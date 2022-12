Hauptfeldwebel kämpft gegen unehrenhafte Entlassung, weil er Corona Impfung verweigert!

Wir haben bereits so einiges über die Corona Impfpflicht in der Bundeswehr geschrieben – die mit dem netten Wort „Duldungspflicht“ umschrieben wird. Erst kürzlich hat sich Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, der die beiden Soldaten vertreten hat, die erfolglos gegen diesen Impfzwang klagten, zu dem Urteil geäußert. Davor hat die pensionierte Rechtsanwältin „Margot Lescaux“ bereits das Urteil bei uns anschaulich erläutert und erklärt.

Wir sind überdurchschnittlich fitte und gesunde Männer gewesen. Und jetzt habe ich in den letzten Monaten, in denen diese Impfkampagne durchgezogen wurde, halt leider gesehen bei uns, dass alle ausnahmslos zwei bis drei Mal Corona hatten. Teilweise schwere Verläufe und teilweise auch solche Verläufe, dass man sagt, der Mann der konnte nicht mehr gehen, das war schon anstrengend für ihn. Und jetzt haben wir die Problematik, dass es bei uns flächendeckend so war. Jeder Einzelne außer einen hat es nicht erwischt und der sitzt jetzt hier vor ihnen. Eric Mühle

Langsam werden Fälle von schweren Impfnebenwirkungen auch immer häufiger in den „Quantitätsmedien“ gezeigt – erst kürzlich hat die Postangestellte Ayfer Alpayci bei Bild im Format „Viertel nach Acht“ über ihren Impfschaden berichtet. Genau dieses Format gibt nun Eric Mühle platz – er ist Hauptfeldwebel in der Bundeswehr und dort seit zwölf Jahren im Sanitätsdienst tätig. Er hat zwei Auslandseinsätze hinter sich und seit drei Monaten ist seine Dienstzeit von 12 Jahren faktisch zu Ende – er ist nicht mehr aktiv im Dienst tätig und studiert gerade. Dieses Studium in der Übergangszeit ins Zivilleben fördert oder bezahlt üblicherweise die Bundeswehr – um den Soldaten einen reibungslosen Einstieg in der Wirtschaft zu ermöglichen. Bei Eric Mühle steht dies alles auf der Kippe – da er sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte und will. Die Bundeswehr droht ihm nun – bei weiterer Weigerung – mit einer unehrenhaften Entlassung und dem Streichen sämtlicher „Übergangsgebührnisse“. Über seine Geschichte berichtet er bei Viertel nach Acht:

Überrascht hat uns in dem Video übrigens folgende Aussage von dem gewählten Volksvertreter Klaus Ernst:

Der zweite Punkt ist der… Ich wusste jetzt gar nicht – das war aber auch nicht mein Thema, im Gesundheitsausschuss bin ich nicht – ich wusste gar nicht, dass die Bundeswehr auch eine Impfpflicht hatte. Klaus Ernst, Bundestagsabgeordneter (de Linke)

Zur Info: mit Weisung vom 24. November 2021 hat die damalige Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, die COVID-19-Impfung in die Liste der duldungspflichtigen Impfungen für Soldaten nach § 17a Absatz 1 Soldatengesetz aufgenommen. Bereits seit März 2021 müssen Soldaten, Beamte und zivile Mitarbeiter der Bundeswehr einen solchen Impfschutz nachweisen, wenn sie in Auslandseinsätzen oder einsatzgleichen Verpflichtungen eingesetzt werden. Uns ist wirklich nicht klar, wie so etwas an einem Bundestagsabgeordneten vorbei gehen kann…