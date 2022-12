Ayfer Alpayci schildert ihren Impfschaden – Politik reagiert mit ausgelutschten Floskeln

Durch einen Leserhinweis wurden wir auf eine weitere Schilderung drastischer Impfnebenwirkungen in den „Quantitätsmedien“ aufmerksam. Im Format „Viertel nach Acht“ der Bild schildert Ayfer Alpayci, eine Postangestellte, die drastischen Folgen ihrer „Pikse“. Bereits nach der ersten Impfung hatte Sie Probleme mit dem Herzen – dennoch hat sie sich sogar boostern lassen und mittlerweile ist ihr Leben auf den Kopf gestellt. Sie erleidet regelmäßig Anfälle, in denen ihr Blutdruck so in die Höhe schnellt, dass Blutdruckmessgeräte nur noch einen Fehler anzeigen. Sie wurde bereits elf Mal mit dem Krankenwagen von zu Hause in die Notaufnahme gebracht und unzählige Medikamente sind ihr stiller Begleiter.

Mit der von der Partie ist unter anderem Tobias Bauschke, von der FDP, der die alten Mantras wiederholt: Die Impfung schützt, die Impfung wirkt und nur ganz wenige sind von Impfnebenwirkungen betroffen. Außerdem dürfe man ja Long Covid nicht vergessen.

Auch zeige die Lage auf den Intensivbetten ganz klar, dass die Impfung schützt:

Wir wissen definitiv zum Beispiel bei der Belegung der Intensivbetten, dass es sich um ungeimpfte Personen und nicht mehr um geimpfte handelt, dazu brauche ich keine Studie Tobias Bauschke, FDP

Anscheinend will man in der Regierung immer noch Dinge wie die Intensivbettenlüge einfach nicht wahrhaben.

Wer starke Nerven hat, um solche Realitätsleugnung noch zu ertragen, dem stellen wir hier das gesamte Video zur Verfügung: