auf, dass sich über 10 Millionen Australier weniger als 10 Monate nach der Spritze infiziert haben. Die Ausrede, dass das Virus mutiert sei, lässt er nicht zählen. Es war bekannt, dass Viren sehr leicht mutieren und deshalb das Design des Impfstoffs im Hinblick auf die Wirksamkeit von Anfang an fehlerhaft war.

Despite claiming the vaccine was effective in preventing infection, Pfizer can’t explain why over 10 million people in Australia caught Covid less than 10 months after opening international borders. The excuse by Pfizer that the virus mutated doesn’t cut it. Unlike other pathogens such as bacteria and double stranded DNA viruses (smallpox), single stranded mRNA viruses mutate very easily. That’s why the design of the vaccine in regards to efficacy was flawed from the start because it needed it build up resistance to all 29 proteins in the Covid virus (I said vaccine in the clip – my apologies). Instead the vaccine only protects against the spike protein meaning that there was no protection against the other 28 proteins. As a result, the moment the spike protein mutated the vaccine became ineffective against the new mutation. Not to mention the speed at which antibodies and T Cells dropped off at 35 days in regards to the original strain. Spending money on a vaccine with such a short immune response but significant and unknown safety risks is reckless. #auspol @Jikkyleaks Trotz der Behauptung, der Impfstoff sei wirksam bei der Verhinderung von Infektionen, kann Pfizer nicht erklären, warum sich über 10 Millionen Menschen in Australien weniger als 10 Monate nach Öffnung der internationalen Grenzen mit Covid infiziert haben. Die Ausrede von Pfizer, dass das Virus mutiert sei, greift nicht. Im Gegensatz zu anderen Krankheitserregern wie Bakterien und doppelsträngigen DNA-Viren (Pocken) mutieren einzelsträngige mRNA-Viren sehr leicht. Deshalb war das Design des Impfstoffs im Hinblick auf die Wirksamkeit von Anfang an fehlerhaft, denn es musste eine Resistenz gegen alle 29 Proteine des Covid-Virus aufgebaut werden (ich sagte in dem Clip Impfstoff – ich bitte um Entschuldigung). Stattdessen schützt der Impfstoff nur gegen das Spike-Protein, was bedeutet, dass es keinen Schutz gegen die anderen 28 Proteine gibt. In dem Moment, in dem das Spike-Protein mutierte, wurde der Impfstoff unwirksam gegen die neue Mutation. Ganz zu schweigen von der Geschwindigkeit, mit der Antikörper und T-Zellen in Bezug auf den ursprünglichen Stamm nach 35 Tagen abfielen. Es ist leichtsinnig, Geld für einen Impfstoff auszugeben, der eine so kurze Immunreaktion hat, aber erhebliche und unbekannte Sicherheitsrisiken birgt. #auspol @Jikkyleaks

Er kritisiert die Leichtsinnigkeit mit der das Geld für diesen Impfstoff ausgegeben wurde obwohl die Immunraktion so kurz ist und es erheblich Sicherheitsrisiken für den Impfstoff gibt. Das Buch Projekt Lightspeed von Ugur Sahin findet ihr für kurze Zeit in diesem Beitrag.