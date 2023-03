23 jährige TikTokerin Marlies-Johanna hetzt gegen Ungeimpfte – sie wünscht ihnen, dass sie „nie wieder in ihrem ganzen erbärmlichen Leben glücklich werden“

Zusammenfassend kann man bei diesem Beitrag sagen, dass man sprachlos ist über all die Hetze, die gegen eine Minderheit stattgefunden hat. Dabei scheint sich diese Minderheit – oder auch Kontrollgruppe – glücklich schätzen zu können, dass sie dieser Gentherapie mit einer gesunden Skepsis entgegen trat. Das ausgerechnet die Gruppe an Menschen, die in der Öffentlichkeit so divers und weltoffen auftritt, sich dann am Ende zu derartigen Videos hinreisen lässt, zeigt deren wahren Charakter. Der wahre Charakter zeigt sich eben immer beim Ernst der Lage. Unfassbar, dass dieser Frau über 100.000 Menschen auf Instagram und 700.000 Menschen bei TikTok zuhören.

Um wen geht es in diesem Beitrag? Eine junge Frau names Marlies Johanna Heckner (23 Jahre alt). Sie betreibt nicht nur auf TikTok und Instagram einen Kanal, nein auch auf YouTube. Ihre Reichweite nutzt sie dazu, gegen ungeimpfte Menschen zu hetzen. Also diejenigen Menschen, die jetzt am besten alles ganz schnell vergessen sollen – Schublade auf, Hetze, Diffamierung und Ausgrenzung rein, Schublade zu.

Sie selbst sagt über sich:

Ich bin Marlies, Mama von zwei Kindern, verheiratet. 2020 habe ich mit 23 Jahren unseren Sohn bekommen. Ziemlich genau zwei Jahre später kam unsere Tochter auf die Welt. Elternschaft ist super herausfordernd und ich komme immer wieder an meine Grenzen. Meine Erfahrungen und mein Wissen möchte ich mit der Welt teilen und insbesondere junge Mütter bestärken und begleiten. Mittlerweile ist Content Creation auf TikTok, Instagram und YouTube meine hauptberufliche Tätigkeit, nebenbei beende ich außerdem mein Psychologie Studium. Ich hoffe mit meinem Content weiterhin noch viele Menschen bestärken und inspirieren zu können und freue mich über jeden, der mich auf diesem Weg begleiten möchte.

Ich versuche wirklich Empathie gegenüber Impfgegnern zu empfinden. Und nein, nicht jeder Ungeimpfte verdient es zu sterben. Wtf. Aber trotzdem möchte ich hier einmal klar Stellung beziehen, denn ich finde man sollte freiwillig ungeimpfte Menschen nicht unterstützen. Du arbeitest eh im Home-Office und hast keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen? Ja dann lass dich halt nicht impfen, geht nur niemanden auf den Sack mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Aber irgendwo hört es halt einfach auf und zwar da, wo man anfängt andere zu gefährden. Nämlich zum Beispiel in körpernahen Berufen. Zum Beispiel wenn du Rettungssanitäterin bist, wenn du Ärztin bist, wenn du Krankenpfleger, Altenpfleger, Hebamme oder Erzieher , Tagesvater oder eben Lehrerin [bist]. Da hört die Toleranz einfach auf, weil da gefährdest du Menschen, die du eigentlich beschützen solltest und das ist extrem, extrem egoistisch. Und wenn du Schuld daran bist, dass ein Kind stirbt, weil du es nicht schaffst, dir eine scheiß Spritze zu verpassen, dann wünsche ich dir, dass du nie wieder in deinem ganzen erbärmlichen Leben glücklich wirst. Und weil ich keinen Bock habe, mir irgendwelche Querdenkerscheiße zu geben, sind die Kommentare hier ausgeschaltet. Pech. Marlies Johanna

Wieso hat Marlies das Video eigentlich gelöscht? Wir finden es zumindest nicht mehr im Original auf ihrem TikTok Account? Gehört am Ende des Tages bei solchen Menschen, die sich als derartige Moralapostel aufspielen, nicht dazu, dass man zu derartigen Aussagen steht? Dass man sich entschuldigt, für solche menschenverachtenden Aussagen? Schwupp – Unliebsames wird jetzt im Nachgang einfach gelöscht.

Inzwischen hat sich Marlies ihre Haare abschneiden lassen, zu lesen ist unter dem Post folgendes:

Es war Zeit für eine Veränderung. Aber nicht nur die Haare, auch für mich. Für mein Leben. Mehr Achtsamkeit. Mehr Entschleunigung. Egal wie groß der Ehrgeiz oder Ziele sind, die Gesundheit geht vor. Mehr nur für mich selbst tun.



