Über 1.000% Anstieg der Todesfälle bei mehreren ICD-Codes seit Einführung der Impfung

Über 90 Seiten Diagnosecodes seit 2016 bis zum ersten Quartal 2022 KBV

Der Politiker Sichert und Datenanalyst Lausen gaben heute eine Pressekonferenz zu gravierenden Ergebnissen einer Auswertung von Zahlen der Versicherten. Die Daten stammen von 72 Millionen Versicherten (Besuch bei Hausarzt oder Facharzt), ohne die Daten aus den Krankenhäusern und den Privatversicherten. Die Präsentation dazu, welche hierfür verwendet wurde, ist am Ende des Beitrags zum Download zu finden. Auf Corih.de können Interessierte die KBV-Daten selbst nach Krankheiten recherchieren.

Sichert spricht hinführend davon, dass es bislang eine konstante Entwicklung der Todesfälle in Deutschland gab. Es zeigt ein drastisches Bild, eine Vervierfachung der Zahlen.

2016 – 13 Tote pro Tag

2017 – 14 Tote pro Tag

2018 – 14 Tote pro Tag

2019 – 18 Tote pro Tag

2020 – 17 Tote pro Tag

2021 – 97 Tote pro Tag

1. Quartal 2022 104 Tote pro Tag



Wir haben die Anfrage bei „fragdenstaat“ nachgeschaut und sind auf etwas sehr verwunderliches gestoßen:

Wieso uns dieses Bild „Antifaschistische Aktion“ ausgerechnet bei dieser Anfrage – und nur bei dieser Anfrage – angezeigt wird, ist uns ein Rätsel. Aber man kann festhalten, dass die Anfrage durch einen AfD Politiker gestellt wurde, was ja per se schon einem Verbrechen gleicht.

Sichert fragte also nach nachfolgenden Daten, weil die Bundesregierung ihrem gesetzlich verpflichtenden Auftrag nicht nachgekommen ist.

Aber wen auch haftbar machen – wenn die Bundesregierung dafür verantwortlich gewesen wäre und der Großteil der Politiker, also unsere Bundestagsabgeordneten lieber den Interessen für ihre Lobbyarbeit nachkommen (ja liebes Team von NewsGuard, das ist ein eindeutige Meinung, die wir als privater Blog aber so auch äußern dürfen).

Kollege Malte Kaufmann übergab die Daten auch an das PEI.

Seit Beginn der Corona-Impfung zeigen sich in der Bevölkerung teils drastische Veränderungen bei Krankheitsbildern und Sterbefällen. Das geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung hervor, die Martin Sichert zusammen mit dem Datenexperten Tom Lausen exklusiv auswerten konnte und die auf der Pressekonferenz präsentiert werden. Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu Nebenwirkungen der Corona-Impfungen liefern erschreckende Erkenntnisse: Mit Beginn der Corona-Massenimpfungen stieg die Zahl derjenigen, die „plötzlich und unerwartet“ gestorben sind, sprunghaft im Vergleich zu den Vorjahren auf das mehr als Vierfache an. In jedem Quartal, beginnend mit dem ersten Quartal 2021, wurden von Kassenärzten mehr plötzliche und unerwartete Todesfälle festgestellt, als in jedem Gesamtjahr von 2016 bis 2020. Pressekonferenz zu Impffolgen! – Martin Sichert – AfD-Fraktion im Bundestag!

Ergebnisse

Auch wir haben hier auf dem Blog auf diese Thematik in zahlreichen Gastbeiträgen des Physikers „archi.medes“ bereits hingewiesen.

R96.0 Plötzlich eingetretener Tod – Anstieg 1.082%

R96.1 Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome – Anstieg 1.673%

R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen – Anstieg 561%

R99 Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen – Anstieg 293% – absolut von 5.000 auf 20.000 gestiegen

I46.1 Plötzlicher Herztod – leichter Anstieg auf 773 Fälle (2021)

Anfrage bei der KBV inklusive Anlage

Präsentation der Pressekonferenz