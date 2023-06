Justizskandal: Richterin Breywisch-Lepping wünscht sich Feedback zu ihrem Urteil: 2 Jahre und 10 Monate Gefängnis für Dr. Habig!

Richterin Breywisch-Lepping hat „nur Gesetze befolgt“ – riesiger Justizskandal

Dieses Wochenende wäre gut dafür geeignet, sich ein wenig Zeit zu nehmen, um Richterin „Petra Breywisch-Lepping“ Feedback für ihr aktuell erlassenes Gerichtsurteil zu Dr. Habig zu geben. Seit 13 Monaten sitzt er in U-Haft, wurde anfangs mit Hand- und Fußfesseln zum Gericht gebracht und der Kontakt zu seiner Frau wird ihm auch soweit es geht untersagt.

Wir haben sehr lange im „www“ gesucht, finden aber leider keinen direkten Kontakt zu Richterin Breywisch-Lepping. Auch sonst findet man zu der Richterin im Internet kaum etwas. Wenn einer unserer Leser mehr dazu weiß, sind wir um Informationen dankbar.

Der Arzt hat sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten; insbesondere darf er nicht das Interesse Dritter über das Wohl der Patienten stellen. Wenn man mich deshalb kriminalisiert, weil ich Menschen geholfen habe, dann ist das eben der Preis, den man für die Verteidigung der Menschlichkeit bezahlen muss. Dr. Habig

Natürlich haben wir nur eine geringe Reichweite, aber wir möchten diese nutzen, damit alle unsere Leser dieser Richterin Feedback zu ihrem Verhalten und dem gesprochenen Urteil geben. Auch wenn so mancher Richter denkt, er wäre gottgleich und für seine Karriere dürfte er jegliche Regeln über Bord werfen, muss er dafür eine Rückmeldung spätestens nach so einem Urteilsspruch erhalten.

Unsere Bitte: flutet das E-Mail Postfach, ruft am Montag die Sekretärin der Richterin an und sagt ihr, was ihr davon haltet, schickt gerne auch Briefe wenn euch das lieber ist.

Feedback an Richterin Petra Breywisch-Lepping

Gefunden haben wir „nur“ die allgemeine Anschrift und E-Mail Adresse, aber mit dem entsprechenden Betreff und der passenden Anrede findet die Post sicherlich die richtige Ansprechpartnerin.

Adresse:

Landgericht Bochum

Frau Richterin Petra Breywisch-Lepping

Josef-Neuberger-Str. 1

44787 Bochum

E-Mail: poststelle@lg-bochum.nrw.de

Laut einem Leser ist am Landgericht Bochum die 12. große Strafkammer für Allgemeine Strafsachen zuständig. Die Durchwahl zu dieser Kammer lautet: 0234 967-3204, die Zentrale ist erreichbar unter der Telefonnummer 0234 967-0.

Vielleicht hat ja einer unserer Leser einen Zugang zum Richterscore, einem Richterbewertungsportal für Anwälte. Wäre ja sehr spannend zu sehen, was die Anwälte im allgemeinen über diese Richterin sagen.

Zeugen wurden massiv unter Druck gesetzt und Besucher mussten Personalausweis abgeben, damit dieser kopiert werden kann

Das aktuelle Video, in dem sich RA Schmitz selbst zu dem Urteil äußert, findet ihr in diesem Beitrag – am Ende als Update eingefügt. Er spricht davon, dass Zeugen unter Druck gesetzt wurden, beispielsweise mit Aussagen wie „ach es sind ja schon über 1.000 Patienten geständig“. So massiv, dass einige Patienten, obwohl dies bereits Monate vergangen ist, stark traumatisiert gewirkt haben. Einige Zeugen konnten keine Aussage machen, weil sie nervlich komplett zerrüttet waren. Einem türkischen Patient wurde gedroht, wenn er nicht geständig wäre, würde er ins Gefängnis kommen.

Auch ein Polizist war unter den Patienten, welcher selbst Hausdurchsuchen kennt, aber es war „völliger Wahnsinn“ und ihm wurde die Pistole auf die Brust gesetzt. Dass diese Druck ausgeübt wurde, zeigt RA Schmitz eindeutig, dass die Staatsanwaltschaft wusste, dass der Test nicht das leisten kann, was in den Beschlüssen behauptet wurde.

Trotzdem behauptet die Richterin bei der Urteilsverkündung, es wäre kein unzulässiger Druck ausgeübt worden.

Den Grundsatz der Öffentlichkeit tritt Petra Breywisch-Lepping schon deshalb mit Füßen, weil sie auch bei dieser Verhandlung von den Besuchern verlangte, dass sie ihren Ausweis abgeben, damit dieser kopiert werden kann und ihr vorgelegt werden. Auch versuchte die Staatsanwältin die Patienten dazu anzustiften, dass diese Dr. Habig anzeigen. Dr. Habig wurde lange Zeit mit Fußfesseln transportiert, das war das Einzige wogegen RA Schmitz vorgehen konnte. Die Richterin überließ es den Wachmeistern ob sich Habig und seine Frau umarmen und einen Kuss geben durften. Sie stahl sich da aus der Verantwortung und überließ es deren Lust und Laune. Niemand übernahm die Verantwortung.

Als Dr. Habig seine Worte vorbrachte berührte das alle, außer die vorsitzende Richterin und deren Kollegen. Teilweise weinten die Menschen im Gerichtssaal.

Justiz ist unfähig das Unrecht der letzten drei Jahre aufzuarbeiten

Auch wurde RA Schmitz vorgeworfen er hätte einen Schauprozess gemacht. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Laut Schmitz soll die Botschaft dieses Prozesses sein:

Die Justiz hat hier einen politischen Prozess inszeniert, getragen von politischen Motiven, der geeignet ist, alle Ärzte in diesem Land für alle Zeiten abzuschrecken. Die Botschaft ist, wenn ihr so etwas macht wie dieser Arzt und wollt euch schützend vor die Patienten stellen und erteilt unrichtige Atteste, dann kommen wir, wir sperren euch weg, wir zerstören eure Existenz und wenn wir können, klagen wir auch noch eure Ehefrau an und zerstören auch noch deren Existenz. Das ist die Messsage. Und alles das was entlastet das wird vor Gericht nicht aufgearbeitet, Beweisanträge haben überhaupt keine Aussichten darauf, dass sie umgesetzt werden und wenn dann vielleicht damit mit Experten das Gericht benennt, die mainstreamkonform sind. RA Schmitz

Sicherlich freut er sich gerade jetzt über Post:



Dr. Heinrich Habig,

JVA Bochum

Krümmede 3a

44791 Bochum.