Die Haare abschneiden – das habe ich für mich selbst getan. Und ich liebe es. Es war die beste Entscheidung und ich bin einfach nur glücklich, mich getraut zu haben.



#selfcare #newhairstyle #buzzcut #mamaleben #zweifachmama #selbstliebe

Interessant ist auch wie eifrig Marlies ihre Follower mit Tipps versorgt – seit dieser Pandemie laufen auf der Straße ja einige Hobbyvirologen herum.

Absolute Bescheidenheit spiegelt sich auch in dieser Story, was sie ja auch in ihrem Video zu ungeimpften Menschen zum Besten gibt.

Welch eine Doppelmoral. Während in Berlin wirklich Polizeigewalt stattfand und sich die Coronafanatiker lustig gemacht haben und ein härteres Vorgehen gefordert haben, zittert hier eine Polizeibeamtin a.D. und Marlies trauert natürlich durch einen Retweet mit. Schließlich dürfen die Followerzahlen nicht sinken, wenn das die einzige Einnahmequelle ist. Der Abschluss des Psychologiestudiums wird ja noch etwas auf sich warten lassen – vielleicht hat Marlies-Johanna auch Ricarda Lang zum Vorbild? Aber Hauptsache der grüne Wähler hat eine FFP Maske bei einer Demo im Freien auf. Timon ist sogar richtig entrüstet, dass die Polizei die Kinder für die Kamera schubst.



Wie gut, dass Deutschland eine stinkend reiche Klimaaktivistin aus dem Reemtsma-Clan hat, bei deren Großvater wir uns bedanken dürfen für all die Lungengeschädigten und dank dem Neubauer auch sicherlich 5 Million Euro schwerer ist. Mit dem Geld kann man sich dann gerne mal von ein paar Polizisten im Matsch, für ein ein gutes presswirksames Video, herumschubsen lassen. Wie toll, dass der neue Freund Louis Klamroth jetzt auch die Plattform für die Jugendliche geschaffen hat.

Schaut man sich an, welchen „Content“ sie produziert, stellt man sich die Frage, wen solche Videos ansprechen? Unserer Meinung nach absolut realitätsfern und es wundert an dieser Stelle nicht, dass diese Frau offensichtlich mit zwei Kindern komplett überfordert ist, sich aber insgeheim ein drittes wünscht.

Wir sind in einem Möbelhaus. Zum dritten Mal sind wir hier, drei Mal in einer Woche. Nach dem Umzug gibt es immer wieder Dinge, die wir vergessen haben, umtauschen müssen. Unser Großes Kind konnten wir zum Glück unterbringen. Das Baby ist aber dabei. Und hat sichtlich überhaupt kein Bock mehr. Schon wieder hier. Schon wieder so viele Reize. Schon wieder so lange im Kinderwagen sitzen.



Wir machen eine kurze Pause, um etwas zu essen. Während das Kind lustlos das Essen begutachtet und dann entschieden auf den Boden pfeffert, lasse ich meinen Blick schweifen. Da sehe ich sie. Eine junge Frau (so alt wie ich?), die in meinen Augen wunderschön aussieht. Sie sitzt an einem Tisch, mit ihren drei Kindern und ihrem Mann. Eins so alt wie unser Baby, die anderen Kinder älter. Wahrscheinlich sind die Kinder alle ca 1-2 Jahre auseinander. Essen, lachen, alle harmonisch, alle entspannt. Kein Kind schmeißt essen auf den Boden. Kein Kind weint.



Das stimmt nicht. Mein Kind weint. Während mein Mann sie ins Tuch wickelt. Mir eine gestresste und unterkühlte Anweisung gibt. Ich verletzt reagiere. Immer wieder zu der Familie gucke. Ein bisschen wehmütig. Weil sie hat, was ich gerne hätte, aber vielleicht nie haben werde. Drei Kinder. Sie sieht nicht überfordert aus. Nicht unausgeglichen. Wie sehr würde ich mir wünschen, das auch zu schaffen. Drei Kinder. Nur das würde ich nicht. Zumindest denke ich das. Zwei Kinder bringen mich an meine Grenze. Und so harmonisch ist es bei uns nicht mal mit zwei Kindern.

Wir wünschen Marlies Johanna Heckner einen Moment, in dem sie ihr handeln gegenüber Dritten, vielleicht nur für einen kurzen Augenblick, überdenkt. Vielleicht ein bisschen weniger „Ich“.