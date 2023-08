Long-Covid Kampagne wird ergänzt durch Post-Vac Kampagne – 50% der EMA Fälle stammen aus Deutschland

Wer kann mir sagen, wieso, weshalb warum…?

Das BMG ruft eine Long-Covid Initiative ins Leben. Dort heißt es kurz und knapp:

Willkommen auf der Website der BMG-Initiative Long COVID Für viele Menschen ist COVID-19 in den Hintergrund gerückt. Andere leiden aber noch immer an den Spätfolgen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Long COVID bleibt auch für Medizin und Wissenschaft sowie unsere Gesellschaft insgesamt herausfordernd. Damit Erkrankte und ihre Angehörigen die bestmögliche Unterstützung erhalten, haben wir die BMG-Initiative Long COVID ins Leben gerufen. Diese Website soll eine Anlaufstelle für Menschen sein, die von Long COVID betroffen sind und dazu Antworten, Erkenntnisse und Hilfe suchen. BMG Initiative

Die Initiative IDA (Initiative für Demokratie und Aufklärung) startet einen Ergänzungskampagne und schreibt auf der Website, „Das Bundesministerium für Gesundheit beantwortet selbst ausgedachte Fragen zu Long Covid. Wir sind begeistert. Und machen jetzt mit!“



Weiter heißt es dort:

Der unmündige Bürger ist mal wieder völlig ratlos und weiß nicht, wo es langgeht. Das unterstellt zumindest das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit seiner neuen Long-Covid-Kampagne. Auf Steuerzahlerkosten werden Städte mit Plakaten zugekleistert, um uns die Gefahren von Long Covid ins Bewusstsein zu rufen. Die Kampagne legt den Protagonisten, die wohl uns Bürger repräsentieren sollen, wichtige Fragen zu Long Covid in den Mund. Und damit wir nicht selber nachdenken müssen, wird uns auch gleich mitgeteilt, wer die richtigen Antworten auf die drängendsten Fragen des BMG geben kann: das Bundesministerium für Gesundheit. Bundesministerium hat keine Ahnung, wie viele Menschen von Long Covid betroffen sind Eine Frage, die uns besonders interessiert ist: wieviele Menschen sind denn eigentlich von Long Covid betroffen? Immerhin scheint der gigantische Aufwand, mit dem die Kampagne das Land überrollt, auf eine neue Volkskrankheit hinzudeuten. Auf seiner Website der Weisheit erklärt uns das Bundesministerium für Gesundheit dazu: „Es lässt sich noch nicht sicher sagen, wie viele Menschen von Long COVID betroffen sind. Das liegt zum einen daran, dass die Beschwerden bei Long COVID sehr vielschichtig sind. Zum anderen muss man beachten, dass mögliche körperliche und psychische Beschwerden nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch andere Ursachen haben können. Hierzu zählen zum Beispiel allgemeine Belastungen durch die Pandemiezeit.“ Das BMG weiß also gar nicht, wieviele Menschen Long Covid haben, weil viele Beschwerden zwar ähnlich sind, aber ganz andere Ursachen haben könnten. Tatsächlich tauchen bei uns jetzt doch noch ein paar Fragen auf, die auf den belanglosen Plakaten nicht beantwortet werden. Wieso konzentriert sich das BMG auf Long Covid, wenn diese Diagnose nur einen unbestimmt großen Teil der Erkrankten erfasst? Was ist mit den Menschen, die zwar unter den gleichen Symptomen leiden, aber deren Erkrankung andere Ursachen haben? […] Wir fürchten, dass nicht jeder, der seit seiner letzten Corona-Impfung Long-Covid-Symptome hat, sich wirklich durch die Kampagne des BMG angesprochen fühlt. Daher haben wir uns entschlossen, dem BMG erneut unter die Arme zu greifen und eine Ergänzung der Long-Covid-Kampagne geschaffen: Die Post-Vac-Initiative für Demokratie und Aufklärung. In einer Reihe von austauschbaren Portraits beliebiger Menschen stellen wir die drängendsten Fragen zum Thema Post-Vac vor. In unserer Kampagne bieten wir in knapper, aber sehr zugänglicher Form die Informationen, über die Post-Vac-Betroffene verfügen müssen, damit sie die Aussichtslosigkeit ihrer Lage erkennen. Dann kommen sie vielleicht auch nicht auf die Idee, den Gesundheitsminister, die Regierung, die Hersteller oder die vielen anderen Verantwortlichen für ihre Schäden mit irgendwelchen Nörgeleien zu belästigen. Wir hoffen auf rege Verteilung unserer Aktion.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Auch wir hatten uns mit dem Thema Long-Covid in zwei Beiträgen bereits befasst. Nämlich das Thema, wie viele Menschen wirklich von Long- oder Post-Covid betroffen sind. Dazu kann derzeit allerdings niemand eine genaue Aussage treffen. Lauterbach spricht ohne jegliche Belege von 15%. Sucht man diese 15% beim RKI kann man sehr lange danach suchen, denn dort heißt es:

Die genaue Häufigkeit von Long COVID kann weiterhin nicht verlässlich geschätzt werden. Insbesondere fehlt es an bevölkerungsrepräsentativen, kontrollierten Studien mit ausreichender Nachbeobachtungszeit, die einen Vergleich von Personen mit und ohne durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion ermöglichen.

