Bundesregierung gibt zu: 11 Kinder nach Spritze verstorben – PEI spricht von 8 Kindern

Bundestagsabgeordneter fragt zu den Todesfällen nach den Corona-Spritzen bei der Bundesregierung nach

Seit dem 30.06.2022 hat das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut, PEI) keine neuen „Sicherheitsberichte“ zu den Erkenntnissen der mRNA- und Vektorimpfstoffen veröffentlicht. Das PEI betreibt offensichtlich Arbeitsverweigerung. Auch das Impfdashboard wurde zum 7. April diesen Jahres eingestellt. Wer nun aber sagt „aber es gibt doch den 20. PEI Sicherheitsbericht mit Datenstand bis zum 31.10.2022“, dem muss man leider entgegnen, dass sich dieser lediglich noch mit „bivalenten“ Impfstoffen, die damals lediglich 1% der Impfungen ausmachten, befasst. Und selbst dann beinhaltet das letzte Pamflet nur Daten bis zum 31.10. – also ist uns das PEI 8 Monate schuldig. Die Übersicht aller Sicherheitsberichte findet ihr hier.

Am 30. Juni 2023 – also am vergangenen Freitag – war das PEI der Gesellschaft einen Datenstand von 1 Jahr zu den neu und lange Zeit bedingt zugelassenen Impfstoffen schuldig!

Eine Begründung dazu liefert die Website des PEI. Es gäbe angeblich eine umfangreiche Datenlage zur Sicherheit der Covid-19 Impfstoffe – die den Bürgern aber offensichtlich vorenthalten wird. Das PEI entscheidet eigenmächtig und die Zulassungsinhaber führen selbstverständlich die Sicherheitsstudien – unabhängig und ohne jegliche Hintergründe – durch.

PEI veröffentlicht seit dem 30.02.2022 keine Todesfälle mehr, die Todesfälle durch die Spritzen bei Kindern verschweigt es bereits seit dem 30.12.2021

Interessant ist aber eine Anfrage an den Bundestag vom 24.03. diesen Jahres, denn dort stellt ein Bundestagsabgeordneter eine Anfrage zu den Todesverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der Corona-Spritze. Gefragt wird zum einen nach den Todesfällen, sortiert nach 4 Altersgruppen und zum anderen, an welchem Tag die Person verstorben ist.

Interessant ist nun die Antwort der Bundesregierung, denn die Antwortet am 24.03.2023 lediglich mit Daten bis zum 31.12.2022. Bis dahin gab es 2.131 Verdachtsfallmeldungen zu Todesfällen.

Wir kramen nun in unserem Gedächtnis und erinnern uns, im 19. PEI Sicherheitsbericht mit Daten bis zum 30.06.2022 gab es bereits 3.023 Verdachtsfallmeldungen zu Todesfällen, sogar im 18. PEI Sicherheitsbericht waren mehr Menschen gestorben – 2.810.

Natürlich unternimmt das PEI nichts gegen die Behauptung, es wären nur Verdachtsfälle. Wieso auch, diejenigen, die dort angestellt sind, arbeiten ja teilweise in der Branche in der Impfstoffe bares Gold darstellt oder sie haben kurz- oder mittelfristig eine Aussicht auf einen gut bezahlten Job in der Pharmabranche (Drehtüreffekt).

Zurück zu den Zahlen. Wir haben nun also 892 Todesfälle weniger als 7 Monate zuvor. Warum? Wir vermuten weil das PEI in der Antwort nur Fälle zählt, die bis zum 42. Tag nach einer COVID-19-Impfung auftraten. Die anderen werden einfach mal nicht erwähnt. Man muss hier aber erwähnen, dass der Fragesteller die Frage (unserer Meinung nach) leider auch so formuliert hat, dass diese Antwort ausreicht. Nichtsdestotrotz hätte eine „kritische Behörde“ durchaus mit allen Todesfällen geantwortet – aber wir wissen ja mittlerweile, auf welcher Seite das PEI steht – der, der Pharmaindustrie.

PEI spricht immer noch von 8 toten Kindern nach der Spritze



Interessant ist aber noch ein weiterer Aspekt: Seit dem 17. PEI Sicherheitsbericht werden von dem PEI keine Daten mehr zu den Todesfällen bei Kindern herausgegeben. Der Datenstand im 17. Bericht war der 30.12.2021 und es gab 8 Kinder, die nach einer Corona Impfung gestorben sind. Im 18. PEI Sicherheitsbericht mit Datenstand 31.03.2022 wurde diese Angabe dann einfach gestrichen und nie wieder thematisiert.

