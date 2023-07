1. Prozesstag gegen BioNTech – Richter Hub zweifelt schon jetzt am Impfschaden wegen zu hohem Cholesterinspiegel

Bundesweit hat nun der erste Prozess gegen BioNTech gestern am Rottweiler Landgericht gestartet, Anwalt ist Joachim Cäsar-Preller

Wieso die Tagesschau auf einmal von „vermuteten Impfschäden“ spricht, während es in der Corona-Pandemie doch so oft hieß „an Corona gestorben“ und nicht: „vermutlich an Corona erkrankt oder verstorben“. Die Tagesschau schreibt zu dem aktuellen Prozessen von BioNTech und AstraZeneca:

Zwei Gerichte beschäftigen sich von heute an mit Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen. In Bayern beginnt ein Berufungsprozess gegen AstraZeneca. Die Klägerin macht den Impfstoff des Unternehmens für starke Gesundheitsprobleme verantwortlich. In Baden-Württemberg wird die Klage eines Mannes gegen BioNTech verhandelt. Er führt die Verschlechterung seiner Sehkraft auf den Impfstoff des Konzerns zurück. instagram

Es ist eine enorme Lichtempfindlichkeit im Auge. Ich kann eine sich bewegende Hand erkennen, aber keine Finger und kein Gesicht mehr. Dietmar S.

Mehr Details findet man dort nicht, außer dass wieder versucht wird, das Ganze als Marginalität abzutun. 192 Millionen Impfdosen, stehen 209 Klagen gegenüber. Das Underreporting wird weiterhin ignoriert und der enorme Aufwand für die Geschädigten, gerade finanziell, wird ebenfalls außen vor gelassen. Demgegenüber steht eine mediale Impfpropaganda, die Menschen ausgrenzte, wenn sie sich nicht für die „Impfung“ entschieden haben.

Bei der Bild spricht der Anwalt Joachim Cäsar-Preller (61) komischerweise von bundesweit 300 ähnlichen Klagen gegen BioNTech. Aber da können die Öffentlich-Rechtlich-Angestellten sicherlich nichts dafür, ging das Budget gewiss für Faktenchecks drauf – gewissenhafte Recherche war noch nie deren Stärke. Laut Cäsar-Preller litten die meisten Geschädigten unter Thrombosen, Herzerkrankungen und chronischer Erschöpfung.

Die Impf-Charge, die bei meinem Mandanten verwendet wurde, hat mehrere Tote und Schwergeschädigte verursacht. Joachim Cäsar-Preller, Anwalt

Auch Zahnärztin leidet an einem Hörschaden nach AstraZeneca Spritze – Landgericht Hof sieht „positives Nutzen-Risiko-Verhältnis“

Über den Fall des Ingenieurs Dietmar S. haben wir bereits berichtet: Augeninfarkt als Folge der Corona-Impfung – BioNTech darf Kosten dem Steuerzahler in Rechnung stellen!. Es gibt aber offensichtlich bereits mehrere Fälle zum AstraZeneca „Impfstoff“. Von welchem Fall die Tagesschau berichtet und der Richter spricht ist uns nicht ganz klar.

Der Fall einer Zahnärztin die sich mit AstraZeneca hat impfen lassen, ist in der FAZ vermerkt. Im Prozess von Dietmar S. wies der Richter wohl u.a. auf die Entscheidung des Langerichts Hof hin, was derzeit vom Oberlandesgericht Bamberg geprüft wird. Ob das nun diese Entscheidung ist, können wir nicht beurteilen, wird hier von einer Dünndarmresektion gesprochen, während die Frau beim FAZ Artikel von einem Hörschaden spricht.

Auch gibt es bereits einen Fall mit Urteil vom 25.01.2023 (Aktenzeichen: 2 O 83/22) bei dem die Erben eines an einem Aneurysmas verstorbenen Familienvaters geklagt haben.

Der Südkurier schreibt zu dem ersten Prozesstag gestern, nachdem der Richter Torsten Hub, siehe FAZ, Dietmar S. fragte:

Was macht Sie subjektiv so sicher, dass die Impfung die Ursache für die Erkrankung war? Torsten Hub, Richter

In Freiburg habe er sich im Juni 2021 zum zweiten Mal impfen lassen, dann bei seiner Schwester übernachtet, die dort lebt. Am nächsten Morgen sei ihm schwindlig gewesen, im Gespräch mit seiner Schwester habe er, der Fußballfan, keinen Namen der Nationalspieler mehr gewusst. Ein Brainfog, der mehrere Wochen anhielt. Dass er nicht gleich zum Arzt ging, begründete Dietmar S. damit, dass auch jüngere Bekannte von ihm nach den Impfungen Konzentrationsprobleme hatten, „nur nicht so schlimm wie bei mir“. Und dass er in der Zeit arbeitslos war. Dietmar S.

Richter zweifelt am Impfschaden – für den Impfschaden könnten auch andere Gründe in Erwägung gezogen werden – schon jetzt kommt er zu einem quasi Urteil

Und nun sind wir beim Thema angelangt, vor dem viele bereits gewarnt haben. Der vorsitzende Richter kann eben die Vorerkrankung die der 58-Jährige hat nicht ausschließen, dass diese nicht ursächlich für den Schaden sein könnten. Laut FAZ soll der Richter im Wortlauf gesagt haben: „Selbst wenn es damals doppelt so viele Augeninfarkte gegeben hätte, könnten auch andere Umstände hierfür verantwortlich gewesen sein.“ Weiter heißt es bei der FAZ: „Auch wies der Richter auf eine Entscheidung des Landgerichts Hof hin, die gerade vom Oberlandesgericht Bamberg überprüft werde. Danach gebe es bei den Corona-Impfungen ein „positives Nutzen-Risiko-Verhältnis“.