Weiter heißt es dann beim RKI:

Eine britische Studie berichtet, dass die Häufigkeit von Long COVID Symptomen mit funktionellen Einschränkungen im Alltag zwischen 3,0 % und 13,7 % liegt. In einer Studie aus Deutschland wird die Häufigkeit von Post-COVID-19 im Zeitraum von 6 bis 12 Monaten nach einer SARS-CoV-2-Infektion auf mindestens 6,5 % bei überwiegend nicht hospitalisierten Patientinnen und Patienten geschätzt, wenn neben den berichteten Symptomen auch Einschränkungen der alltäglichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit berücksichtigt werden. Auch Analysen aus routinemäßig erhobenen Daten der gesetzlichen Krankenversicherung gelangen mit etwa 6% größenordnungsmäßig zu ähnlichen Einschätzungen der Häufigkeit eines Post-COVID-19-Zustands (ICD-Kodes U09.9!).

Leiden die Menschen wirklich an Long-Covid?

Auf der Website heißt es bei IDA weiter:

Ursachen für körperliche und psychische Beschwerden Wir haben Hinweise, dass zu den allgemeinen Belastungen der Pandemiezeit, die körperliche und psychische Beschwerden hervorgerufen haben, auch sogenannte Impfungen mit genbasierten Präparaten ohne ordentliche Zulassung gehören könnten. Das sogenannte Post-Vac-Syndrom ist allerdings kein anerkanntes Krankheitsbild. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch kein Geld für Forschung an Post Vac, nur für Long Covid. Aber die von Post-Vac betroffenen Menschen können sich freuen, denn das BMG teilt auf seiner Kampagnen-Website mit: „Von der Versorgungsforschung im Bereich Long-/Post COVID werden auch Betroffene profitieren, die unter Long-/Post-COVID-ähnlichen Beschwerden leiden, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung aufgetreten sind.“ Das bedeutet: Weil die Diagnose Post Vac letztlich also die gleichen Beschwerden umfasst, profitieren auch Impfgeschädigte davon, wenn sich das BMG verstärkt für die Versorgungsforschung im Bereich Long-/Post COVID einsetzt. Unsere Post-Vac-Initiative für Demokratie und Aufklärung. Ist also die Long-Covid-Inititiative des BMG irgendwie auch eine Art Post-Vac-Inititave, weil man die Ursachen für die vergleichbaren Beschwerden nicht wirklich unterscheiden kann?

Eine Studie vom November 2021 von Joane Matta; Emmanuel Wiernik und Olivier Robineau weißt auf die Problematik hin, dass Krankheitssymptome möglicherweise einer Covid-Infektion zugeschrieben werden, obwohl sie eine andere Ursache haben.

Für das Paul-Ehrlich-Institut ist Post-Vac nur eine Hypothese

Auch fallen unter die offizielle Definition von Long- und Post-Covid lediglich drei Symptome: Kognitive Dysfunktion/Gehirnnebel, Ermüdung (Fatigue) und Kurzatmigkeit (wir haben berichtet). Doch trotzdem wird durch die Medien und Politik von einem Konglomerat an Symptomen gesprochen, sogar von den Definitionserarbeitern selbst (WHO). Das Paul-Ehrlich Institut spricht bei Post-Vac von einer Hypothese (siehe unsere Auswertung zum 21. PEI Sicherheitsbericht).

Das PEI wendet bei seinen 1.452 Verdachtsfallmeldungen gerne einmal die vorläufige Definition der WHO für Long-Covid an und schon reduzieren sich die Fälle auf 747. Wie passend, denn hier nutzt man sicherlich gerne die 3 definierten Symptome und spricht dann nicht mehr von einem Konglomerat an Symptomen.

EMA-Daten zu Long-Covid stammen zu 50% aus Deutschland

Ach ja und die aktuellen EMA-Daten zeigen, dass aus Deutschland doch tatsächlich die meisten Meldungen von „Long-Covid“ nach Impfung stammen:

Das PEI schreibt dazu: