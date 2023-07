Berufsverband rund um Bhakdi & Wodarg fordert Volksentscheid zur Gleichstellung von Natur- & Schulmedizin

Abstimmung zum Thema „Naturmedizin und Schulmedizin rechtlich gleichstellen!“ nur noch bis 31.07.2023 möglich

Wieso teilen wir den Aufruf von „weils hilft!“ und dem „Ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid“ (ÄBVHE, Mitglieder u.a. Prof. Bhakdi, Dr. Wodarg und Dr. Weikl) hier auf dem Blog? Weil wir der Meinung sind, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die für sich beste Behandlungsmethode wählen zu können, ohne dafür – obwohl er Krankenkassenbeiträge zahlt – diese aus eigener Tasche berappen muss.

Der „Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid“ ruft in seinem Telegram Kanal dazu auf, dass die Menschen durch ihre Stimme mithelfen können, dass „Abstimmung 21“ wichtiges Thema zum Volksentscheid bringen wird. Das Motto von Abstimmung 21 ist „Demokratie muss man selber machen“ und engagiert sich offensichtlich seit zwei Jahren dafür, dass Volksentscheide mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Denn ein Ausgewähltes Thema wird dann von einem Zusammenschluss einiger „Initiativen“ zum Volksentscheid gebracht. Über sich selbst sagt „Abstimmung 21“ auf seiner Website:

Der Berufsverband bittet um Unterstützung, dass das Thema „Naturmedizin und Schulmedizin rechtlich gleichstellen!“ für einen Volksentscheid gewählt wird. 33 Themen stehen zur Auswahl, aber nur, dass am häufigst Gewählte kommt im Herbst zur Auswahl, damit es dann zu einem Thema einen Volksentscheid geben wird. Aktuell haben 3.966 Menschen für das Thema „Naturmedizin und Schulmedizin rechtlich gleichstellen!“ abgestimmt und es gibt inzwischen 198 Kommentare. Damit ist es unter die 3 Häufigsten Themen gerutscht und benötigt jetzt für den Platz 1 noch weitere Unterstützung.

Eingereicht hat das Thema „weils hilft!“:

Sie selbst sagen zu dem Thema:

Gestern wurden wir dann auf den Aufruf des Ärzteverbands bei Telegram aufmerksam und möchten diesen hier etwas Raum auf dem Blog geben.

Hier der Aufruf von „weils hilft!“:

Liebe Unterstützer:innen,

die Integrative Medizin ist ein großes Anliegen unserer Kampagne weil’s hilft!

Deren gesellschaftliche Relevanz zu betonen und zu stärken, sie auch als Bürgerrechte gesundheitspolitisch zu verankern – dafür treten wir jeden Tag aufs Neue ein.

Die demokratiebegeisterte Initiative Abstimmung 21 möchte Bürgerbegehren grundsätzlich weiter in den Vordergrund rücken. Seit zwei Jahren stimmen Bürger:innen jährlich darüber ab, welche Themen ihnen besonders wichtig sind und in der Politik unbedingt Gehör finden sollten.

In diesem Jahr wurden 33 Themen eingereicht. weil’s hilft! hat es mit seiner Forderung, der rechtlichen Gleichstellung von Natur- und Schulmedizin, unter die ersten Drei geschafft!

WIR SIND IM FINALE

Nun geht es weiter! Unser Thema braucht weiterhin Unterstützung, um dessen Relevanz innerhalb unserer Bevölkerung widerzuspiegeln und unserer Botschaft noch mehr Nachdruck zu verleihen – durch einen Sieg bei dieser Abstimmung!

Daher unsere Bitte an Sie: Informieren Sie Ihre Patient:innen und Kolleg:innen über dieses Abstimmungsverfahren. Im Anhang haben wir Ihnen dafür ein Flugblatt vorbereitet, das Sie z.B. in Ihren Praxen auslegen können. Nehmen Sie bitte selbst an der bundesweiten Volksabstimmung teil. Jede Stimme ist wichtig!

Was ist zu tun?

Unter können noch bis zum 31.07.2023 die Abstimmungsunterlagen angefordert werden, die anschließend per Post verschickt werden. Abgestimmt wird dann bequem per Briefwahl. Die Stimmen werden im Oktober ausgezählt.

Wir denken, dass dies ein Meilenstein für die komplementären Heilverfahren ist. Jetzt können Bürgerinnen und Bürger deutlich zum Ausdruck bringen, was ihnen wichtig ist!

Also bitte mitmachen und unterstützen!

Materialien

Gerne kann unser kurzer Trailer in Ihren Netzwerken, auf Ihren Social Media Kanälen geteilt werden.



Flyer, Header sowie Trailer zum Download gibt es hier.



Einen ausführlichen Artikel zur Abstimmung finden Sie auf unserer Website.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen oder Anregungen zu Abstimmung zur Verfügung.

Vielen Dank!

Ihr weil’s hilft!-Team

weil’s hilft!-Kampagnenbüro

c/o GESUNDHEIT AKTIV e. V.

Gneisenaustraße 42

D-10961 Berlin

Telefon 030.695 68 72-0

Telefax 030.695 68 72-29

E-Mail: kontakt@weils-hilft.de