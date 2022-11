Prof. Bhakdi und Dr. Weikl gründen Vermittlungszentrale für Impfgeschädigte – der Staat ignoriert die Not der Menschen!

Wir haben hier auf dem Blog schon über viele Schicksale von Menschen berichtet, welche durch die „Impfung“ einen Impfschaden (bezeichnet als Post-Vac-Syndrom) erlitten haben. Prof. Bhakdi und Dr. Weikl haben nun durch ihren Verein MWGFD ein 243-köpfiges Therapeutenteam zusammengestellt. Unter der Telefonnummer +49 851 2042 5683 können sich Betroffene von Montag bis Freitag wenden. Schon vor einiger Zeit wurde von den beiden engagierten Ärzten eine Meldestelle zur Abklärung von Todesfällen nach Impfung eingerichtet. Aktuell sind allerdings mehr Therapeuten im süddeutschen Raum registriert, sodass die Versorgung im Norden Deutschlands auf weitere Unterstützung hofft.

Das Ziel ist es, bei der Vermittlung eines passenden Therapeuten zu helfen. Es wird keine medizinische oder psychologische Beratung durchgeführt, hier würden wir als Team gerne auf Telefonnummern in diesem Beitrag hinweisen, welche sich darauf spezialisiert haben. Eine Übersicht mit allen uns bekannten Anlaufstellen und Therapiemöglichkeiten haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.

Schon jetzt heißt es auf der Website vom MWGFD:

Aufgrund des hohen Aufruferaufkommens können wir derzeit nicht jedem Anruf nachkommen.

Alle Menschen arbeiten für diesen Verein über das übliche Maß hinaus am Limit und vermutlich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Verständnis, dass nicht jeder Anruf sofort entgegen genommen werden kann, sollte die Grundbasis sein. Finanziell kann man den Verein bei der Arbeit auch unterstützen, das Spendenkonto haben wir am Ende mit eingepflegt.

Auf der Website vom MWGFD e.V. heißt es, dass Therapiekonzepte entwickelt wurden, die bereits in vielen Fällen Linderung geschaffen haben. Einige der Maßnahmen kann man Zuhause schon mal, bis man einen Termin bekommt, selbst durchführen. Der Link dazu wird auf der Seite, so heißt es, in Kürze veröffentlicht.

Verschiedene Ärzte und Heilpraktiker haben Therapiekonzepte entwickelt, die bei Beschwerden, die nach der Impfung aufgetreten sind, in vielen Fällen Linderung verschaffen können. Wir haben einige Maßnahmen, die Sie selbst zuhause durchführen können, für Sie zusammengestellt. So können Sie in der Zeit, bis Sie einen Termin bei einem Therapeuten erhalten haben, aktiv dazu beitragen, Ihre gesundheitliche Situation zu verbessern.

Unter dem Video und in einem extra dazu veröffentlichten Beitrag auf der Seite des MWGFD e.V. steht dazu folgendes:

Die Hotline steht nur für Impfgeschädigte zur Verfügung. Wir bitten alle Therapeuten das Registrierungs-Formular zu nutzen. Zunehmend mehr Menschen leiden an schweren Nebenwirkungen und Folgeschäden nach einer Corona-Impfung. Betroffene mit diesem sogenannten Post-Vac-Syndrom wissen oft nicht, an wen sie sich mit ihrem Verdacht wenden können. Unser Ziel ist es, Menschen mit mutmaßlichen Impfschäden und auch Patienten, denen eine Behandlung als Ungeimpfte verweigert wird, einen geeigneten Therapeuten oder Arzt zu vermitteln. Unter der Telefonnummer +49 851 2042 5683 erreichen Sie hilfsbereite Ansprechpartner, die Sie bei der Vermittlung an einen Arzt oder Therapeuten unterstützen können. Zu folgenden Zeiten ist die Vermittlungszentrale telefonisch erreichbar: Mo-Do 9-11 Uhr und 17-19 Uhr sowie Fr 9-11 Uhr . Wir führen keine medizinische oder psychologische Beratung durch und übernehmen auch keine Terminvereinbarung mit Therapeuten. 7 Telefonistinnen und in Kürze auch ein Telefonist vermitteln derzeit in 9 Schichten die Therapeuten an die Hilfesuchenden. Hinweis zum Datenschutz: Es werden keine personenbezogenen Daten der Anruferinnen und Anrufer erhoben. Lediglich nach der PLZ wird gefragt, um die regionale Suche nach Therapeuten zu ermöglichen. Derzeit sind 243 Therapeutinnen und Therapeuten (Ärzte, HP, sonstige Therapeuten) unterschiedlichster Fachrichtungen bei der Vermittlungshotline registriert. Von diesen Therapeuten ist die Mehrzahl aus dem süddeutschen Raum. In Norddeutschland ist das Netz noch zu dünn. Wir bitten dringend um die Registrierung weiterer geeigneter Therapeuten. Die Liste der für die Therapeutenvermittlung registrierten Therapeuten ist nicht öffentlich einsehbar. Die Daten dieser Therapeuten werden nur im Rahmen des Vermittlungsgespräches weitergegeben. Wir würden uns freuen, wenn sich die Therapeuten auch auf der öffentlich einsehbaren Unterstützerliste Therapeuten registrieren lassen würden. Ziel des Forums ist, – funktionierende Diagnose- und Therapieansätze zu hinterlegen – gegenseitige Unterstützung und Hilfe; Vorstellung eigener Fälle aus der Praxis (Diskussion, Therapie- und Diagnostikansätze) – Strukturieren des Forums sowohl nach inhaltlichen Schwerpunkten, als auch nach PLZ, um die regionale Vernetzung und Unterstützung voranzutreiben. Wir unterscheiden, was die Wertschätzung seitens des MWGFD betrifft, nicht zwischen Ärzten, Heilpraktikern und sonstigen Therapeuten; keine Standesdünkel, sondern bestmögliche Kooperation; Die Patienten sollen im Mittelpunkt stehen. Forum ist passwortgeschützt; Therapeuten müssen nicht mit Klarnamen auftreten, können sich auch mit Nicknamen anmelden

Perspektivisch sind auch analoge Kongresse für Therapeuten geplant. (gegenseitiger Austausch, Vernetzung, Vorstellen von Therapiekonzepten, Kennenlernen, …)

Wir bitten um Registrierung im Forum, auch von Ärzten, die über die GKV abrechnen können (Viele Anrufer klagen darüber, dass sie schon lange im Krankengeld sind und finanziell Schwierigkeiten haben. Daher wäre es gut, GKV Ärzte im Team zu haben, die die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die über die GKV abzurechnen sind, abdecken können). Vor allem im norddeutschen Raum benötigen wir noch ein dichteres Therapeutennetzwerk. Es gibt schon viele Selbsthilfegruppen, die aber offensichtlich noch nicht miteinander vernetzt sind bzw. es fehlt eine Übersicht, um diese auch zu finden

Aufruf, noch mehr SHG zu gründen bzw. die Leiter zu informieren, dass sie sich bei uns ab Anfang eintragen können

Vermittlungshotline-Nummer soll auch an alle SHG weitergegeben werden.

SHG sollten Therapeuten/Ärzte/HPs in ihrem Netzwerk motivieren, dass sie sich unserem Netzwerk anschließen

SHG wären eine wichtige Anlaufstelle für Geimpfte, die bisher oft noch glauben, allein zu sein, und niemand haben, der ihnen glaubt. ( SHG wären dadurch auch eine Unterstützung/Entlastung für die Vermittlungshotline, da viele Anrufer auch einen großen Redebedarf haben. Wir bekommen viele Aussagen zu hören wie „Endlich glaubt mir jemand…“ „Mein Arzt stellt mich als Idioten hin …“ „Mein Arzt leugnet den Zusammenhang zur Impfung…“) -SHG sind wichtig, um psychisch aufgefangen zu werden. Viele Anrufer wollen nicht nur einen Therapeuten vermittelt bekommen, sondern reden. (siehe oben!) WIR DANKEN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG! Spendenkonto der MWGFD e.V.: Inhaber MWGFD e.V. IBAN DE15 7816 0069 0000 0382 61 BIC/SWIFT GENODEF1MAK Bank VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG

Eine bittere Erkenntnis, dass der Staat diejenigen Menschen, welche sich im Vertrauen sie schützen sich und andere impfen haben lassen, sich selbst überlässt. Allerdings war es Menschen, die bereits vielfach auf alternative Medizin gesetzt haben, schon vorher bekannt, dass man in Deutschland im besten Fall einen dicken Geldbeutel mitbringt, wenn man gute Gesundheitsleistungen für sich möchte. Denn Ärzte, die ganzheitlich behandeln wollen, benötigen Zeit, die sie eben durch das derzeitige Krankenkassensystem nicht abrechnen können. Auch werden Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Homöpathie, Dorntherapie, Fußreflexzonenmassagen und vieles mehr nicht von den Kassen übernommen.

Vielfach wird argumentiert, es könne kein Nutzen nachgewiesen werden. Doch manche Therapien benötigen aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes Zeit, um die volle Wirkung zu entfalten. Diese gibt man aber nicht, denn durch die Allgemeinmedizin, welche vielfach nur die Symptome, nicht aber die Ursache bekämpft, wird oft nur Geld in Medikamente gesteckt.

Jeder sollte sich die Frage stellen, ob 20 Minuten Krankengymnastik mit einem Rezept über 6 Einheiten mit einer Zuzahlung von 24 Euro wirklich den Krankenkassenbeiträgen gerecht wird?

Bei 20 Minuten Therapie kann der Therapeut gerade mal „Hallo“ sagen, aber Zeit für eine ordentliche Anamnese und eine ganzheitliche Behandlung hat er sicherlich nicht.