Kranke Erzieherinnen, Kinder die nur noch verwahrt werden und Häuser mit einem Krankenstand von mehr als 50%

Welch eine Schlagzeile durch die Tagesschau. Die deutsche Gesellschaft ist durchgeimpft, so wie es die Antifa nicht nur in Hamburg regelmäßig ankündigte. Nun treten die Konsequenzen ein, vor denen nicht nur Wodarg und Bhakdi gewarnt haben. Wir haben erst kürzlich in einem Beitrag davon berichtet, dass Kleinkinder in Dauerschleife krank sind. Doch erkennt die Gesellschaft, dass ihr Immunsystem möglicherweise kaputt gespritzt wurde?

Kitas können laut der Gewerkschaft GEW kaum mehr allen Kindern gerecht werden.

Angesichts hoher Krankenstände bei Erzieher:innen stünden sie kurz vor dem Zusammenbruch. Das kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).



Grassierende Infektionen unter den Beschäftigten, aber auch allgemeine Erschöpfung und eine ungewöhnlich hohe Fluktuation in der Belegschaft ließen es nicht mehr zu, allen Kindern gerecht zu werden, schreibt Doreen Siebernik, Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW, in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Welt am Sonntag“.



„Die Bedingungen in den Kitas sind kaum noch zu verantworten“, so Siebernik. „Es gibt Häuser mit einem Krankenstand von mehr als 50 Prozent.“ Oft gehe es „nur noch um Verwahrung“ der Kinder. Das Ergebnis seien massiv gekürzte Betreuungszeiten oder die Schließung ganzer Einrichtungen.



Derzeit fehlten in Deutschland 266.000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren, so eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Das sei allerdings eine Verbesserung zu den Vorjahren. 2019 sei die Betreuungslücke noch um fast 100.000 Plätze größer gewesen. Alle Bundesländer hätten diese Lücke etwas schließen können.



Es gebe aber keinen Grund zur Entwarnung, so das Institut, denn es ließe sich nur schwer abschätzen, wie sich die Bedarfssituation in den kommenden Jahren entwickeln werde. Die Lage könne sich auch wieder verschärfen.



