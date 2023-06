Prayon von der ZDF heute show leidet an einem Impfschaden – ihr Buch muss irgendwie medial vermarktet werden

Impfschaden oder Marketingstrategie für das eigene Buch? Denn erst 2023 fällt Prayon auf, dass gegen Andersdenkende nicht nur beim ZDF Stimmung gemacht wird …

Der Impfschaden wird natürlich auch bei der Kontextwochenzeitung nicht beim Namen genannt, man eiert auch hier herum. Dort heißt es beispielsweise. “Heute muss Christine Prayon immer wieder einen Auftritt absagen, weil sie mit den Symptomen zu kämpfen hat, von denen sie nicht weiß, ob sie von ihrer Impfung kommen oder von einer Corona-Erkrankung. Schlaflosigkeit, Herzrasen, Muskelzittern, depressive Schübe – und keiner kann ihr sagen, was sie machen soll.“

Schließlich führt auch Susanne Stiefel das Interview und eigentlich sollte man doch meinen, dass derjenige, der interviewt sachlich und neutral fragt. Nicht so beim Kontext, da wird weiterhin Stimmung gemacht gegen Querdenker, also diejenigen, die Prayon nun angeblich vor der Stimmungsmache, zumindest beim Ukraine Krieg, schützen möchte.

Aber das ist Spaltung. Corona hat tatsächlich gespalten wie S 21 damals in Stuttgart. Und die Fernseh-Satire hat dabei keine rühmliche Rolle gespielt. Da finde ich mich nirgendwo mehr wieder.

Auch er hat die gängigen Narrative verstärkt. An eine Sendung kann ich mich noch gut erinnern. Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?

Natürlich darf die Meinung der Angestellten beim Kontext nicht fehlen, schließlich ist sie beim Lesen für den allgemeinen Gutbürger nicht unerheblich. Die Aussagen von Prayon müssen schließlich richtig eingeordnet werden können.

Auch in der Kontext-Redaktion gab es kontroverse Debatten über den Umgang mit Corona und den sogenannten Querdenkern. Die Bewegung hat ja mit Michael Ballweg hier in Stuttgart begonnen. Wenn Rechte eine Bewegung kapern und ich höre nur halbherzige Abgrenzungen oder gar keine, dann ist Schluss mit lustig. Über die Einschränkung von Freiheitsrechten, über Kinder, die isoliert wurden von ihren Eltern, wer in der Pandemie gute Geschäfte gemacht hat – darüber muss man reden. Aber über obskure Demos bitte auch.

Das Problem ist doch, dass alles komplett eskaliert ist. Ich habe Fragen, was die Impfstoffe angeht, ich habe da Unsicherheiten und zu manchem womöglich noch gar keine Meinung. Aber es war immer unmöglicher, Fragen beantwortet zu bekommen, sich wirklich gut eine Meinung bilden zu können über Informationen, weil ja nur noch die und die geladen sind. Und die anderen darf man sich nicht anhören, weil die sowieso auf obskuren Kanälen, oje, auf keinen Fall anklicken. Diese Verunmöglichung eines Diskurses verschärft nur die Spaltung. Wie wenig bedarf es mittlerweile, um als rechts gebrandmarkt zu werden. Wann bin ich rechts, wann bin ich eine Verschwörungstheoretikerin, eine Schwurblerin? Ich habe Fragen, ich habe Kritik, ich möchte mich äußern dürfen, ich möchte auch zuhören dürfen, ich möchte auch den hören, der für das Letzte gehalten wird. Ich kann mit Satire, die das verunmöglicht, nichts mehr anfangen. Das ist ein Simulieren von Freiheit. Und seit Stuttgart 21, seit dem Demokratietheater, das ich dort miterlebt habe, sehe ich, dass vieles ausgehöhlt ist. Mir fällt es seitdem schwer, auf das Grundgesetz zu pochen oder den Rechtsstaat.