Großdemonstration in Magdeburg mit Prof. Bhakdi am 29.04.: „In meinem ganzen Leben hatte ich nie Wichtigeres mitzuteilen als jetzt.“

29.04.2023 von 14:00 – 18:00 Uhr: Großdemonstration in Magdeburg am Domplatz

Prof. Bhakdi richtet sich mit einem neuen Video an die Bevölkerung. Er ruft dazu auf, dass sich die Menschen am 29.04.202 in Magdeburg treffen sollen. Wer dort ist „wird verstehen, warum es nun um alles geht“. In 15 Minuten will er das unfassbare zusammenfassen.

In meinem ganzen Leben hatte ich nie Wichtigeres mitzuteilen als jetzt. Prof. Bhakdi

Kommen sie zum Domplatz nach Magdeburg, erfahren Sie vor Gottes Haus, wie Unmenschen es gewagt und geschafft haben, diesen unfassbaren Frevel zu begehen und sich selbst die übergöttliche Allmacht zu verleihen. Hier an diesem Platz sind vor 700 Jahren Magdeburger aufgestanden, um als Erste die Reformation einzuleiten, jetzt schlägt die Stunde der Reformation 2.0 und dieses mal geht es um alles. Nämlich um die Rettung der Menschheit. Alle die hier und heute in Magdeburg vereint sind, steht nach 700 Jahren noch einmal auf, für Gott, für die Wahrhaftigkeit und für die Menschlichkeit Prof. Bhakdi

Alle Informationen dazu findet ihr auf den Websiten von „Reformation 2.0“ und der „Bewegung Halle“.



Gäste

Prof. Sucharit Bhakdi

Dr. Wolfgang Wodarg

Dr. Michael Yeadon

Dr. Magareta Griesz-Brisson

Dr. Daniel Langhans

Dr. Carola Javid Kristel

Dr. Bodo Schiffmann

Dr. Christina Baum

Anselm Lenz (Journalist)

Pfarrer Martin Michaelis

Michael Ballweg (Ehrengast)

Lars Hünich (Parl. C-Ausschuss)

Frank Liske (Vorsitzender Unternehmerverband ASU)

Udo Merx (Friedensaktivist)

Dirk Hoffmann (Reformation 2.0)

Beate Bahner (RAin)

Wolfgang Greulich

Musiker

Estéban Cortez

Simone Voss

Ben Arslan

Moderation

Dr. Susanne Leschik

Thomas Brauner Busfahrer

Stephan Wohlgethan

Auch ein Autokorso soll stattfinden von 11:30 – 13:30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Hammersteinweg