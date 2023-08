Der Aufstieg der AfD und Dr. Alice Weidel – derzeit bundesweit nur 5,7 % von der CDU und den Grünen getrennt

Die aktuelle politische Stimmung sieht nicht gut aus für die Altparteien

Natürlich dürfte man eigentlich gar nicht darüber berichten, schließlich handelt es sich hier um die AfD. Wir tun es trotzdem, weil wir es können, weil wir es wollen und weil es immer Themen geben wird, an denen sich die Geister scheiden werden. Wer das nicht abkann und nur seinen Horizont als den einzig wahren ansieht, der hat vermutlich noch viel zu lernen. Die aktuellen Umfragewerte beruhen aus Überzeugungswählern, aber sicherlich auch aus Protestwählern. Würde man die vielen Nichtwähler beachten und wirklich am Volk interessiert sein, dann hätte man, als die aktuelle Regierung, längst schon einen anderen Kurs eingeschlagen. Wenn man durch eine Minderwahl regiert und trotz dessen noch mit stolz geschwollener Brust nach vorne tritt, sagt das sehr viel über den jeweiligen Menschen aus. Aber die Deutschen, man kann es nicht anders sagen, lieben es verarscht zu werden.

Das Cover auf dem Stern mit dem Interview zu Dr. Alice Weidel ist wirklich typisch für die Angestellten der führenden Medienhäuser. Aber immerhin scheint sie – Alice Weidel – die Grundlagen gut zu beherrschen, das kann man aus ihrem Lebenslauf herauslesen. Auch scheint sie ihr Studium abgeschlossen zu haben:

Abitur; Studium der Volkswirtschaftslehre (Diplom Volkswirtin); Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom Kauffrau); Promotion Volkswirtschaftslehre (Dr.rer.pol.).

Im Gegensatz zu manch anderen Politikern scheint sie ihr „Studium“ erfolgreich abgeschlossen zu haben und weiß wovon sie spricht. Was man von so einigen anderen Politikern nicht behaupten kann. In einem aktuellen Interview geht sie auf das Cover vom Stern ein und spricht weitere Themen an.

Aktuelle Umfragewerte: AfD derzeit 5,7% von der CDU getrennt

Vor gut einer Woche war die AfD noch 6,4% von der CDU getrennt, inzwischen sind es nur noch 5,7%. Offizielle traut sich natürlich niemand zugeben, dass er AfD-Wähler ist, schließlich haben die Medien jahrelang erstklassige Arbeit geleistet. Hinter vorgehaltener Hand tuschelt der ein oder andere dann aber doch, dass er in Betracht ziehe diese – natürlich nur aus Protest – zu wählen.

Das Ergebnis der AfD hat sich seit 2021 verdoppelt, während die SPD 7,5% und die Grünen 0,2% verloren haben. Die CDU hat ein Plus von 2,3%.

Wahlbeteiligung – 23,4% der Deutschen gingen nicht wählen

Da scheiden sich doch tatsächlich die Geister in die bekennenden Nichtwähler und diejenigen, die wählen gehen. Aber so ist das nun einmal in einer „Demokratie“ – der mit den besseren Argumenten setzt sich durch. Oder war es vielleicht doch der Lautere, der Korruptere, der mit den besseren Beziehungen zu den Medien oder Big Pharma…

Was bewegt Menschen dazu, nicht zu wählen und worin sehen diese eine Alternative? Laut Statista sind 23,4% der Deutschen 2021 nicht zur Wahl gegangen. Es gab 61,18 Millionen Wahlberechtigte und tatsächlich gewählt haben 46,85 Millionen Personen. „Eine Rekordbeteiligung gab es in dieser Hinsicht zuletzt im Jahre 1972: Zur Wahl des 7. Deutschen Bundestages beteiligten sich rund 91,1 Prozent der wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen“, schrieb Statista.



Politikverdrossenheit Hauptgrund für das Nichtwählen

Statista erwähnt hierbei eine Umfrage, welche nach der Bundestagswahl 2021 durchgeführt wurde. Die Gründe für das Nichtwählen waren für 39% der befragten Nichtwähler, dass sie am Tag der Wahl verhindert waren (z.B. durch Krankheit oder Urlaub).

65% der befragten Nichtwähler gaben an, dass es für sie keinen Sinn hat, wählen zu gehen, weil ihrer Meinung nach die Parteien und Politiker doch das machen, was sie wollen. Aus anderen Antworten lässt sich eine Unzufriedenheit mit Politik und Politiker erkennen, so gaben z.B. 56% der befragten Personen an, dass es keinen Politiker gab, dem sie ihre Stimme geben wollten. 39 Prozent waren unzufrieden mit ihrer bisher gewählten Partei, eine andere Partei gefiel ihnen aber auch nicht.

14,33 Millionen Nichtwähler werden von den Medien regelrecht totgeschwiegen, zu groß ist der Einfluss derer, die gewählt werden wollen, auf die Medien. Es ist auch nicht nötig sich diesem Teil der Bevölkerung zuzuwenden, es läuft auch ohne die Nichtwähler in diesem Land weiter – eben wie bisher.

Wir wünschen allen Lesern ein schönes Wochenende und verweisen nochmal auf unsere Seite „News: Tagesaktuelle Artikel von Lesern für Leser“ auf der sich unsere Leser auch über andere Inhalte und Medien informieren können. Über Informationen zur Demonstration am morgigen Samstag würden wir uns freuen.