Anfrage an den Bundestag am 24.03.2023 zu den Todesfällen nach einer Corona-Spritze

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz hat also bei der Bundesregierung nach den Todesfällen im Zusammenhang nach der Impfung gefragt. In der Drucksache 20/6142 Anfrage 100 findet sich dann die Frage und die entsprechende Antwort dazu. Der Abgeordnete Thomas Dietz (AFD) stellte der Bundesregierung folgende Frage:

Wie viele Todesverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit COVID-19 Impfstoffen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung, in den Altersgruppen 5 bis 11 Jahre, 12 bis 17 Jahre, 18 bis 59 Jahre und ab 60 Jahre bis zum 31. Dezember 2022 (bitte nach Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 7, Tag 14, Tag 30 und Tag 42 gliedern)?

Hier die schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke (Politik- und Rechtswissenschaft):

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke

vom 24. März 2023 Bei der Betrachtung von Verdachtsmeldungen ist u. a. die Anzahl durchgeführter Impfungen des jeweiligen Impfstoffs zu beachten. In Deutschland wurden im genannten Zeitraum etwa 191 Millionen COVID-19-

Impfungen verabreicht. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Institutes wurden vom 27. Dezember

2020 bis zum 31. Dezember 2022 2.131 Verdachtsfälle einer Nebenwirkung mit tödlichem Ausgang gemeldet, die bis zum 42. Tag nach einer COVID-19-Impfung auftraten. Hierbei wurden Meldungen berücksichtigt, bei denen Angaben zum Impfdatum und Datum des Todes vorlagen.

Wieso hier in der Altersangabe so große Spannen genommen wurden, kann man sich ja denken. Hier wird alles unternommen um ja keine Schlüsse aus den Daten ziehen zu können. Was soll eine Alterspanne von 18 bis 59 Jahre? Ob Menschen direkt unmittelbar nach der Spritze verstorben sind kann man aus diesen Angaben leider nicht heraus lesen. Dazu ist unter der Tabelle vermerkt: „Verdachtsfälle einer Nebenwirkung mit tödlichem Ausgang, die innerhalb der ersten 24 h nach einer COVID-19-Impfung berichtet wurden, werden mit dem Zeitintervall „1 Tag“ in der Tabelle dargestellt.“

Allerdings sind 279 Menschen direkt am 1 Tag nach der Spritze verstorben und trotzdem wird hier lediglich von „im Zusammenhang“ gesprochen. Auch 2 Tage danach versterben 351 Menschen und am Tag 3 sind es noch stolze 184 Menschen. Innerhalb von 4 bis 7 Tagen sterben 457 Menschen.

Fassen wir zusammen: insgesamt es sind also 892 Todesfälle weniger als im letzten „richtigen“ PEI Sicherheitsbericht – owohl der Zeitraum der Datenerhebung größer war. In der Antwort ist limitierend zu lesen: „Hierbei wurden Meldungen berücksichtigt, bei denen Angaben zum Impfdatum und Datum des Todes vorlagen.“ Da der Abgeordnete also explizit nach dem Tag des Versterbens fragt, lässt man diese Zahlen einfach weg? Wenn ja, hätte man diese doch aufführen können mit einem entsprechenden Hinweis? Wie viele Fälle könnten dies gewesen sein, wenn wir jetzt eine Differenz von 892 Fällen haben? Ist es nicht eher wahrscheinlicher, dass es mehr Fälle wurden? Das PEI gibt doch offen zu, dass es keinen Teil dazu beiträgt die Verdachtsfallmeldungen zu verifizieren, wie können es also weniger werden?

Offiziell sind nun 11 Kinder an der Spritze gestorben

Im übrigen liegen nun seit dem 17. PEI Sicherheitsbericht erstmals neuere – ob vollständig weiß man nicht – Zahlen zu den Todesfällen bei Kindern vor. Am 30.12.2021 waren 8 Kinder im Zusammenhang mit der Spritze verstorben. Nun sind wir inzwischen bei 11 Kindern angelangt.

Weitere Frage des Abgeordneten Dietz zu den verimpften Dosen an die Bundesregierung

Außerdem fragte der Abgeordnete Dietz auch die verimpften Dosen seit Januar 2022 bis Februar ab:

Wie viele Dosen COVID-19-Impfstoffe (bitte nach verschiedenen Herstellern differenzieren) wurden vom 1. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2023 monatlich verimpft bzw. an die anfordernden Stellen abgegeben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar vom 24. März 2023

Die Anzahl der monatlich durchgeführten Impfungen im Zeitraum vom Januar 2022 bis zum 28. Februar 2023 nach Herstellern und Impfstoff sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.*



Der zeitliche Verlauf der bundesweiten Impfstofflieferungen an die an-

fordernden Stellen aufgeschlüsselt nach Impfstoffen und Bundesland ist

unter https://impfdashboard.de/daten abrufbar. Darüber hinaus liegen

dem Bundesministerium für Gesundheit keine Erkenntnisse vor.

