Ärzte-Ehepaar aus dem Landkreis Schwandorf in politischer Gefangenschaft wegen Attesten

Kennt jemand das Ehepaar aus Schwandorf und weiß, um welche Ärzte es sich handelt?

Eine Leserin bat uns auf einen aktuellen „Fall“ hier auf dem Blog aufmerksam zu machen. Einige Telegram Kanäle haben vor einer Woche darüber berichtet. Einem Ärzteehepaar aus Schwandorf wird vorgeworfen falsche Atteste ausgestellt zu haben. Es geht dabei um die Befreiung von der Masern-Impfpflicht und der Maskenpflicht. Der BR 24 schreibt dazu am 10.05.2023:

Den Stein ins Rollen brachten die Gesundheitsämter, also besser gesagt die Bürger die dort angestellt sind. Weiter heißt es in diesem älteren Bericht:

Für Aufsehen sorgte auch eine Schule in Roding, an der mehrere Schüler mit solchen Attesten aus dieser Praxis in einer extra gebildeten Klasse beschult werden mussten. Der Rektor hatte deshalb Anzeige bei der Landesärztekammer erstattet. Die angeklagten Fälle stammen aus den Jahren 2019 und 2020. Bereits in den vergangenen Monaten stand eine Vielzahl von Eltern vor Amtsgerichten in der ganzen Oberpfalz, weil sie Atteste aus dieser Praxis bei Schulen oder Behörden vorlegten.

Der Prozess am Amtsgericht Schwandorf ist umfangreich, mehr als 20 Verhandlungstage sind bis Ende Juli angesetzt.