1. Gerichtsurteil zu Impfbescheingungen: Dr. Habig sitzt seit 13 Monaten in U-Haft, heute wurde er zu 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt

Heute wurde Dr. Heinrich Habig zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft vor dem Landgericht Bochum verurteilt. Wer mit den genauen Hintergründen nicht vertraut ist, den empfehlen wir folgende Beiträge:

Richterin lässt Türen des Gerichtssaals verschließen, weil ihr Applaus missfällt

Dr. Paul Brandenburg (der selbst auch betroffen ist) schreibt in einem aktuellen Artikel über das dreieinhalbstündige Plädoyer von Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, was er am Dienstag gehalten hatte. Auch kommt zur Sprache, wie sich Richterin Breywisch-Lepping während einer solchen Verhandlung verhält:

Die Vorsitzende Richterin Petra Breywisch-Lepping eröffnete die Verhandlung mit 30-minütiger Verspätung. Sie wies und wies darauf hin, dass Beifallsbekundungen während und nach dem Plädoyer nicht erlaub seien und gegebenenfalls mit Ordnungsgeldern geahndet würden. Dann erteilte sie Rechtsanwalt Schmitz das Wort.

Am Ende kam auch Dr. Habig zu Wort der sich für das überragende Engagement seines Anwalts bedankte und sich und sein Handeln nochmal begründete.

Nach einer kurzen Pause erteilte die Richterin dem Angeklagten das Schlusswort. Habig bedankte sich zu Beginn beim Publikum, bei seinen Freunden und seiner Frau für die Unterstützung. Ein besonderer Dank ging dabei an seinen Wahlverteidiger. Er habe noch nie einen Anwalt kennengelernt, der sich so intensiv in die Materie eingearbeitet und sich so sehr für seinen Mandanten eingesetzt habe.

Der Arzt hat sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten; insbesondere darf er nicht das Interesse Dritter über das Wohl der Patienten stellen. Wenn man mich deshalb kriminalisiert, weil ich Menschen geholfen habe, dann ist das eben der Preis, den man für die Verteidigung der Menschlichkeit bezahlen muss. Dr. Heinrich Habig

Als das Publikum daraufhin doch applaudierte und damit seinen Widerwillen gegen die Richterin zum Ausdruck brachte, reagierte diese wohl sehr erbost. Denn dem Wort eines Amtsträgers, hat niemand zu widersprechen.

Nach dieser emotionalen, bewegenden Rede applaudierten die Zuschauer spontan. Daraufhin veranlasste die Richterin, dass die Justizbeamten die Türen des Gerichtssaals verschlossen und die Personalien der Applaudierenden feststellten. Nach deutlichem Protest der Anwesenden wurden die Türen wieder geöffnet und keine Ordnungswidrigkeiten verhängt.

Heutiges Teilurteil zu Impfbescheinigungen

RA Moser schreibt in seinem Kanal heute Morgen:

Tag der Entscheidung Im Verfahren Heinrich Habig wird heute vom Landgericht Bochum das Urteil zum abgetrennten Verfahren gefällt. Vor dem Gerichtssaal und im Besucherbereich herrscht großer Andrang. Auch Presse ist reichlich vertreten, so der WDR und RTL/NTV. Einige der Zuschauer tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Wir für Heinrich“ und fiebern dem Urteilsspruch entgegen, der alsbald zu hören sein wird. @RAStBChrisMoser

Das Teilurteil kann nun in Telegram bei RA Moser eingesehen werden. Wir haben es aber hier für alle zur Verfügung gestellt, da nicht jeder Telegram nutzt.

Dr. Habig wurde laut RA Moser zu 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Der Haftbefehl ist sofort zu vollstrecken. Außerdem wird ihm eine rechtsfeindliche Gesinnung vorgeworfen. Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe lagen laut der Richterin nicht vor und Notwehr bzw. Nothilfe ist grundsätzlich gegen Gesetze unzulässig.

Recht gesprochen? In Sachen Heinrich-Habig hat das Landgericht Bochum soeben das Teilurteil über 207 Fälle verkündet. Es hat Heinrich Habig verurteilt zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten, der Haftbefehl ist sofort zu vollstrecken. Die Begründung des Urteils lässt sehr zu wünschen übrig. Es wurden lediglich Behauptungen aufgestellt, keine einzige Subsumtion vorgenommen. Für Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe gibt es nach Ansicht des Gerichtes keine Anhaltspunkte. Stattdessen wirft das Gericht Heinrich Habig eine „rechtsfeindliche Gesinnung“ vor. Vom Standpunkt eines Juristen kann ich nur sagen, dass dieses Urteil einen Tiefpunkt deutscher Justiz darstellt. @RAStBChrisMoser

RA Christ Moser leitet in seinem Kanal außerdem eine Nachricht von Polizisten für Aufklärung weiter.