Cholesterinspiegel solle nun schuld am Augeninfarkt sein

In der Bild kann man lesen, dass von einem zu hohen Cholesterinspiegel gesprochen wird. Inzwischen wissen doch viele – beispielsweise der Focus 2015 oder die Süddeutsche Zeitung 2013 – dass besagter Cholesterinspiegel in den Jahren immer weiter nach unten gesetzt wurde um künstlich Patienten für die Pharmakonzerne zu schaffen. Vielleicht kennt auch noch irgendjemand aus der Akte Lauterbach den Lipobay-Skandal? Wir zitieren kurz aus unserem Beitrag:

1997 wurde von Bayer in den USA Lipobay zugelassen, ein Medikament zur Senkung des Blutfettspiegels. Genau zu dieser Zeit war Karl Lauterbach an der Universität in Köln tätig und wurde in demselben Jahr zum Professor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie. Noch während der Einführung von Lipobay führte Karl Lauterbach laut Recherchen des Spiegels aus dem Jahr 2004 – offensichtlich pharmafinanzierte – Studien zu dem Medikament durch und verharmloste schon damals die Wirkung des Medikaments. Kurze Zeit nach der Einführung starben alleine in den USA 31 Menschen in Folge der Nebenwirkungen und auch in Deutschland kam es zu zahlreichen Todesfällen. Das Medikament wurde 2001 vom Markt genommen. Schon damals gab es allerdings Menschen und Fachleute – die es besser wussten, aber mit deren Tipps man keine Milliarden einfahren kann: „bei der Senkung des Bluttfettspiegels seien Medikamente immer nur die zweitbeste Lösung“, erklärt Heidi Braunewell von der Reformhaus-Fachakademie in Oberursel. Studien hätten gezeigt, dass leicht bis mäßig überhöhte Cholesterinwerte mit der richtigen Ernährung und ausreichender Bewegung dauerhaft um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden können.

Bei der Süddeutschen heißt es beispielsweise 2013, was der Richter Hub einfach auch nicht wissen kann, so wie er eben von einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis spricht:

Im Jahre 2005 empfahl die Europäische Kardiologenvereinigung sogar einen Wunschgrenzwert von 193 Milligramm pro Deziliter, was allerdings auch unter Ärzten erhebliche Proteste auslöste, da auf diese Weise drei Viertel aller Erwachsenen krankgeredet und für potenziell therapiebedürftig erklärt würden.

[…]

Aus den einschlägigen Statistiken geht hervor, dass fast fünf Millionen Menschen in Deutschland Statine einnehmen. Aber nur bei etwa zwei Millionen dieser Patienten ist das medizinisch schlüssig zu begründen – etwa nach einem Infarkt oder bei Diabetikern mit entgleisten Blutfetten. Der trotzdem therapierte große Rest umfasst eine diffuse Gruppe von Menschen, die ein bisschen zu dick und ein bisschen zu bewegungsfaul sind und die ein bisschen erhöhte Cholesterinspiegel aufweisen. Diese undifferenzierte Verschreibungslust führt dazu, dass sich gleich mehrere Fettsenker regelmäßig unter den Top Ten der Medikamentenbestseller wiederfinden. Das bekannteste Mittel Atorvastatin (die Handelsnamen sind Sortis oder Lipitor) war 2011 mit mehr als 12,2 Milliarden Dollar das umsatzstärkste Medikament weltweit.

Beim Südkurier heißt es zu der Einschätzung des Richters:

Der Vorsitzende Richter Torsten Hub hatte dennoch seine Zweifel, ob der Impfstoffhersteller zu Schadensersatz verpflichtet werden könne. Es sei kaum nachzuweisen, dass der Augeninfarkt direkt mit der Impfung zusammenhänge. Immerhin habe der 58-Jährige einige Vorerkrankungen, die ebenfalls ursächlich sein könnten. Auch sei fraglich, ob das Rottweiler Landgericht überprüfen müsse und könne, dass die Zulassung des Impfstoffs durch die Behörden rechtens war. „Der Anspruch ist sehr schwer nachzuweisen“, so Hub. Auch wenn das nicht heiße, dass das Gericht das schwere Schicksal von Dietmar S. nicht anerkenne.

Richter schlug gütliche Einigung vor, die von BioNTech natürlich abgelehnt wurde

Neben dem Vorschlag einer gütlichen Einigung durch den Richter (typisch), wird der Prozess nun im schriftlichen Verfahren geführt und ein Urteil wird bis 29. September verkündet. Wie dies ausfallen könnte, das kann man sich an dieser Stelle schon mal denken.

Er schlug eine gütliche Einigung vor, die jedoch von den beiden Vertretern von Biontech, Tobias Bomsdorf und Benjamin Hermes, abgelehnt wurde. „Wir sehen aus medizinischer und rechtlicher Sicht dafür keine Möglichkeit“, sagte Bomsdorf. Wenn berechtigte Ansprüche da wären, würde Biontech diese regulieren. Die lägen in diesem Fall aber nicht vor. Der Prozess wird nun geführt, aber im schriftlichen Verfahren. Die Entscheidung wird das Gericht am Freitag, 29. September verkünden.

Wir können das menschlich sehr gut nachvollziehen. Anwalt von BioNTech

Wo genau auf der Karriereleiter steht Richter Hub eigentlich und wie genau sieht seine Vergangenheit aus und wen kennt er alles? Aber sicherlich möchte er nicht enden wie der Familienrichter Dettmar, der aktuell selbst vor Gericht steht.